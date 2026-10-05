Свой почвогрунт для своих ростков: идеальный грунт для рассады, который я готовлю сам

Привет, друзья-садоводы и те, кто только мечтает о будущем урожае! С февраля по апрель— самое волнительное время для нас, огородников. На подоконниках начинают появляться первые зеленые росточки, а вместе с ними — и главный вопрос: «А в чем же их выращивать?».

И позаботится об этом необходимо сейчас.

Казалось бы, чего проще — пошел в магазин и купил готовый грунт. Но я, пройдя путь от разочарований до стабильно крепкой рассады, давно понял: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Магазинные смеси часто бывают лотереей: то слишком кислые, то с кучей мусора, то просто «пустые», на которых растения чахнут от голода. А именно в начальный период вегетации растение, как бы оценивая условия закладывает в свой план количество урожая.

Сегодня я поделюсь своим проверенным рецептом идеального грунта, который не только сэкономит вам деньги, но и подарит вашим будущим помидорам, огурцам и перцам лучший старт.

Золотая формула: 3-2-1

Мой любимый и самый надежный рецепт — это соотношение 3 части коксового субстрата или торфа: 2 части биогумуса или компоста: 1 часть разрыхлителя. Это основа, которую можно немного доработать.

1. Основа (3 части) — Торф или кокосовый субстрат

Я давно отказался от чистого верхового торфа. Он слишком кислый и влагоемкий. Кокосовый субстрат (тот, что продается в брикетах) — это просто находка. Но если вы используете торф, то его необходимо раскислять добавлением доломитовой муки.



- Почему кокосовый субстрат? Он стерильный (нет сорняков и болезней), имеет идеальный pH, прекрасно впитывает воду и, что самое главное, отлично пропускает воздух к корням. Корневая система в нем развивается мощной и здоровой.

- Как готовить: Заливаете брикет теплой водой по инструкции, ждете, пока он разбухнет, и разрыхляете руками.

2. Питание (2 части) — Биогумус и своя почва с огорода

Рассаде нужно есть, но не перекармливаться.



- Биогумус (1-1.5 части): Это продукт жизнедеятельности дождевых червей. Мягкое, органическое и сбалансированное питание. Он не сожжет нежные корешки, в отличие от свежего навоза или концентрированных минеральных удобрений.

- Зрелый компост (0.5-1 часть): К компосту я обязательно добавляю немного земли со своего огорода (там, где не росли томаты или огурцы в прошлом году). Зачем? Чтобы «приучить» рассаду к родной микрофлоре. Пересадка в открытый грунт для таких растений пройдет абсолютно безболезненно.3.

Воздух (1 часть) — Разрыхлители

Корням нужен не только «дом» и «еда», но и возможность дышать.



- Вермикулит или перлит: Мой фаворит — вермикулит. Он удерживает влагу и потом постепенно отдает ее корням, а также делает грунт воздушным.

- Песок: Только крупный, речной.

Мой пошаговый рецепт-микс

На одно стандартное 10-литровое ведро готовой смеси у меня уходит:

1 брикет кокосового субстрата (обычно на 7 литров готового объема). 3 литра биогумуса. 2 литра смеси из промороженной садовой земли и компоста. 1 литр вермикулита. Секретный ингредиент: 1 стакан древесной золы. Это отличный источник калия и микроэлементов, а также природный раскислитель. Процесс:

Высыпаю всё в большой таз. Надеваю перчатки и руками (!) тщательно перемешиваю все компоненты. Это самый важный этап. Грунт должен стать однородным, воздушным, приятно рассыпающимся в пальцах. Никаких комков!

Важные нюансы, о которых нельзя забывать



- Просеивание. Я обязательно просеиваю садовую землю через обычное садовое сито. Это убирает корни сорняков, камешки и прочий мусор, который может мешать нежным корешкам.

- Влажность. Готовый грунт должен быть слегка влажным, как хорошо отжатая губка. Если сжать его в кулаке, он не должен слипаться в плотный ком и не должен рассыпаться в пыль.

- Дезинфекция (опционально). Если вы не уверены в своей земле, готовый грунт можно пролить раствором «Фитоспорина». Это заселит почву полезными бактериями, которые будут защищать рассаду от «черной ножки» и других болячек. Я стараюсь избегать прокаливания в духовке — вместе с вредителями убивается и вся полезная жизнь.

Попробуйте приготовить грунт по этому рецепту хотя бы раз, и вы увидите разницу. Рассада на такой почве растет коренастой, темно-зеленой и с первых дней выглядит счастливой. А счастливая рассада — это залог богатого урожая!

А в чем вы выращиваете свою рассаду? Делитесь своими секретными ингредиентами в комментариях!

В. Петров садовод-любитель со стажем































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