Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Свой почвогрунт для своих ростков: идеальный грунт для рассады, который я готовлю сам | Овощеводство / На подоконнике
 Свой почвогрунт для своих ростков: идеальный грунт для рассады, который я готовлю сам
Привет, друзья-садоводы и те, кто только мечтает о будущем урожае! С февраля по апрель— самое волнительное время для нас, огородников. На подоконниках начинают появляться первые зеленые росточки, а вместе с ними — и главный вопрос: «А в чем же их выращивать?».
И позаботится об этом необходимо сейчас.
Казалось бы, чего проще — пошел в магазин и купил готовый грунт. Но я, пройдя путь от разочарований до стабильно крепкой рассады, давно понял: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Магазинные смеси часто бывают лотереей: то слишком кислые, то с кучей мусора, то просто «пустые», на которых растения чахнут от голода. А именно в начальный период вегетации растение, как бы оценивая условия закладывает в свой план количество урожая.
Сегодня я поделюсь своим проверенным рецептом идеального грунта, который не только сэкономит вам деньги, но и подарит вашим будущим помидорам, огурцам и перцам лучший старт.
Золотая формула: 3-2-1
Мой любимый и самый надежный рецепт — это соотношение 3 части коксового субстрата или торфа: 2 части биогумуса или компоста: 1 часть разрыхлителя. Это основа, которую можно немного доработать.
1. Основа (3 части) — Торф или кокосовый субстрат
Я давно отказался от чистого верхового торфа. Он слишком кислый и влагоемкий. Кокосовый субстрат (тот, что продается в брикетах) — это просто находка. Но если вы используете торф, то его необходимо раскислять добавлением доломитовой муки.

 - Почему кокосовый субстрат? Он стерильный (нет сорняков и болезней), имеет идеальный pH, прекрасно впитывает воду и, что самое главное, отлично пропускает воздух к корням. Корневая система в нем развивается мощной и здоровой.
 - Как готовить: Заливаете брикет теплой водой по инструкции, ждете, пока он разбухнет, и разрыхляете руками.
2. Питание (2 части) — Биогумус и своя почва с огорода
Рассаде нужно есть, но не перекармливаться.

 - Биогумус (1-1.5 части): Это продукт жизнедеятельности дождевых червей. Мягкое, органическое и сбалансированное питание. Он не сожжет нежные корешки, в отличие от свежего навоза или концентрированных минеральных удобрений.
 - Зрелый компост (0.5-1 часть): К компосту я обязательно добавляю немного земли со своего огорода (там, где не росли томаты или огурцы в прошлом году). Зачем? Чтобы «приучить» рассаду к родной микрофлоре. Пересадка в открытый грунт для таких растений пройдет абсолютно безболезненно.3.
Воздух (1 часть) — Разрыхлители
Корням нужен не только «дом» и «еда», но и возможность дышать.

 - Вермикулит или перлит: Мой фаворит — вермикулит. Он удерживает влагу и потом постепенно отдает ее корням, а также делает грунт воздушным.
 - Песок: Только крупный, речной.
Мой пошаговый рецепт-микс
На одно стандартное 10-литровое ведро готовой смеси у меня уходит:
  1. 1 брикет кокосового субстрата (обычно на 7 литров готового объема).
  2. 3 литра биогумуса.
  3. 2 литра смеси из промороженной садовой земли и компоста.
  4. 1 литр вермикулита.
  5. Секретный ингредиент: 1 стакан древесной золы. Это отличный источник калия и микроэлементов, а также природный раскислитель.
Процесс:
Высыпаю всё в большой таз. Надеваю перчатки и руками (!) тщательно перемешиваю все компоненты. Это самый важный этап. Грунт должен стать однородным, воздушным, приятно рассыпающимся в пальцах. Никаких комков!
Важные нюансы, о которых нельзя забывать

 - Просеивание. Я обязательно просеиваю садовую землю через обычное садовое сито. Это убирает корни сорняков, камешки и прочий мусор, который может мешать нежным корешкам.
 - Влажность. Готовый грунт должен быть слегка влажным, как хорошо отжатая губка. Если сжать его в кулаке, он не должен слипаться в плотный ком и не должен рассыпаться в пыль.
 - Дезинфекция (опционально). Если вы не уверены в своей земле, готовый грунт можно пролить раствором «Фитоспорина». Это заселит почву полезными бактериями, которые будут защищать рассаду от «черной ножки» и других болячек. Я стараюсь избегать прокаливания в духовке — вместе с вредителями убивается и вся полезная жизнь.
Попробуйте приготовить грунт по этому рецепту хотя бы раз, и вы увидите разницу. Рассада на такой почве растет коренастой, темно-зеленой и с первых дней выглядит счастливой. А счастливая рассада — это залог богатого урожая!
А в чем вы выращиваете свою рассаду? Делитесь своими секретными ингредиентами в комментариях!
В. Петров садовод-любитель со стажем















Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Вчера, 21:34 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама



календарь
«    Октябрь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2026 (3)
Сентябрь 2026 (14)
Август 2026 (7)
Июль 2026 (11)
Июнь 2026 (4)
Май 2026 (7)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"