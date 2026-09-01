Секрет хрустящего урожая: готовим грядку под огурцы с осени

Все мы знаем это чувство зимой, когда открываешь баночку собственных солёных огурчиков. Хруст стоит на весь дом! Но чтобы этот хруст состоялся, начинать нужно не весной в спешке, а именно сейчас — осенью. Подготовка почвы для огурцов под зиму — это как закладка фундамента для дома. Сделаете всё правильно — и растения отблагодарят вас мощным ростом и невероятным урожаем.

Многие совершают ошибку, оставляя эту работу на майские праздники. А ведь осенняя подготовка имеет несколько огромных преимуществ:



- Естественная дезинфекция. Зимние морозы уничтожат часть вредителей и возбудителей болезней, зимующих в верхнем слое почвы.

- Формирование плодородия. У органики (компоста, навоза) будет целых полгода, чтобы минерализовать все питательные вещества и стать идеальной пищей для нежных огуречных корней.

- Экономия времени весной. Когда счёт идёт на дни, у вас уже будет готова идеальная, «тёплая» и рыхлая грядка.

Итак, давайте разберём по шагам, что нужно сделать.

Шаг 1. Выбираем место

Огурцы — ребята солнцелюбивые и теплолюбивые. Идеальное место должно освещаться солнцем минимум 6–8 часов в день. Также учтите правила севооборота. Отличные предшественники для огурцов:

- томаты, перцы, баклажаны;

- капуста;

- бобовые (горох, фасоль);

- лук и чеснок.Никогда не сажайте огурцы после тыквенных (сами огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны)! В почве накапливаются общие болезни, и хорошего урожая точно не видать.

Шаг 2. Генеральная уборка

После сбора последнего урожая полностью очистите будущую грядку от всех растительных остатков: старых плетей, листьев, сорняков. Особенно важно убрать ботву самих огурцов, если они болели (например, мучнистой росой). Лучше всего её сжечь, чтобы не распространять инфекцию.

Шаг 3. Главный секрет — заправка грядки

А вот теперь самое интересное. Мы будем готовить для огурцов настоящее пиршество. Эти обжоры любят очень плодородную, богатую органикой почву.

На каждый квадратный метр вашей будущей грядки равномерно рассыпьте:

Основа основ: 5–7 кг полуперепревшего навоза или зрелого компоста. Свежий навоз вносить можно, но с осторожностью и лучше именно осенью, чтобы он успел немного «дойти». Минеральная поддержка: 1–2 стакана древесной золы. Это отличный источник калия и микроэлементов, которые повышают устойчивость растений к болезням. Внесите в почву суперфосфат и сульфат калия. Но помните, что огурцы не переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Соблюдайте нормы внесения. Лучше внести немного меньше нормы чем переборщить. Для структуры: Если почва тяжёлая, глинистая, добавьте ведро песка. Если слишком песчаная — можно внести немного торфа для влагоёмкости. Шаг 4. Глубокая перекопка

Теперь вооружаемся лопатой и перекапываем грядку на штык лопаты (примерно 25–30 см), тщательно заделывая всю внесённую органику и минеральные удобрения вглубь. При этом крупные комья земли разбивать не нужно! Оставьте их такими на зиму. Неровная, комковатая поверхность лучше промерзает (убивая вредителей) и задерживает больше снега, который весной напитает почву влагой.



Бонусный приём: делаем тёплую грядку

Если хотите получить суперранний урожай, осень — идеальное время для создания высокой или тёплой грядки. Для этого выкапывается траншея глубиной 40–50 см. На дно укладываются толстые ветки, затем слой сухой листвы, скошенной травы, овощных очисток. Всё это пересыпается землёй и хорошо проливается водой. А самый верхний слой — та самая смесь из компоста, золы и земли. Весной такая грядка прогреется гораздо быстрее, и вы сможете высадить рассаду раньше всех соседей.



Вот и все секреты. Потратив пару часов этой осенью, вы обеспечите себе лёгкую весну и гарантированный успех в выращивании главной дачной культуры. Земля скажет вам спасибо своим плодородием.

В Сазонов



























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