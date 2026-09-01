Секреты сладкого урожая: как правильно подготовить крыжовник к зиме

Крыжовник — культура благодарная, но немного «с характером». Если оставить его без внимания после сбора ягод, он быстро загустится, кусты станут слабее и могут подхватить болезни, которые в следующий сезон испортят всё дело. Давайте разберёмся, какой уход нужен нашему колючему другу, чтобы следующим летом он снова порадовал нас крупными и сладкими ягодами.



Шаг 1. Большая осенняя ревизия

Как только последние ягоды собраны, у вас есть примерно пару месяцев до наступления холодов. Это идеальное время для главной процедуры — обрезки.



Что вырезаем без сожаления?

- Все ветки, которые лежат на земле или сильно клонятся к ней.

- Больные, сухие, сломанные и повреждённые побеги. Они — источник инфекции.

- Ветви, растущие внутрь куста и трущиеся друг о друга. Они мешают проветриванию и свету.

- Самые старые ветки — тёмные, толстые, покрытые грубой корой (обычно им больше 7-8 лет). Их легко узнать: молодой прирост на них очень слабый, а почки мелкие.



Чего добиваемся? Мы не просто «стрижем» куст. Мы открываем доступ солнцу и воздуху к центру кроны. Ягоды на таких ветках будут крупнее и слаще, а риск мучнистой росы снизится в разы.Лайфхак от дачника: Все срезы делайте острым секатором под корень, не оставляя пеньков. И обязательно дезинфицируйте инструмент спиртом при переходе от больного растения к здоровому!



Шаг 2. Наводим чистоту

После радикальной стрижки под кустом образуется много мусора: старых листьев, срезанных веток. Ни в коем случае не оставляйте это на зиму!

Старые листья и ветки — это уютный отель для вредителей и грибковых спор на всю зиму. Аккуратно сгребите всё граблями. Здоровую органику можно отправить в измельчитель для мульчи, а вот больные ветви и листву лучше всего сжечь или вывезти с участка.

Шаг 3. Водные процедуры и сытный ужин

Сразу после обрезки самое время внести удобрения. Летом куст потратил массу сил на ягоды, теперь ему нужно восстановить ресурсы.



- Основа питания: фосфор и калий. Азот осенью категорически запрещён! Он спровоцирует рост новых побегов, которые не успеют вызреть и замёрзнут первой же зимой. А вот на органику крыжовник реагирует положительно.

- Чем кормить? Идеальный вариант — суперфосфат (50–60 г) + сульфат калия (30–35 г) и ведро компоста на один взрослый куст. Равномерно распределите удобрения по приствольному кругу и заделайте их в почву вилами.Многие думают, что поливать нужно только летом. Осенью же, перед самым наступлением морозов, проводится так называемый влагозарядковый полив. Особенно важен он, если осень была сухой.



- Зачем это нужно? Хорошо пропитанная влагой земля меньше промерзает. Корни во влажной среде чувствуют себя комфортнее зимой, да и весной растение быстрее проснётся.

- Сколько лить? Под каждый взрослый куст нужно вылить 40–50 литров воды (4–5 больших ведер). Лейте не спеша, чтобы вода успела впитаться и ушла глубоко к корням.



Шаг 4. Укрываем... или нет?

В отличие от нежной малины или винограда, большинство сортов крыжовника обладают завидной морозостойкостью и хорошо зимуют без укрытия даже в средней полосе.

Однако небольшая подготовка не повредит:

После всех процедур замульчируйте приствольный круг слоем 5–7 см. Для этого отлично подойдёт торф, перегной, компост или сухая трава. Мульча защитит поверхностные корни от перепадов температур. Проведя эти несложные манипуляции осенью, вы подарите своему крыжовнику здоровый сон и силы для нового сезона. Весной вам останется лишь подкормить кусты азотными удобрениями и радоваться набухающим почкам, зная, что летний урожай будет щедрым.

В Сазонов













Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»