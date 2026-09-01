| Секреты сладкого урожая: как правильно подготовить крыжовник к зиме
Крыжовник — культура благодарная, но немного «с характером». Если оставить его без внимания после сбора ягод, он быстро загустится, кусты станут слабее и могут подхватить болезни, которые в следующий сезон испортят всё дело. Давайте разберёмся, какой уход нужен нашему колючему другу, чтобы следующим летом он снова порадовал нас крупными и сладкими ягодами.
Шаг 1. Большая осенняя ревизия
Как только последние ягоды собраны, у вас есть примерно пару месяцев до наступления холодов. Это идеальное время для главной процедуры — обрезки.
Что вырезаем без сожаления?
- Все ветки, которые лежат на земле или сильно клонятся к ней.
- Больные, сухие, сломанные и повреждённые побеги. Они — источник инфекции.
- Ветви, растущие внутрь куста и трущиеся друг о друга. Они мешают проветриванию и свету.
- Самые старые ветки — тёмные, толстые, покрытые грубой корой (обычно им больше 7-8 лет). Их легко узнать: молодой прирост на них очень слабый, а почки мелкие.
Чего добиваемся? Мы не просто «стрижем» куст. Мы открываем доступ солнцу и воздуху к центру кроны. Ягоды на таких ветках будут крупнее и слаще, а риск мучнистой росы снизится в разы.Лайфхак от дачника: Все срезы делайте острым секатором под корень, не оставляя пеньков. И обязательно дезинфицируйте инструмент спиртом при переходе от больного растения к здоровому!
Шаг 2. Наводим чистоту
После радикальной стрижки под кустом образуется много мусора: старых листьев, срезанных веток. Ни в коем случае не оставляйте это на зиму!
Старые листья и ветки — это уютный отель для вредителей и грибковых спор на всю зиму. Аккуратно сгребите всё граблями. Здоровую органику можно отправить в измельчитель для мульчи, а вот больные ветви и листву лучше всего сжечь или вывезти с участка.
Шаг 3. Водные процедуры и сытный ужин
Сразу после обрезки самое время внести удобрения. Летом куст потратил массу сил на ягоды, теперь ему нужно восстановить ресурсы.
- Основа питания: фосфор и калий. Азот осенью категорически запрещён! Он спровоцирует рост новых побегов, которые не успеют вызреть и замёрзнут первой же зимой. А вот на органику крыжовник реагирует положительно.
- Чем кормить? Идеальный вариант — суперфосфат (50–60 г) + сульфат калия (30–35 г) и ведро компоста на один взрослый куст. Равномерно распределите удобрения по приствольному кругу и заделайте их в почву вилами.Многие думают, что поливать нужно только летом. Осенью же, перед самым наступлением морозов, проводится так называемый влагозарядковый полив. Особенно важен он, если осень была сухой.
- Зачем это нужно? Хорошо пропитанная влагой земля меньше промерзает. Корни во влажной среде чувствуют себя комфортнее зимой, да и весной растение быстрее проснётся.
- Сколько лить? Под каждый взрослый куст нужно вылить 40–50 литров воды (4–5 больших ведер). Лейте не спеша, чтобы вода успела впитаться и ушла глубоко к корням.
Шаг 4. Укрываем... или нет?
В отличие от нежной малины или винограда, большинство сортов крыжовника обладают завидной морозостойкостью и хорошо зимуют без укрытия даже в средней полосе.
Однако небольшая подготовка не повредит:
Проведя эти несложные манипуляции осенью, вы подарите своему крыжовнику здоровый сон и силы для нового сезона. Весной вам останется лишь подкормить кусты азотными удобрениями и радоваться набухающим почкам, зная, что летний урожай будет щедрым.
- После всех процедур замульчируйте приствольный круг слоем 5–7 см. Для этого отлично подойдёт торф, перегной, компост или сухая трава. Мульча защитит поверхностные корни от перепадов температур.
В Сазонов
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