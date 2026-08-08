Секреты будущего урожая: как ухаживать за чёрной смородиной после сбора урожая

Вот и собраны последние, самые сладкие ягоды чёрной смородины. Банки с вареньем стоят в кладовке, а в морозилке ждут своего часа пакеты с замороженными витаминами. Кажется, что можно выдохнуть и забыть о кустах до следующей весны? Как бы не так! Именно сейчас, после сбора урожая, начинается самый ответственный этап, от которого зависит, насколько обильным будет ваш урожай в следующем году.

Многие садоводы совершают главную ошибку, оставляя кусты «на произвол судьбы» до следующего года. Растение ослаблено плодоношением и нуждается в вашей помощи, чтобы восстановить силы и подготовиться к зиме. Давайте разберёмся, какой уход нужен вашим кустам прямо сейчас.



Шаг 1. Санитарная обрезка — чистота залог здоровья

Это первое и самое важное дело. Сразу после того, как вы сняли все ягоды, берите в руки острый секатор.



- Что вырезаем сейчас: Безжалостно удаляем все больные, сломанные, сухие ветки. Основную обрезку оставляем на октябрь, когда листва опадет и сокодвижение в кусте смородины остановиться.

- Что вырезаем в октябре: Удаляем ветки старше 4-5 лет. Их легко отличить от молодых: они значительно темнее или даже черного цвета. Удаляем ветки, лежащие на земле.

- Молодые побеги: Обратите внимание на молодые побеги текущего года. Оставьте 3–5 самых сильных и мощных, они станут основой будущего куста. Слабые, тонкие веточки тоже лучше убрать, чтобы они не тянули соки.

- Зачем это нужно: Вы улучшаете циркуляцию воздуха внутри куста (а значит, снижаете риск болезней) и перенаправляете питательные вещества на формирование урожая будущего года, а не на поддержание старых, малопродуктивных веток.



Шаг 2. Генеральная уборка под кустами

Смородина очень не любит беспорядок вокруг себя. В старой листве и мульче прекрасно зимуют споры грибков (например, мучнистой росы) и личинки вредителей (стеклянницы, огнёвки).

Аккуратно соберите граблями всю опавшую листву, старую мульчу и мелкие веточки. Лучше всего всё это сжечь, чтобы гарантированно уничтожить инфекцию. Почву под кустом желательно неглубоко прорыхлить (на 5–7 см), чтобы нарушить покой вредителей, собравшихся устроиться на зимовку.



Шаг 3. «Обед» для восстановления сил

После отдачи урожая куст истощён. Ему нужны фосфор для укрепления корней и калий для хорошей зимостойкости. А вот азотные удобрения сейчас категорически не нужны — они спровоцируют рост новых побегов, которые ослабят растение.

Чем подкормить:



- Древесная зола: Стакан - два золы рассыпать под каждый куст и слегка заделать в почву при рыхлении. Это идеальный источник калия и микроэлементов.

- Суперфосфат и сульфат калия: Рассыпьте удобрения согласно инструкции по краю приствольного круга. Именно там сосредоточена основная масса всасывающих корней. Далее заделайте удобрения в почву перекопкой вилами.

- Органика: Можно использовать компост, перегной или сапропель. Органические удобрения рассыпаются равномерно вокруг куста.



Лайфхак: Все внесённые удобрения обязательно аккуратно заделываются в почву вилами.



Шаг 4. Водный режим

Перед зимой запас влаги в почве необходим. В октябре проведите влагозарядковый полив: вылейте под взрослый куст 3–4 ведра воды. Делайте это постепенно, чтобы вода впиталась, а не растеклась. Это поможет корням перезимовать без потерь.



Шаг 5. Профилактика заболеваний

Когда куст уже обрезан и очищен, его стоит обработать в качестве профилактики.

Отличное средство — раствор фунгицидов широкого спектра действия (например, на основе меди или современные препараты). Обрабатывать нужно обильно: сам куст со всех сторон и обязательно почву под ним. Это защитит вашу смородину от различных напастей.

Потратив немного времени на смородиновые кусты, вы делаете самую важную инвестицию в свой будущий летний чай с ароматным смородиновым листом и пышные пироги с крупными, сладкими ягодами. Ваш сад обязательно скажет вам спасибо!

В. Сазонов























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