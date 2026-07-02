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::. Второе дыхание для королевы сада: чем подкормить садовые розы после первого цветения | Цветоводство
 Второе дыхание для королевы сада: чем подкормить садовые розы после первого цветения
Первое, пышное и ароматное цветение роз — это настоящая награда для любого садовода. Мы любуемся роскошными бутонами, вдыхаем их сладкий запах и гордимся результатом своих трудов. Но вот пик красоты пройден, лепестки осыпались, и на кустах остались лишь увядшие головки. В этот момент многие совершают ошибку, думая, что активная фаза жизни растения завершена до следующего года.
На самом деле, именно сейчас начинается один из самых важных этапов в уходе за розами. То, как вы позаботитесь о них после первого цветения, напрямую определит, порадует ли вас вторая волна цветов, а порой и третья, и насколько успешно кусты перезимуют.

Так нужно ли подкармливать? Однозначно — да!
Представьте, что первое цветение — это марафон. Растение отдало все свои силы, весь накопленный запас питательных веществ на то, чтобы сформировать побеги, затем десятки великолепных бутонов. После такой нагрузки оно истощено и нуждается в восстановлении. Если оставить его без поддержки, побеги останутся тонкими и слабыми, а повторного цветения возможно будет, но очень слабым и сильно истощит растение.
Подкормка после цветения решает сразу три задачи:
  1. Восстановление: Помогает кусту «прийти в себя» и нарастить новую зеленую массу.
  2. Стимуляция: Дает толчок к формированию новых цветочных почек для второй волны цветения.
  3. Подготовка: Закладывает основу для будущего сезона, помогая древесине побегов стать крепкой и морозостойкой.
Чем же кормить уставшую королеву сада?
Главное правило после первой волны цветения — азот нужен, но в меньших количествах. Зато в больших количествах необходимы фосфор и калий.
Вот несколько отличных вариантов удобрений:

Минеральный комплексный подход (самый эффективный)

 - Из органических удобрений берут раствор коровяка (1:10), или куриный помет разведенный (1:20), с добавлением азотных минеральных удобрений 10-20 г карбамида, 20-30 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия.
Суперфосфат и сульфат калия замачивают отдельно за сутки в горячей воде, затем добавляют в раствор.  Конечный готовый раствор необходимо использовать сразу. В противном случае химические элементы вступают в реакцию и часть из них переходят в недоступную для растений форму. При отсутствии коровяка или птичьего помёта проведите подкормку азотными удобрениями.  
 - Нормы удобрений необходимо корректировать в зависимости от плодородия почвы и от размера куста. Чем больше куст, тем больше требуется удобрений.2. Органика — сила природы
Если вы предпочитаете натуральные методы, у вас есть отличные варианты:

 - Зольный раствор. Древесная зола — настоящий кладезь калия, кальция и множества микроэлементов. Литровую банку золы залейте ведром воды, дайте настояться пару часов, периодически помешивая. Полейте кусты этим настоем под корень. Необходимо помнить, что в золе полностью отсутствует азот, а он пока нужен. Дополнительно подкормите розы азотными удобрениями.
 - Компост или хорошо перепревший перегной. Это скорее долгосрочная поддержка. Можно замульчировать почву вокруг куста слоем компоста. Он будет медленно отдавать питательные вещества и улучшать структуру почвы. А что делать с подкормками далее?
           После второго цветения проводят подкормку тем же составом удобрений, но в 2 раза сокращают количества азота, или исключают его полностью, а осенью подкормку проводят органическими удобрениями и минеральными фосфорно-калийными, аккуратно заделывая удобрения в почву. Просто разбрасывания фосфорных и калийных удобрений по поверхности почвы положительного результата не принесёт. Азотные минеральные удобрения из осенних подкормок полностью исключают.

Как правильно вносить удобрения?

Никогда не вносите подкорму в сухую почву! Сначала хорошо полейте куст чистой водой. Это защитит нежные корни от ожога. И только когда вода впитается, поливайте раствором удобрения.
Лучшее время для процедуры — вечер или пасмурный день.
Потратив немного времени на уход за розами сейчас, в июле-августе, вы будете вознаграждены сполна. Ваши кусты отблагодарят вас новой, пусть и чуть менее обильной, но такой приятной волной цветения, которая будет продолжаться и осенью.
Т. Цветаева 






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::. прочитало: 140 | автор: sadovod | 26 июля 2026 | Комментариев 0 |
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