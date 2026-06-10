Чем и когда подкармливать розы в саду

Королеве сада, садовой розе, для поддержания статуса и пышного цветения требуется не только любовь, но и правильное «меню». У сортов садовых групп с ремонтантным цветением – чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и др. – за 1 сезон побеги отрастают 3–4 раза, а следовательно, нуждаются в постоянном, обильном питании. Давайте разберёмся, какие удобрения нужны розам на разных этапах сезона и как их правильно применять, чтобы ваш сад расцвел.

Весеннее пробуждение: старт сезона

Как только сойдёт снег и начнут набухать почки, розы выходят из зимней спячки. В этот момент им нужен мощный толчок для роста зелёной массы и формирования новых побегов.

Что нужно: в первую очередь — азот (N). Он отвечает за наращивание листьев и стеблей.

Чем кормить:

Органические и минеральные удобрения: из органических удобрений берут раствор коровяка (1:10), или куриный помет разведенный (1:20), с добавлением азотных минеральных удобрений 10–20 г карбамида на 10л воды. В отсутствие органических удобрений можно произвести подкормку азотными минеральными удобрениями. Народные средства: настой сорняков (особенно крапивы) — отличный источник азота. Важно: первую подкормку проводят после того, как вы сделаете весеннюю обрезку. Внесите удобрение во влажную почву и обязательно замульчируйте приствольный круг компостом или перепревшим навозом. Это не только дополнительно подпитает растение, но и сохранит влагу.

Время бутонизации: подготовка к цветению

Когда на кустах начинают формироваться бутоны, потребности розы меняются. Требования к азоту снижаются, а на первый план выходят фосфор (P) и калий (K). Фосфор отвечает за развитие корневой системы и закладку цветочных почек, а калий — за качество самих цветов, их размер, яркость окраса и устойчивость к болезням.

Что нужно: фосфор и калий.

Чем кормить:

Минеральные удобрения: суперфосфат (источник фосфора) и сульфат калия (источник калия). 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия. замачивают за сутки в 10 л горячей воде, затем перемешивают и производят полив по влажной почве. Можно использовать готовые комплексные удобрения для цветущих растений с формулой NPK 10-20-20 или 10-30-20. Древесная зола: это настоящее сокровище для роз. Она богата калием, фосфором и микроэлементами. Можно приготовить зольный настой (100 г на 10 л воды) и произвести им полив по влажной почве. Подкормку проводят в самом начале бутонизации, чтобы дать растению силы для формирования крупных цветков.

Волна цветения: поддерживаем красоту

Розы — растения с повторным или непрерывным цветением. После первой волны им требуется новая порция питательных веществ для закладки следующих бутонов.

Что нужно: снова фосфор и калий.

Повторите подкормку, которую делали в период бутонизации. Можно использовать те же удобрения. Это поможет продлить цветение до самых заморозков и сделает цветки на новых побегах такими же крупными, как и на старых.

Осенняя подготовка: помогаем перезимовать

В конце лета и осенью азотные подкормки строго противопоказаны! Они стимулируют рост новых, нежных побегов, которые не успеют вызреть до холодов и неизбежно вымерзнут, ослабив весь куст.

Что нужно: калий и фосфор. Они способствуют вызреванию древесины и укрепляют корневую систему перед зимовкой.

Чем кормить:

В августе-сентябре внесите под каждый куст 30–40 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия (или монофосфата калия). Обязательно вилами, аккуратно заделайте удобрения в почву. С этого момента все подкормки прекращают, чтобы роза могла плавно уйти в состояние покоя.

Несколько важных правил

- Всегда поливайте перед подкормкой. Удобрение, внесённое в сухую почву, может обжечь корни.

- Не перекармливайте. Лучше внести чуть меньше удобрений, чем сжечь корневую систему избытком минералов.

- Слушайте свои розы. Здоровый вид листьев и обильное цветение — лучший показатель того, что вы всё делаете правильно. Грамотный подход к питанию — это залог того, что ваши розы будут здоровыми, сильными и отблагодарят вас по-настоящему роскошным цветением.

В. Сазонов

















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