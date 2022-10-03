

::. Чтобы розы были красивыми и здоровыми | Цветоводство Чтобы розы были красивыми и здоровыми

Роза – это красивоцветущий кустарник. Высотой от 20 см до 3,5 м. Растение листопадное, но садовые розы чаще вечнозеленые.

И чтобы розы действительно были красивоцветущими и здоровыми, необходимо в первую очередь правильно подобрать место для посадки. При этом необходимо учитывать, что роза светолюбивое растение. Для посадки роз выбирают освещенные места.

В тени розы растут медленно, побеги при этом образуются тонкие и длинные, растения в затененных местах слабо цветут и чаще подвергаются заболеваниям. А идеальным местом для роз являются солнечные участки с небольшим уклоном в южном направление.

Корневая система привитых роз проникает на глубину до 1 м, поэтому уровень грунтовых вод должен быть ниже.

Почву розы предпочитают плодородную со слабокислой реакцией почвенной среды, где pH от 5,7 до 6,5. Розы могут расти и на щелочных почвах, а вот посадка на кислых отрицательно сказывается на дальнейшем росте и развитии роз. Розы предпочтительнее высаживать весной (март - апрель) до начала сокодвижения. А почву под посадку роз по возможности готовят с осени. При посадке роз на больших площадях удобрения в почву вносят по всему участку, но на садовых участках чаще производят посадку одиночных роз. Для этого выкапывают посадочные ямы глубиной 60 см, диаметром 60-70 см и заправляют её плодородной почвой добавляя превшего навоза или компоста 5-6 кг, 60–80г –суперфосфата и 10 –20 г хлористого калия. Если показатель pH ниже 6, то в посадочную яму вносят известь или доломитовую муку и органические и калийные минеральные удобрения. Фосфорные удобрения в этом случае вносят весной.

Если почва под посадку заправлена необходимыми удобрениями, то в первый год подкормки не производят.

Начиная со второго года розам необходимы регулярные подкормки. У сортов садовых групп с ремонтантным цветением – чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и др. – за 1 сезон побеги отрастают 3–4 раза, а следовательно, нуждаются в постоянном, обильном питании. Подкормки лучше производить органическими и минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят весной до бутонизации. Из органических удобрений берут раствор коровяка (1:10), или куриный помет разведенный (1:20), с добавлением азотных минеральных удобрений 10-20 г карбамида. После окончания первого цветения проводят вторую подкормку. В тот же состав добавляют 20-30 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия. Суперфосфат и сульфат калия замачивают за сутки в горячей воде, затем добавляют в раствор. После второго цветения проводят третью подкормку тем же составом. А четвертую подкормку производят в конце сезона органическими и фосфорными и калийными минеральными удобрениями. В почву вносят 3-4 кг компоста, 60–70 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают и заделывают в почву перекопкой. Конечно, нормы удобрений необходимо корректировать в зависимости от плодородия почвы, и от состояния и размера куста. При отсутствии коровяка или птичьего помета можно производить подкормки только минеральными удобрениями, в том числе комплексными удобрениями, или в качестве органических удобрений использовать настой сбреженной травы.

Но уход за розами кроме подкормок, включает в себя следующие агротехнические мероприятия: прополка, полив, рыхление, обрезка дикой поросли и увядших соцветии, а также, укрытие роз на зиму.

Подробнее остановлюсь на поливах. Любое растение выбирает элементы питания из почвы вместе с влагой. Сухая почва лишает растения влаги и питания. Если стоит сухая погода, то поливы роз обязательны. Поливать розы следует не часто. В сухую жаркую погоду приблизительно раз в 7 дней. Но поливы должны бать обильными, чтобы промочить корнеобитаемый слой глубиной см на 50. Оптимальная температура воды для полива должна соответствовать температуре почвы, но поливы холодной водой, например из колодца, розы переносят не так болезненно, как другие теплолюбивые культуры. Если соблюдать все эти правила, то ваши розы будут обильно цвести и прекрасно себя чувствовать.

А на зиму садовые розы необходимо укрыть, но спешить с этим не стоит, укрывают розы, когда температура воздуха опускается до -5-6оС. а как укрывать розы на зиму, мы поговорим в следующий раз.

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::. прочитало: 619 | автор: sadovod | 25 октября 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.