Как подготовить гортензию к зиме: пошаговая инструкция для пышного цветения в следующем году

Гортензия — настоящая королева сада, но, чтобы она радовала вас огромными шапками цветов каждое лето, осенью ей нужно уделить немного внимания. Зимовка — самый ответственный этап, особенно для нежных сортов. Вот простой и понятный план действий.

Шаг 1. Правильная подкормка (конец августа — сентябрь, если не успели, то октябрь) Осенью гортензии нужен не рост, а сила для зимовки. Полностью исключаем азот — он провоцирует рост молодых побегов, которые неизбежно вымерзнут.

Что вносим: Фосфор и калий. Идеально подойдет специальное осеннее удобрение для гортензий, костная мука или монофосфат калия.

Зачем: Эти элементы помогают древесине вызреть, укрепляют корневую систему и способствуют закладке цветочных почек на следующий год.

Шаг 2. Влагозарядковый полив (конец октября) Перед тем, как почва начнет промерзать, куст нужно очень хорошо пролить. Под взрослую гортензию выливают 20–30 литров воды (в зависимости от погоды).

Зачем: Хорошо увлажненная почва гораздо медленнее промерзает и лучше защищает корни от ледяной корки. Это спасает растение от иссушения холодными зимними ветрами.

Шаг 3. Обрезка: главное — не перепутать! Здесь всё зависит от вида вашей гортензии. Это самый важный момент, от которого зависит цветение.

Метельчатая и древовидная: Цветут на побегах текущего года. Смело укорачиваем ветви, удаляем все сухие шапки соцветий и тонкие веточки внутри куста. Можно смело срезать, оставив на побеге 2–4 пары почек.

Крупнолистная (цветная): Цветет на прошлогодних побегах, за небольшим исключением. Соцветия срезаем, но сами зеленые ветки не трогаем! Если их обрезать, летом цветов не будет. Удаляем только сломанные, больные и старые ветви.

Шаг 4. Мульчирование приствольного круга Корни — самое уязвимое место. В регионах, где суровые зимы, желательно замульчировать приствольный круг.

Как делать: Насыпаем вокруг куста (но не вплотную к стволам, отступив 5–7 см) слой мульчи толщиной 10–15 см. Подойдет торф, хвойный опад, компост, сухие дубовые листья или перепревшие опилки.2 источника

Зачем: Это создаст «одеяло», которое убережет корневую систему от резких перепадов температур.

Шаг 5. Укрытие (только для крупнолистных и молодых саженцев) Метельчатые и древовидные гортензии в средней полосе России прекрасно зимуют без укрытия. А вот крупнолистную красавицу желательно спрятать:

При устойчивых заморозках (около 0...-2 °C) аккуратно связываем ветви.

Пригибаем куст к земле, подложив под него доски, лапник или спанбонд, чтобы ветки не лежали на голой земле.

Засыпаем основание куста сухими листьями или хвоей.

Сверху накрываем в 2–3 слоя плотным спанбондом (60 г/кв. м), а на него накидываем пленку от лишней влаги, оставляя продухи по бокам для вентиляции.2 источника

Чего делать нельзя:

Использовать для укрытия пластиковые ведра без вентиляции — под ними образуется конденсат, и побеги сопреют при первой же оттепели.

Вносить золу (зола защелачивает почву, а гортензия любит кислую среду, от чего зависит даже цвет соцветий).

Подготовив гортензию по этой схеме, вы можете быть уверены: весной куст проснется здоровым, а летом отблагодарит вас пышным и обильным цветением.

В. Синицын





































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