::. Подкормка гортензий осенью: рекомендации по выбору удобрений

 Подкормка гортензий осенью: рекомендации по выбору удобрений
Осенняя подкормка гортензий играет важную роль в подготовке растений к зимовке и обеспечивает хороший старт весной следующего года. Правильный выбор удобрений способствует укреплению корневой системы, повышению устойчивости к болезням и морозам.
Рекомендации по осенней подкормке:

          1. Органические удобрения: компост или перепревший навоз служат отличным источником питательных веществ и улучшают структуру почвы. Их вносят из расчета 3–5 кг/м2, равномерно распределяя вокруг кустов.
          2. Фосфорные удобрения: суперфосфат (двойной) улучшает развитие корней и повышает зимостойкость растения. Вносят 40–60 г/м2,
           3. Калийные удобрения: хлористый калий или сульфат калия укрепляют растение перед зимой. Норма внесения – около 30–40 г/м2.

Все удобрения обязательно заделывают в корнеобитаемый слой перекопкой вилами.

Запрещенные виды удобрений:
   
   Азотные удобрения не следует использовать осенью, так как они осенью могут нанести только вред, стимулируя рост зеленой массы, что снизит зимостойкость растений. А к весне, когда азот в большей степени понадобится растениям, он будет вымыт из верхнего слоя почвы. Азот, в отличие от фосфора и калия быстро вымывается из почвы.
   Известковые удобрения не применяют для гортензий ни в какое время года. Дело в том, что гортензии предпочитают кислую почву, где PH от 4 до 6,5. А известковые удобрения, такие, как доломитовая мука, известь, зола раскисляют почву.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит подготовить ваши гортензии к успешной зимовке и обеспечит обильное цветение в следующий сезон.
автор: sadovod | 10 октября 2025
