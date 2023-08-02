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::. Способы и правила применения удобрений в саду и огороде | Овощеводство / Удобрения
 Способы и правила применения удобрений в саду и огороде
К сожалению, не существует единого рецепта количества и способов внесения удобрений в почву. Растения удобряют с учетом потребности определенной культуры и плодородия почвы, но существуют основные правила, нарушение которых приводят к потере урожая и даже к гибели растений.
Способы внесения удобрений разделяют на основное внесение, — это внесение удобрений до посева, весной или осенью, припосевное внесение — это внесение удобрений при посеве семян или высадки рассады и подкормки, которые проводят в течение вегетационного периода.

Основное внесение удобрений, выполняют до посева осенью и весной и вносят большую часть общей нормы удобрений – от 1\2 и более, а под культуры с коротким вегетационным периодом до 100%.  Осенью удобрения заделывают в корнеобитаемый слой почвы перекопкой. Главная задача при этом - равномерность внесения и заделка на всю глубину перекапываемого слоя. Осенью вносят органические удобрения: свежий навоз, перегной, компост. Из минеральных удобрений - фосфорные и калийные. Для того чтобы фосфорные удобрения поступили к корням растений, нужен большой промежуток времени. Фосфорные удобрения долго не вымываются из почвы; из калийных удобрений, при отсутствии сульфата калия, можно давать и хлорсодержащие (калийная соль, хлористый калий). К весне хлора в почве останется незначительное количество. Внесение в почву азотных минеральных удобрений и растворимых комплексных удобрений необходимо перенести на весну, т. к. они не задерживаются в почве и быстро вымываются талыми и дождевыми водами. 

Припосевное внесение удобрений (внесение удобрений при посеве семян или высадки рассады непосредственно в лунки или в борозды) служит для обеспечения растений элементами питания и прежде всего фосфором, на ранних стадиях их развития.
Из-за низкой подвижности в почве фосфора, у растений еще со слабо развитой корневой системой в первые 7-10 дней наблюдается дефицит фосфора. Размещение фосфорных удобрений вблизи молодых корней существенно повышает рост, развитие и урожайность овощных культур. Под культуры довольно чувствительные к концентрации удобрений: лук, огурец, морковь применяют гранулированный суперфосфат или аммофос. Под картофель, свеклу и другие культуры устойчивые к повышенной концентрации удобрений, можно использовать в качестве припосевного удобрения комплексные удобрения, например, азофоску.

И наконец послепосевное удобрение или подкормки — прием применения твердых или жидких удобрений в период вегетации растений. Подкормки позволяют быстро реагировать на потребность растений в недостающих элементах питания, обеспечить необходимую концентрацию почвенного раствора для конкретной культуры на протяжении всего вегетационного периода. Подкормки бывают корневыми и внекорневыми.
При корневой подкормке удобрения в твердом или растворенном виде вносятся непосредственно в почву. Удобрения в твердом виде равномерно рассыпаются по поверхности почвы с обязательной последующий заделкой их в грунт. Если заделка удобрений в грунт невозможна без повреждения корневой системы, то удобрения предварительно растворяют и затем раствором поливают грунт. При этом необходимо сначала провести полив обычной водой, затем раствором и снова небольшим количеством обычной воды, чтобы предотвратить ожоги на растениях.
 Внекорневое питание растений (подача питания через листья) ни в коей мере не заменяет корневого, а служит только необходимым, удачным и своевременным дополнением к нему.
Потребность внекорневого питания может быть вызвана особыми обстоятельствами. К ним можно отнести:
- слабое развитие корневой системы по почвенным и иным причинам, когда корни не могут поглощать и доставлять в наземные органы пищу в необходимом достатке;
- излишек удобрений в почве, когда корни, даже развитые, тоже работают не в полной мере;
- заболевания корней;
- близкое стояние грунтовых вод, которые охлаждают
корневую зону и препятствуют нормальной работе корней;
- щелочная или кислая реакция почвы, препятствующая поступлению отдельных питательных элементов в растение;
- стоит затяжная дождливая погода, и корневые подкормки могут привести к излишкам влажности почвы.
Обеспечения растений необходимыми элементами питания и в оптимальные сроки – это залог их здоровья. Здоровые, сильные, быстрорастущие растения легче справляются с капризами погоды, и с нашествием болезней и вредителей.
Г. Соколов
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::. прочитало: 52 | автор: sadovod | Вчера, 19:55 | Комментариев 0 |
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