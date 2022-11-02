| Питание растений, критические периоды и необратимые процессы
Все растения за период вегетации выносят из почвы необходимые элементы питания, макроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и микроэлементы - марганец, молибден, бор, медь, кобальт, цинк, йод, и др.
Все эти элементы питания необходимы растениям и незаменимы. Отсутствие или недостаток хотя бы одного даже микроэлемента приведет к существенной потере урожая, даже при оптимальном питании растения всеми другими элементами. Микроэлементы в отличие от макроэлементов нужны растениям в небольших количествах, отсюда и название – микроэлементы.
С урожаем из почвы выносится значительная часть питания, и чтобы получить урожай в следующем году, необходимо восстановить плодородие почвы, внести удобрения, содержащие необходимые элементы питания. Но внесение перед посевом разово всего количества необходимых удобрений допустимо лишь для культур с коротким периодом вегетации, таких как редис, салат. Почему?
Основную часть питательных элементов растение усваивает вместе с почвенным раствором – элементами питания, растворенными в воде. Корни растений лучше поглощают элементы питания из сильно разбавленных растворов,
Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При более высоких концентрациях потребление затормаживается, а
при концентрации 1,0% коневая система просто отмирает.
По этой причине нельзя в почву внести сразу всю норму удобрений перед посевом, нельзя производить подкормки сильно концентрированным раствором.
Наиболее чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора из огородных культур горох, огурец, морковь, лук, чеснок.
Кроме того, в разные периоды вегетации потребность у растений в количестве и соотношениях элементов питания меняется.
Использования различных способов внесения удобрений в почву способно создать условия питания растениям близкие к оптимальным в разные периоды вегетации. Внесение удобрений в почву подразделяются на основное внесение – внесение удобрений до посева, припосевное – внесение удобрений при посеве, и послепосевное или подкормки. Основное внесение производят осенью и весной под перекопку. Осенью обычно вносят всю норму органического удобрения, а также от 50 до 70 % всей нормы фосфорных и калийных минеральных удобрений.
Припосевное (припосадочное) внесение удобрений производят в борозды, в посадочные ямы. Эти удобрения в необходимых соотношениях обеспечивают питание всходам или высаженной рассаде, пока корни растений слабые и не достигли питательных веществ, находящихся в почве.
И наконец подкормки позволяют дать растению элементы питания в оптимальных количествах и соотношениях в определенный период вегетации. А также с помощью подкормок минеральными удобрениями можно быстро устранить недостаток того или иного элемента.
Разные культуры предъявляют различные требования к количествам и соотношениям элементов питания на протяжении всего периода вегетации. Но для большинства культур на начальном этапе развития увеличивается потребность к фосфорному питанию, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Далее происходит рост вегетативной массы, на этом этапе увеличивается потребность в азотном питании, а для созревания плодов нужны в большей степени фосфор и калий. Часто растения сигнализируют о недостатке того или иного элемента питания. С помощью подкормок минеральными удобрениями можно быстро устранить этот недостаток, но надо учитывать, что у растений существуют критические периоды, когда недостаток элементов питания приводит к необратимым физиолого-биохимическим явления и к снижению урожая.
Дальнейшие подкормки не исправляют положения.
У всех растений первым критическим периодом является фаза всходов, слабо развитая корневая система не может усваивать достаточно питательных веществ из почвы. В этот период элементы питания должны находиться прикорневой зоне в доступной форме, но концентрация почвенного раствора должна быть низкой. В этот период происходит процесс закладки продуктивных органов, т.е. плодов - будущего урожая. Растение, при недостатке азота и фосфора закладывает меньшее количество плодов, и дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями не устраняют ущерба.
Вторым критическим периодом, в котором недостаток питания приводит к необратимым последствиям, является период интенсивного накопления вегетативной массы, у корнеплодов – начало образования корнеплода, у огурцов, томатов – начало плодоношения. В этот период у растений наблюдается максимальное потребление питательных элементов.
Но необходимо учитывать, что даже при наличии в почве всех необходимых элементов питания растения могут испытывать их недостаток. Но о причинах такого явления мы поговорим в следующий раз.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»