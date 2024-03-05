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::. Рассада томатов: сроки посева, посев, выращивание | Овощеводство / томаты / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Рассада томатов: сроки посева, посев, выращивание
А сегодня мы с вами поговорим о выращивании рассады томатов: о сроках посева, о подготовке семян, о выращивании рассады томата, и конечно же об ошибках, которые чаще всего совершают начинающие садоводы-огородники.
Сроки посева
Семена томатов на рассаду сеют за 55-65 дней до высадки на постоянное место, а высаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется. В разных регионах сроки высадки рассады разные. В средней полосе России это конец мая-начало июня. Если вы планируете выращивать рассаду с пикировкой, то семена на рассаду сеют на неделю раньше, т. е. за 62-72 дня до высадки её на постоянное место.

Почва для рассады
Очень важно, чтобы почва для рассады была влаго и воздухопроницаемой, содержала все нужные элементы питания в необходимых количествах и пропорциях, слабо-кислая или нейтральная, где pH от 6 до 7. В начальный период развития, а именно первые 2-3 недели растение как бы оценивает свои условия и возможности, и планирует, какой урожай в данных условиях оно способно воспроизвести. При недостатке элементов питания в начальный период развития, особенно фосфора и азота растение закладывает потенциально низкий урожай, и последующие подкормки уже не исправят ситуацию.
Поэтому повторю, очень важно, чтобы почва для рассады содержала все нужные элементы питания в необходимых количествах и пропорциях.
А следовательно, если почва не подготовлена заранее, необходимо внести в неё полное удобрение.

Подготовка семян к посеву.
Необходимо помнить, что сорт любой культуры – это носитель генов, определяющих количество и качество потенциального урожая, способности противостоять различным заболеваниям. О выборе сорта или гибрида томата мы говорили в прошлый раз.
Из выбранных семян отбираем неповрежденные, крупные. Но даже отобранные крупные, неповрежденные семена могут иметь скрытые дефекты: различные вирусные инфекции, недостаток биохимических веществ.
Поэтому перед посевом семян необходимо провести процедуры обеззараживания и обработку их в стимуляторах роста или в растворе микроэлементов. В настоящее время в продаже имеется множество препаратов для этих процедур, а старыми народными способами являются обеззараживание семян в 1% ном растворе марганцовки, а затем замачивание их в растворе древесной золы.
После обработки семян в растворе марганцовки необходима тщательная их промывка под струей проточной воды, после обработки семян в растворе древесной золы семена не промываются.
Если вы приобрели дражировочные семена, семена в специальной питательной оболочке, то их не надо предварительно ни замачивать, ни обрабатывать! Дражированные семена высевают сухими, чтобы не смыть защитную оболочку.
Для проращивания семян необходимы 3 фактора: тепло, влага и воздух. Проращивать семена перед посевом можно, завернув их во влажную ткань, затем в полиэтиленовый пакет, и поместить в теплое место, где температура воздуха в пределах 22-25 оС. А можно посеять семена прямо в грунт без предварительного проращивания.
Если вы планируете выращивать рассаду без последующей пикировки, то подготовленные к посеву семена сеют в персональные тары, которые имеют отверстия для слива лишней воды. Если вы планируете выращивать рассаду с последующей пикировкой, то посев семян производят в общие тары, на расстояние друг от друга около 2 см. Можно делать бороздки, и затем производить в них посев семян, а можно разложить семена на поверхности увлажненного почвогрунта и присыпать слоем почвы в 1-1,5см. Затем увлажнить верхний слой почвы. Очень важно сохранить влагу в почве. Если семена прорастут, и почва пересохнет, то проросшие семена погибают за несколько часов. Я тару с посеянными семенами убираю в полиэтиленовый пакет и ставлю в теплое место, где температура воздуха от 20 до 25 оС.
С появлением всходов рассаду выставляют на свет и в течение 4 дней надо поддерживать температуру днем 12...15 °C, ночью 9...12 °C, Низкая температура воздуха приостанавливает рост только надземной части, корневая система развивается. На пятый-шестой день температуру в светлое время суток повышают до 20...25 °C, а ночью снижают – до 14...16 °C. Снижение температуры в темное время суток сдерживает вытягивание рассады. Регулировать температуру воздуха удобнее на застекленных лоджиях.
  Оптимальная продолжительность светового дня для рассады томатов должна составлять 11-12 часов. Если вы посеяли семена на рассаду в конце марта, то световой день уже превосходит эти параметры и досвечивать рассаду не следует. Подсветка в этом случае возможна лишь для увеличения интенсивности света, например, если окно в вашей комнате выходит на северную сторону или затенено кронами деревьев.
Часто в комментариях задают вопрос; «Как часто следует поливать рассаду томатов?». Однозначного ответа нет. Это зависит от объема посадочной тары, от возраста и размера растения и от погодных условий. Полив должен быть обильным, чтобы весь земляной ком пропитался влагой, а вот со следующем поливом не торопитесь, пускай почва немного подсохнет, но ни в коем случае не пересохнет. Оптимальная температура воды для полива должна быть равной температуре почвы или на 1-2 оС выше.
Эти световые, влажностные и температурные параметры следует соблюдать до высадки рассады на постоянное место, или до её закалки.
С появлением двух настоящих листьев (не семядолей) сеянцы готовы к пикировке. Затягивать с пикировкой нельзя, т. к. корешки быстро развиваются и начинают переплетаться с соседними сеянцами. Но подробно о пикировке рассады томатов мы поговорим в следующий раз.


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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | 26 марта 2024 | Комментариев 0 |
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