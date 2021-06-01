

::. Что веют в марте на рассаду | Овощеводство / На подоконнике Что сеют в марте на рассаду

Посевы семян овощных, да и любых культур на рассаду зависят от сроков высадки рассады на постоянное место. А срок высадки рассады на постоянное место от следующих факторов:

Прежде всего от региона, где находится ваш участок.

Второй фактор - от оснащенности теплицы

И третий немаловажный фактор – проживаете вы на даче постоянно, или приезжаете лишь по выходным.

Часто огородники проживающие в средней полосе России в комментариях пишут, о том, что высаживают рассаду теплолюбивых культур в теплицу на постоянное место в начале мая или даже в конце апреля. Если есть возможность проживать на даче постоянно и в случае заморозков или же просто сильных похолоданий предпринять срочные меры по спасению растений, то такие эксперименты рискованные, но могут быть оправданы. Если вы приезжаете на дачу только по выходным, то посадку рассады необходимо производить, когда минует угроза возвратных заморозков. У нас под Санкт-Петербургом – это начало июня.

Рассадным способом выращивают те культуры, которые в наше короткое лето не успевают дать полноценный урожай, к таким культурам относятся баклажаны, перцы, томаты, сельдерей. А также рассадным способом выращивают и другие культуры для получения более раннего урожая. К ним относятся огурцы, кабачки, тыква, свекла, капуста, а иногда даже картофель.

Что посеять на рассаду в марте?

С чем следует поторопиться, так это с посевом сельдерея, если посев семян сельдерея вы не произвели в феврале.

У сельдерея длительный вегетационный период - 6-7 месяцев. Сельдерей - холодостойкое растение, его всходы выдерживают похолодания до минус 4-5°С. Поэтому высаживать рассаду на постоянное место можно в начале мая, а посев начинают за 65-70 дней до высадки рассады в открытый грунт, т.е. с конца февраля. Семена сельдерея всходят медленно, на 15-20 день. Рассада места много не занимает, так как первые два месяца растет не значительно.

С 5 по 15 марта на рассаду сеют семена раннеспелой и цветной капусты. К высадке на постоянное место рассада, посеянная в эти сроки будет готова к началу мая. Рассаду капусты сложно вырастить на подоконнике. Из-за недостатка света и высокой температуры воздуха растения вытягиваются. Рассаду капусты выращивают в теплицах, парниках на лоджиях.

Некоторые сорта лука, такие как каба, эксибишен можно выращивать из семян через рассаду за один год. Лук холодостойкое растение, переносит похолодания до минус 3-4°С. На постоянное место рассаду высаживают в первой половине мая. А посев семян на рассаду производят за 55-60 дней до высадки на постоянное место. Например, если высадка на постоянное место планируется 10 мая, то посев семян на рассаду необходимо производить с 11 по 16 марта.



А далее перейдем к теплолюбивыми культурам.



Начнем с баклажана, баклажаны не переносят возвратных заморозков, высаживают на постоянное место баклажаны в начале июня, а на рассаду сеют за 70-75 дней до высадки. Легко посчитать, если высадка рассады запланирована на 5 июня, то посев семян на рассаду необходимо производить 22-27 марта. Баклажаны плохо переносят пикировку, но если вы выращиваете баклажаны с пикировкой, то посевы следует производить на 10 дней раньше, 12-17 марта.



Рассаду перца в теплицу также высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. А сеют на рассаду за 65-75 дней до высадки на постоянное место. Если мы срок высадки рассады запланируем на 5 июня, то посев семян надо производить также в марте, а точнее с 22 марта по 1 апреля. Если рассада выращивается с пикировкой, то посевы производят на 10 дней раньше, т. е. 12 по 22 марта.



Ну и наконец самая любимая и популярная культура у наших садоводов – это томаты.

Семена томата сеют на рассаду за 65-70 дней до высадки на постоянное место. Томаты теплолюбивая культура. Если вы запланировали высадку рассады в теплицу на 5 июня, то посев можно провести в самом конце месяца с 27 марта по 1 апреля. Пикировку рассада томатов переносит легче, чем перцы и баклажаны, поэтому если рассада выращивается с пикировкой, то посевы производят раньше не на 10 дней, а на неделю с 20 по 26 марта.

Не следует торопиться с посевом семян на рассаду таких культур, как кабачок, огурец тыква. Это теплолюбивые культуры. Их сеют примерно за месяц до высадки на постоянное место, и выращивают без пикировки.

Март – пора посева и цветочных культур на рассаду.

До 5 марта на рассаду нужно посеять сеять: Лобелию, агератум.

С 10 марта и по 10 апреля можно сеять на рассаду семена астры, гвоздики китайской, петунии,

С 20 марта можно посеять семена бальзамина, бархатцев, клещевины, кореопсиса, циннии и других цветочных культур.

Еще раз хочу повторить, что даты высадки рассады на постоянное место, а соответственно и посева семян зависят, в первую очередь от региона, где находится ваша дача.







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::. прочитало: 308 | автор: sadovod | 27 февраля 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.