



::. Пять вредных советов, которые могут погубить рассаду | Овощеводство Пять вредных советов, которые могут погубить рассаду

Подкормки

Иногда «специалисты» рекомендуют начинать подкармливать рассаду практически сразу после появления всходов, через 2-3 дня. Давайте разбираться нужны ли такие подкормки, если нужны, то в каких случаях. Для прорастания семечка никаких элементов питания не требуется, а нужны лишь тепло, влага и воздух. Получив тепло, влагу и воздух в семенах начинают происходить сложные биохимические процессы. В первую очередь корешок пробивает семенную кожуру и устремляется в вертикальный рост в глубину слоя почвы. Далее корешок начинает поглощать элементы питания и питать молодое растение. Но в почве должны находится все необходимые элементы питания. Потребление элементов питания в начальный период незначительное. Внесение удобрений в заправленную почву увеличит концентрацию почвенного раствора, а повышенная концентрация почвенного раствора отрицательно влияет на корневую систему, корневые волоски при этом отмирают. Особенно негативно реагируют на повышенную концентрацию почвенного раствора огурцы. Подкормки, возможно, понадобятся позднее, когда подросшие растения начнут интенсивно выбирать питание из почвы, особенно для рассадных растений долгого периода, таких как перцы, томаты. Подкормки не следует проводить и сразу после пикировки растения. Даже после аккуратно пересаженного растения из общей посадочной тары в персональную корешки сильно повреждаются. На их восстановление необходимо время, а за время восстановления происходит отток пластических веществ к корням. В этот период рост и развитие рассадного растения приостанавливается, а повышенная концентрация почвенного раствора лишь задерживает восстановление корневой системы. После восстановления корневой системы корешки вновь начинают поглощать питание, но в этот период в правильно приготовленной почве должны находится все необходимые элементы питания.

Исключения могут составить лишь рассадные растения, которые выращиваются на искусственных субстратах, в таких субстратах отсутствуют какие-либо элементы питания и вместе с водой подаются постоянно, но такой способ у садоводов-любителей практически не используется.



Следующим сомнительным советом являются рекомендации ранних посевов семян на рассаду.

Сроки высадки рассады на постоянное место и сроки посева семян на рассаду, конечно, в первую очередь зависят от региона, где находится ваша дача. И посевы семян перца и томатов на рассаду в феврале или даже в январе возможно и оправдано для южных регионов. Задача рассадного выращивания получить максимально возможный забег.

«Забег» — более ранний рост и развитие растений, выращенных из рассады, по сравнению с растениями в безрассадной культуре. На первый взгляд кажется, что чем старше рассада, тем больше забег. Но это не так. Забег всегда меньше, чем возраст рассады. При высадке рассады на постоянное место растение на какое-то время приостанавливается в развитии. Корневая система восстанавливается, забег сокращается. Чем старше рассадное растение, тем больше потеря забега. Кроме того, такие растения слабее и более подвержены заболеваниям. Приведу слова заслуженного агронома России Эдуарда Васильевича Феофилова.

«Рассада, достигшая возраста готовности, но не высаженная в срок, в какие-нибудь три-четыре дня может почти целиком потерять свою силу и забег в выращивании культуры. Такие растения теряют содержание хлорофилла в листьях (бледнеют) и увеличивают расход пластических веществ на дыхание, что отражается на ослаблении и корневой системы». Но часто приходится слышать, что рассаду теплолюбивых культур в теплицу можно высаживать в начале мая или даже в конце апреля. Можно, но только в отапливаемые теплицы, по крайне мере у нас под Санкт-Петербургом. При малейших заморозках теплолюбивые культуры, такие как томат, перец, огурец, баклажан гибнут, а при низких температурах их рост приостанавливается. Впрочем, если у вас есть возможность постоянно проживать на даче, и в случае возвратных заморозков или похолоданий принять срочные меры по утеплению растений, то можно попробовать высадить рассаду раньше. Если Вы на дачу приезжаете только по выходным, то других вариантов, кроме как соблюдать сроки посева семян и высадки рассады на постоянное место, нет.



Лунный посевной календарь

Следующей глупостью, являются советы сеять семена или высаживать рассаду в грунт по лунному посевному календарю. Пользы от соблюдения кем-то взятых с «потолка» сроков нет вообще, а вот задержка с посевом, в ожидании этого срока, или наоборот посевы раньше срока наносят ущерб растениям и в конечном итоге урожаю. Лунный посевной календарь хорошо использовать лишь для растопки печи.



Умеренные поливы

Поливы рассады действительно должны быть умеренными, но это не значит, что необходимо только слегка смочить почву. Поливы опрыскиванием оправданы лишь в том случае, когда необходимо увлажнить верхний слой почвы, например во время прорастания семян или в первые дни после их прорастания. Когда корневая система заполняет объем посадочной тары, полив производят обильно. Влагой должен быть пропитан весь земляной ком. Необходимо наличие дренажных отверстий в посадочной таре для стока лишней воды. Понятие «умеренные поливы» включает в себя не поливы верхнего слоя, а обильные поливы, но нечастые. Следующий полив необходимо производить, когда почва подсыхает, но не пересыхает. Огурцы требуют более частых поливов, чем томаты, перцы и баклажаны. Повторный полив огурцов производят, когда почва еще слегка влажная.



«Чудотворные» удобрения

На страницах интернета можно увидеть массу предложений о «чудотворных» удобрениях, внесение которых сделает вашу рассаду крепкой и здоровой.

Крепкой и здоровой рассаду могут сделать только оптимальные условия выращивания, наличие всех факторов, влияющих на рост и развитие растения: температурного, светового и влажностного режимов, наличие в почве всех необходимых элементов питания в нужных количествах и пропорциях. Недостаток или избыток хотя бы одного из факторов пагубно влияет на состояние растения. Допустим, для выращивания рассады созданы более-менее благоприятные условия. Вы приобрели и подкормили рассаду каким-то «чудотворным» удобрением, содержание которого Вам не известно. Возможно даже оно содержит все необходимые растению элементы питания. Но повышенная концентрация почвенного раствора, как мы говорили ранее пагубно влияет на корневую систему растения. Корневые волоски отмирают, процесс питания растения нарушается. Рассада приостанавливается в росте, а возможно и более печальные последствия. Подкормки рассады, впрочем, как и взрослых растений должны производиться только теми удобрениями, элементы питания которых необходимы в данный момент вегетации, и только такие удобрения можно назвать чудотворными.









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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Сегодня, 08:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.