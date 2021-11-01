

::. Корень – подземная половина растительного организма | Овощеводство Корень – подземная половина растительного организма

Корень как подземная половина целого растительного организма тесно связан в своей жизнедеятельности со всеми частями растения. В процессе своего роста и развития корневые системы проходят определенные этапы и осуществляют присущие им функции.

В зачаточном состоянии корешок находится в составе зародыша в семени. Его появление означает начало роста растения после набухания семени, активации в нем ферментов для биохимических превращений, начала растяжения и деления клеток зародыша. Корешок пробивает семенную кожуру и устремляется в вертикальный рост в глубину слоя почвы или грунта. Скорость роста корней, их общие размеры зависят от видов растений, фазы роста и развития, почвенных условий и других факторов. Вместе с ростом главного корня начинается рост и его боковых ответвлений. У некоторых растений это происходит при прорастании семенного зародыша, а у огурца и других тыквенных культур зачатки боковых корешков формируются еще в семени. У этих растений быстрее протекает начальное деление клеток, что ускоряет развитие растительного организма в целом. А это ускорение, в свою очередь, способствует лучшему формированию женских цветков у опыляемых огурцов.

У некоторых овощных культур вмешательство человека изменяет естественные жизненные процессы роста корней.

Сюда относится пикировка сеянцев с утратой главного корня, а также пересадки (перевалки) в рассаде с обрывом части активных корней. Такие явления вынуждают корни изменять свою форму на более мочковатую, что в ряде случаев идет на пользу растениям. Постепенно от первичного корешка и таких же ответвлений от него корень каждого растения превращается в корневую систему, занимающую различный объем почвы. Отдельные корни могут развиваться длительное время или погибать из-за неблагоприятных условий: соседства с грунтовыми водами, избытка влаги и недостатка кислорода, кислотности почвы, слишком плотного механического ее состава, повреждений при рыхлениях. За период своей жизни корни вынуждены непрерывно нарастать из-за особенностей своего строения и исполняемых ими функций. Зона активного поглощения отдельного корня работает на поглощение воды и питательных солей определенное (обычно непродолжительное) время, затем начинает покрываться слоем опробковевших клеток, переходя в непоглощающую поверхность корня, непреклонно увеличивающуюся в размерах. Скорость нарастания активной и неактивной частей корня зависит от фазы развития целого растения и состояния его надземных органов.

Корень способен поглощать питательные соли не только из почвенного раствора, но и из почвенных частиц (коллоидов) при соприкосновении с ними. Но жизнедеятельность корня не ограничивается только поглощением, а имеет более широкие функции. Из корней в почвенную среду могут выделяться некоторые соли (ионы), например, кальция. При дыхательных процессах происходит выделение углекислого газа, затем превращающегося в угольную кислоту. Выделяют корни также аминокислоты, кислоты органические, витамины. Эти выделения способствуют содружеству корней и полезных растениям микробов в зоне почвы, непосредственно соседствующей с корнями (ризосфере). Корни дают пищу микроорганизмам, а те предохраняют их от вредоносных бактерий. Корни занимаются распределительной деятельностью для растения. В упрощенном виде это представляется так: корни перемещают в надземные части столько питательных веществ, сколько требуется последним в каждый период вегетации; временно задерживают в себе излишки отдельных солей в виде запасного фонда растений. Особо важно то, что корни, поглощая частично в отсутствие полезных (биофильных) элементов токсичные, не пропускают их в надземные органы, а накапливают в себе. Корням эти вещества вреда не наносят. Минеральные соли, поглощаемые корнями, проходят в них некоторые предварительные превращения, далее поступая в растение в виде органических соединений. Такие превращения происходят, в частности, с фосфором и нитратным азотом. Первичный корешок питается за счет запасных веществ семени. С образованием на растении листьев (сначала семядольных, а после настоящих) он постоянно получает продукты фотосинтеза.

Поэтому в корнях из сахаров, неорганических соединений азота и серы образуются аминокислоты, белки и другие органические вещества.

Чрезвычайно важная особенность корней – нарастание в первый период вегетации темпами, опережающими надземную систему – сохраняется у ряда культур и в последующем. Способность корней к ветвлению превосходит в сотни и тысячи раз ветвление надземных органов даже у таких постоянно и длительно разрастающихся культур, как огурцы и томаты. Корни имеют и еще одну особенность. Они продолжают жить разное время и после того, как утратит свое существование надземная система растения. В научных опытах при срезке стеблей у тыквенных растений наблюдали выделение жидкости со срезов в течение нескольких дней и объемом до 1 л в сутки. Это свидетельство активной деятельности корней и без целого растения.

Э. Феофилов, засл. агроном России













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::. прочитало: 183 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.