



::. Высеянное семя начинает набухать и прорастать, на этом кончается его жизнь | Овощеводство Высеянное семя начинает набухать и прорастать, на этом кончается его жизнь

Жизнедеятельность зеленого растения начинается с прорастания семени предшествующего поколения вида и заканчивается образованием новых семян. Семена обеспечивают постоянную связь поколений и сохранение растительных видов. Любое семя имеет свои отличительные жизненные особенности

Свое существование каждое семя начинает с процесса опыления и оплодотворения цветка. Это происходит на девятом этапе образования новых органов растений (органогенеза). Следующий этап характеризуется ростом плодов и семян в них. На одиннадцатом этапе происходит накопление питательных веществ в формирующемся семени. На последнем этапе питательные вещества превращаются в запасные. Нижняя часть пестика цветка (на который попадает и внутрь которого прорастает пыльца), называемая завязью, образует семяпочку. После оплодотворения семяпочка образует зародыш. Он растет до определенной величины, получая питание от материнского растения, а затем превращается в семя. Покровные ткани семяпочки образуют семенную кожуру. Рост и развитие семени зависят, прежде всего, от количества листьев на растении, которые обеспечивают плоды с семенами питанием. Наличие семян в плодах является основным условием нормального развития последних. Семя состоит из зародыша и питательной ткани. Потребность зародыша в питании меняется в ходе развития. Молодые зародыши более требовательны. Им нужно получать от материнского растения сахара, минеральные соли, различные гормональные вещества. Более взрослым достаточно солей и сахаров.

Период развития семени условно подразделяется на три фазы.

В первой зародыш семени сильно дышит и не способен к прорастанию. Во второй дыхание постепенно снижается, и в зародыш перемещаются сложные соединения из других частей семени. На третьей фазе семя созревает с накоплением запасных веществ. Дыхание сильно слабеет, а содержание простых соединений уменьшается в пользу органических веществ сложного состава.

Последняя фаза имеет три степени зрелости: молочную, восковую и полную. Вместе с интенсивным накоплением запасных веществ в семени, в нем значительно теряется вода, а оболочка становится непроницаемой для влаги и воздуха. Также в семени образуются вещества, которые задерживают дальнейшее развитие и вызывают переход в период покоя.

Семя отделяется от материнского растения. На разных фазах формирования семян часть необходимых им веществ поступает из растений, а другая часть образуется в них самих. В первую очередь это будут соединения фосфора. От дыхания накапливаются нуклеиновые кислоты, передающие наследственную информацию, а также участвующие в образовании белков. Полностью использовать поступающие вещества на биохимические превращения позволяют ферменты. Из растения к семени идет приток аминокислот и других азотистых веществ для образования белков. Состав аминокислот и белков постепенно претерпевает качественные и количественные изменения. Основным углеводом, перемещающимся в семена из растений, является сахароза. В небольших количествах поступают глюкоза и фруктоза. Из сахаров образуется накапливающийся в запас крахмал. Часть углеводов переходит в жиры (липиды). Витамины частично поступают из растений, а частично образуются в самих семенах. Их накопление тормозится обработками растений ядохимикатами. Количество ростовых веществ в семенах постепенно убывает, но возрастает содержание веществ, останавливающих ростовые процессы (ингибиторов). За весь период созревания семян в них равномерно увеличивается количество минеральных веществ.

Могут находиться в семенах и еще малоизученные соединения: алкалоиды, дубильные вещества, гликозиды. Питательные вещества семян, необходимые для первичных процессов роста и самого растения, откладываются в их разных частях. У семян томата, баклажана, моркови, свеклы они находятся в эндосперме; у тыквы, огурца, дыни, арбуза, редьки, репы, капусты – в семядолях; у лука – в обеих частях. Отделенные от растения семена проходят короткий период дозаривания и подсушивания, после чего для них наступает период покоя (хранения). Но покой в жизни семян бывает относительным, а длительность хранения различной по видам культур. Максимально (с сохранением хорошего прорастания и всхожести) хранятся семена арбуза, дыни, кабачка, огурца, тыквы (8 лет); минимальный срок хранения у семян пастернака, сельдерея (до 2 лет). Покой хранимых семян является относительным, потому что физиологические и биохимические процессы в них продолжаются, хотя и в ничтожно малой степени по сравнению с периодом формирования и созревания. В семенах не прерывается дыхание. На эти цели расходуются простые углеводы – сахара. Часть сахаров переходит в крахмал. В результате количество сахаров в семенах достигает минимума. Затем происходит трата жиров (липидов) и белков. Последние теряют растворимость и частично распадаются. Весь комплекс преобразований в семенах носит название старения. Оно у разных видов семян продолжается разное время. Причины старения разнообразны: физико-химические изменения нуклеиновых кислот и состава зародыша, прекращение активности ферментов, утрата способности перестройки белков, расход активных веществ, накопление вредных продуктов обмена веществ. Активность ферментов в семенах, хранящихся при более высоких температурах, снижается быстрее, при низких – медленнее. Образующиеся токсические вещества препятствуют деятельности ферментов. Долговечность семян зависит от непроницаемости оболочки, от содержания повышенного количества крахмала, от оптимально низкого содержания воды, пониженной температуры хранения, изоляции от света, от повышенного содержания в воздухе углекислого газа. Высеянное семя начинает набухать и прорастать. На этом кончается его жизнь, чтобы дать таковую новому растению.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"









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::. прочитало: 171 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.