







::. Периоды жизни растения | Овощеводство Периоды жизни растения

У нас в руках находится семечко одного из видов овощных растений, которое мы собираемся посеять в посевной ящик, рассадный горшочек или на грядку. В этот момент нам не приходит в голову, что в этом семени сосредоточены, по сути, две растительные жизни - прошлая и будущая. Прошлая жизнь (или жизненный цикл) привела к образованию этого семени и других ему подобных, а будущая - через определенный срок вегетации окончится новыми семенами этого растительного вида.

Мы можем знать (если сами выращивали семена) или не знать (если покупали), в каких условиях происходило формирование подобных семян. И тут возникает некоторое сомнение (или даже тревога) в отношении их качественных показателей. А другие тревоги всегда касаются роста и развития будущих растений, сроков формирования продуктивных частей, их массы и качества.

Пройдет определенное время, волнения улягутся и сомнения отпадут, а труды по уходу за культурами окупятся достойной отдачей. Но это произойдет в том случае, когда мы в течение всего периода роста и развития растений любой овощной культуры будем оказывать именно ту помощь, какую эти растения требуют в каждый момент своей жизнедеятельности. А для этого нужно достаточно хорошо знать особенности выращиваемых растений, их «критические» (переломные) периоды, потенциальные возможности и возможные уровни потерь продуктивности от периодически возникающих неблагоприятных сочетаний условий внешней среды выращивания.

Обыкновенный (нормальный) жизненный цикл любого растения состоит из ряда периодов, в каждом из которых совершаются свои качественные изменения в биохимических реакциях, физиологической деятельности и органообразовательных процессах. Каждый такой цикл носит название онтогенеза, или индивидуального развития.

В развитии растений выделяют два основных периода. В первом растения формируют вегетативные органы - корни, стебли и листья. На этих органах лежит задача по питанию, водоснабжению, дыханию, образованию (синтезу) органических веществ и передвижению их внутри растений. Не меньшее значение имеет и другой период развития, когда формируются цветки, плоды и семена.

Четко выраженные внешние изменения растений за вегетационный период называют фенологическими фазами роста и развития. К ним относятся периоды прорастания семян, появления всходов, роста стеблей, цветения, образования плодов с семенами и др. Жизненный цикл растения состоит, прежде всего, из этапов формирования различных органов, они называются этапами органогенеза.

В науке и на практике существует деление жизни каждого из растительных видов по возрастным периодам, которых всего четыре.

Первый - это период состояния проростка, когда все растительные органы являются зародышевыми, образовавшимися за счет семени. Он начинается еще на семенном материнком растении, а кончается послевсходовым развертыванием семядольных листочков. Второй возрастной период (ювенильный) характеризуется начальным формированием листьев, стеблей и корней. Он продолжается до формирования органов плодоношения. Третий период составляет зрелость растения - от образования первых цветочных почек до формирования плодов. Завершает вегетацию растения старение, когда затухают генеративные процессы, постепенно отмирают вегетативные органы. У однолетних растений период завершается смертью организма.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Сегодня, 09:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.