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::. Секреты идеального хранения: как сберечь георгины до следующей весны | Цветоводство

Секреты идеального хранения: как сберечь георгины до следующей весны

Георгины — настоящие короли осеннего сада. Их пышные, яркие шапки цветов украшают участок до самых заморозков, даря последнее буйство красок. Но каждый год одна и та же история: первые серьезные морозы, и вот уже поникли их прекрасные головы. Это сигнал для нас, садоводов, — пора спасать самое ценное, их «картошку», то есть корнеклубни.
Многие боятся этого процесса, считая его слишком сложным. «Сгниют», «высохнут», «вымерзнут на балконе» — знакомые опасения? На самом деле, сохранить георгины до весны не так уж и трудно, если знать несколько простых, но важных правил. Давайте разберем весь процесс по шагам, чтобы следующей весной ваш сад снова утопал в этих роскошных цветах.

Шаг 1: Правильные сроки и первая обрезка

Не спешите выкапывать клубни в первый же холодный день. Легкие заморозки, которые «побили» цветы и листву, — это даже полезно. Они служат сигналом для растения: пора готовиться к спячке. Питательные вещества из стеблей и листьев начинают оттекать в клубни, делая их сильнее.
Выкапывать георгины нужно после того, как надземная часть почернеет от мороза, но до того, как промерзнет земля. В средней полосе это обычно конец октября — начало ноября.
  1. Обрежьте стебли. Оставьте пеньки высотой 10–15 см.
  2. Разметьте. Сразу подвяжите к пеньку бирку с названием сорта. Поверьте, весной вы не вспомните, где был ваш любимый «Отто Хубер», а где — скромная бордюрная георгинка. Можно даже сфотографировать куст перед выкопкой.

Шаг 2: Бережная выкопка

Главная ошибка — хвататься за стебель и тянуть. Стебли у георгинов полые и хрупкие, они легко отломятся у самого основания, и вы можете повредить корневую шейку (место, где стебель переходит в клубни). Это «точка роста», и если ее повредить, растение может не проснуться.

 - Возьмите вилы, а не лопату. Лопата часто рубит клубни.
 - Отступите от центра куста 20–30 см и аккуратно подденьте ком земли вилами с четырех сторон.
 - Поднимите гнездо клубней и, придерживая за пеньки, аккуратно отряхните землю. Не мойте клубни водой! Лишняя влага — главный враг при хранении.

Шаг 3: Сушка и деление — самый важный этап

Выкопанные клубни нужно просушить. Но не на палящем солнце, которое их сварит, и не в сыром подвале.
  1. Разложите гнезда в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте (веранда, гараж, сарай) на 5–7 дней. Они должны немного подвялиться, а кожица — огрубеть.
  2. Деление. Это можно сделать осенью или отложить до весны. Осенью делить удобнее, так как клубни еще не сморщились. Но если вы не уверены в своих силах, можно оставить гнезда целыми. Острым ножом разрежьте гнездо на части так, чтобы на каждой деленке осталась часть корневой шейки с почками (глазками). Старый маточный клубень (самый крупный, от которого пошли остальные) лучше выбросить — он часто несет болезни и плохо хранится.
  3. Обработка. Внимательно осмотрите клубни. Все, что подгнило, с пятнами, мягкое — безжалостно вырезайте до здоровой ткани. Срезы обязательно замажьте толченым углем, зеленкой или специальной пастой.

Шаг 4: Укладка на зимовку

Теперь самое главное — создать правильный микроклимат. Идеальная температура для хранения: +3…+7 °C, влажность 60–70% и темнота.
Лучшие способы хранения:

 - В опилках или вермикулите. На дно ящика насыпьте слой опилок (крупной фракции, не пыли!), уложите клубни в один слой так, чтобы они не касались друг друга, и пересыпьте. Опилки будут впитывать лишнюю влагу. Если они пересыхают — слегка сбрызните.
 - В глиняной болтушке. Это мой любимый, «дедовский» способ. Разведите глину с водой до консистенции сметаны. Окуните каждый клубень в эту «сметану» и дайте обсохнуть. На клубне образуется твердая корочка, которая не дает ему ни засохнуть, ни загнить. Складывайте в ящики без пересыпания.
 - В парафине. Самый надежный, но трудоемкий метод. Растопите на водяной бане парафин (обычные свечи тоже подойдут) и на секунду окуните в него клубень. Парафин моментально застывает, создавая герметичную оболочку. Так георгины хранятся почти в 100% случаев.
 - В холодильнике. Если клубней мало, заверните каждую деленку в пищевую пленку (сделав в ней пару отверстий для дыхания) или положите в перфорированный пакет с опилками и уберите в ящик для овощей.

Чего делать НЕЛЬЗЯ:

 - Хранить в герметичных пакетах без отверстий — задохнутся и сгниют.
 - Держать рядом с яблоками, грушами или картофелем — они выделяют этилен, который провоцирует прорастание и порчу клубней.
 - Оставлять в тепле (+15 °C и выше) — проснутся в середине зимы.
Пару раз за зиму (например, в январе и феврале) проведите ревизию. Если заметили клубень, который начал портиться, — немедленно удалите его, чтобы не заразил остальных. Если какие-то клубни сильно сморщились, значит, в хранилище слишком сухо — слегка увлажните опилки.
Да, это требует времени. Но когда следующей весной вы достанете из ящика крепкие, здоровые клубни с проклюнувшимися глазками и увидите, как из маленького кусочка снова вырастает огромный, цветущий куст, вы поймете, что все было не зря. Удачи в подготовке к новому сезону!
В. Леонтьева



















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::. прочитало: 121 | автор: sadovod | Вчера, 09:26 | Комментариев 0 |
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