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::. Георгины — любимые цветы наших садоводов | ---
Георгины — любимые цветы наших садоводов
Яркие, разнообразные окраски, крупные соцветия и обильное цветение привлекают внимание многих любителей прекрасного.
Георгин - многолетние клубневые растения, в наших условиях незимостойки, поэтому на зиму их выкапывают и хранят в прохладном помещении. Подземные корневые клубни являются запасающими органами, на их верхушке образуются почки возобновления.
Стебель у основания древеснеющий, высота растений в зависимости от сорта колеблется от 30 до 150 см. Соцветия состоят из язычковых и трубчатых цветков. Соцветия, в которых преобладают язычковые цветки, обычно называют махровыми.
Георгины относятся к семейству астровых, а происходят они из стран Центральной Америки - Мексики, Гватемалы, где произрастает более десятка дикорастущих видов. В Европу они попали в конце XVIII века, сначала в Мадридский ботанический сад, а затем распространились по всей Европе.
Высаживают георгины в начале июня, когда минуют весенние заморозки.
Чтобы развились мощные растения, надо подготовить достаточно глубокие и широкие (30x30x30 см) ямы и наполнить их перегноем с добавлением золы (2-3 ст. ложки), а также полного минерального удобрения типа азофоски по 30 г на яму. В центр ямы вбивают кол, к которому в дальнейшем привязывают стебель георгины. На растении оставляют не более одного-двух побегов, все остальные удаляют, так же как и пазушные побеги нижних листьев.
Выкапывают георгины в октябре, после первых заморозков.
Клубни подсушивают и складывают в ящики или на стеллажи в хранилище и держат до весны при температуре 4-5°С и умеренной влажности. В домашних условиях клубни можно хранить в торфяной крошке или сухом песке в прохладном месте.
Многочисленные сорта (более 12 тысяч) объединяют в 12 групп по форме соцветий. Самые крупные соцветия (20 см и более в диаметре) у сортов группы декоративных; изящные соцветия с игольчато-закрученными концами язычковых цветков сортов группы кактусовых и хризантемовидных.
Есть сорта георгин с шаровидными и мелкими помпонными соцветиями, которые после срезки хорошо стоят в воде и часто используются в аранжировках.
Т. ТАМБЕРГ, доктор с/х наук
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::. прочитало: 188 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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