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::. Опоздали с посадкой? Не беда! Как правильно «прикопать» саженцы на зиму, чтобы они дожили до весны | Ваш сад
 Опоздали с посадкой? Не беда! Как правильно «прикопать» саженцы на зиму, чтобы они дожили до весны
Осень — время спонтанных покупок. Проходишь мимо садового центра, а там — ну такая красивая яблонька или редкий сорт сирени... Рука сама тянется к кошельку. И вот, заветные саженцы уже в багажнике, а на календаре — конец октября или даже ноябрь. Земля начинает схватываться морозцем, и посадить их по всем правилам уже не получится.
Что делать? Паниковать, пытаться «впихнуть» их в промерзлую землю или, может, попытаться сохранить до весны в квартире? Спокойно! У садоводов есть проверенный веками метод — прикоп. Это, по сути, временная «спальня» для ваших растений, где они проспят до весны в комфорте и безопасности.
Давайте разберем по шагам, как организовать эту зимнюю дачу для ваших зеленых новичков.
Шаг 1. Выбираем идеальное место
Это самый важный этап. От выбора места зависит 90% успеха.

 - Никаких низин! Выбирайте самое высокое место на участке. Весной там не будет застоя талой воды, которая для саженцев губительна (корни просто задохнутся и сгниют).
 - Солнечная сторона и защита от ветра. Идеально — с южной стороны от стены дома, сарая или сплошного забора. Стена будет отдавать накопленное за день тепло, а забор защитит от иссушающих зимних ветров.
 - Подальше от компоста. Не прикапывайте саженцы рядом с кучей листьев или компостом — там могут зимовать мыши, которые не откажутся полакомиться нежной корой.
Шаг 2. Готовим почву
Почва для прикопа должна быть рыхлой, легкой и, главное, сухой.

 - Если почва тяжелая, глинистая, обязательно смешайте ее с песком или торфом. В глине саженец за зиму может «задохнуться».
 - Выкопайте канавку. Ее глубина должна быть такой, чтобы в ней можно было разместить саженец под углом примерно 45 градусов. Обычно это 30–40 см для корневой системы и столько же для ствола. Ширина — около 30–40 см, чтобы было удобно работать.
 - Одну стенку канавки (северную) сделайте вертикальной, а вторую (южную) — пологой, под углом. Саженцы мы будем укладывать на пологую, южную сторону.
Шаг 3. Подготовка самих «постояльцев»
Прежде чем уложить саженцы спать, их нужно подготовить:
  1. Осмотрите. Удалите секатором все сухие, сломанные или подгнившие веточки и корешки.
  2. Листья долой! Если на саженцах еще остались листья, их нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО оборвать. Они продолжают испарять влагу, высушивая растение.
  3. Не увлажняйте корни. Если вы купили саженцы с открытой корневой системой (ОКС), и они немного подсохли, не стоит их долго вымачивать. Просто окуните корни в глиняную болтушку (глина, разведенная до консистенции сметаны) — это защитит их от пересыхания.
Шаг 4. Укладываем в «кроватки»
  1. Разложите саженцы в канавке на пологую (южную) стенку. Корни направьте на север (к вертикальной стенке), а верхушки — на юг. Так они будут лежать в тени от своего же ствола и не получат солнечных ожогов в феврале-марте.
  2. Расстояние между стволами — 15–20 см, чтобы они не соприкасались.
  3. Закапываем корни. Сначала засыпаем корни и часть ствола (примерно до половины) рыхлой землей или песком. Хорошо проливаем водой. Это нужно, чтобы почва плотно облепила корни и заполнила все пустоты. Даем воде впитаться.
  4. Закапываем остальное. После засыпаем саженцы полностью, уже не поливая. Формируем небольшой холмик.
Шаг 5. Дополнительная защита (по желанию)
Если вы живете в регионе с суровыми и малоснежными зимами, можно подстраховаться:

 - От мышей. Разложите вокруг прикопа ветки колючих кустарников (например, шиповника) или используйте специальные отпугиватели. Некоторые садоводы раскладывают тряпочки, смоченные в дегте или креолине.
 - От вымерзания. Когда земля начнет промерзать на 3–5 см, можно набросать сверху сухих листьев, лапника или торфа. Но не спешите с этим, чтобы не спровоцировать выпревание.

Весна пришла: что дальше?
Как только земля оттает (обычно это апрель), не спешите сразу выкапывать саженцы. Дайте им плавно «проснуться». Аккуратно, чтобы не повредить молодые белые корешки, которые к тому времени уже появятся, извлекайте их из земли и сажайте на постоянное место жительства.
Вот и всё! Как видите, осенняя покупка саженцев — это не ошибка, а возможность сэкономить (осенью часто бывают скидки) и грамотно распределить время. Теперь вы знаете, что даже поздней осенью садовому шопоголику не о чем беспокоиться. Спокойной зимовки вашим будущим деревьям!
В. Сазонов






















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::. прочитало: 162 | автор: sadovod | 14 октября 2026 | Комментариев 0 |
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