Здесь будут расти томаты: грядки готовим с осени

Лето закончилось, банки с соленьями и салатами стройными рядами отправились в погреб. У настоящего огородника на этом работа не заканчивается! Именно сейчас, осенью, мы закладываем фундамент для будущего урожая помидоров. Пока соседи отдыхают перед телевизором, у нас есть шанс дать своим будущим томатам лучший старт.

Многие думают, что подготовка к новому сезону начинается весной с перекопки земли. Но это ошибка. Осенняя подготовка почвы — это как генеральная уборка и ремонт в доме перед приездом дорогих гостей. Мы не просто копаем, мы лечим, питаем и структурируем землю, чтобы весной она встретила нашу рассаду здоровой, рыхлой и полной сил.

Давайте разберем по шагам, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы следующим летом собирать помидоры ведрами.

Шаг 1. Большая чистка

Прежде чем что-то давать земле, нужно забрать у нее все лишнее. Сразу после сбора последнего урожая (даже если кусты еще зеленые) необходимо:



- Полностью убрать ботву. Особенно важно это сделать, если томаты болели фитофторой или другими заболеваниями. Больные стебли и листья нельзя отправлять в компост — только сжигать или вывозить далеко за пределы участка. Это главный источник заразы на следующий год.

- Выкорчевать корни. Не ленитесь, выберите из земли все корешки. На них могут зимовать вредители.

- Провести «генеральную уборку». Соберите весь случайный мусор, ветки, остатки мульчи.Шаг 2. Стратегическая перекопка

Здесь мнения разделяются: копать или не копать? Для томатов ответ однозначный: копать. И желательно глубоко, на полный штык лопаты (около 30 см).

Зачем это нужно?

Нарушить покой вредителей. Личинки майского жука, проволочник и прочие нахлебники устроились на зимовку, свернувшись калачиком в верхнем слое почвы. Оказавшись не на своём месте при глубокой перекопке, они замерзнут зимой. Улучшить структуру. В тяжелые, глинистые почвы кислород проникнет глубже, а излишняя влага уйдет. Земля станет более "пушистой". Проморозить почву. Комья земли лучше промерзают зимой, что убивает споры грибков и вредные бактерии. Важный нюанс: комья земли разбивать не нужно! Пусть так и остаются крупными глыбами. Под действием мороза и влаги они сами к весне распадутся на мелкие фракции, образовав идеальную зернистую структуру.

Шаг 3. Секретное оружие — осенний посев сидератов

Это мой любимый этап. Вместо того чтобы оставлять землю голой и уязвимой для сорняков и выветривания, мы сеем зеленые удобрения. Но в этом случае комья земли следует разбивать. Лучшие друзья томатов осенью:



- Горчица. Настоящий доктор Айболит для огорода. Она оздоравливает почву, подавляет развитие грибковых заболеваний (включая фитофтору) и отпугивает проволочника.

- Фацелия. Отлично рыхлит самую твердую землю, как арматура. Делает ее легкой и воздухопроницаемой.

- Рожь или овес. Их мощные корни создают отличную структуру грунта. Посейте их сразу после перекопки. Они успеют взойти и подрасти до заморозков. Весной останется лишь слегка заделать эти остатки в почву — и готово!

Шаг 4. Заправляем грядку «долгой» едой

Осень — время вносить органику и минералы медленного действия. Сейчас мы даем то, что будет медленно разлагаться всю зиму и начало весны.

Что вносим под будущие томаты:

Качественный перегной или зрелый компост (4-6 кг на кв.м). Свежий навоз под томаты вносить категорически нельзя! Он даст бурный рост зелени («жирование») в ущерб плодам и накопит нитраты. Древесная зола (1 стакан на кв.м). Источник калия и фосфора, которые отвечают за цветение и завязывание плодов. Плюс зола немного раскисляет почву, а томаты это любят. Суперфосфат (40-50 г на кв.м). Фосфор очень трудно перемещается в почве, поэтому его вносят именно осенью. За зиму он растворится и закрепится в зоне корней. Калийные удобрения тоже можно внести осенью. Азотные удобрения (мочевину, селитру) оставляем на весну. Азот быстро вымывается талыми водами, и сейчас от него толку не будет.

Итоговый чек-лист ваших действий:

Убрать и уничтожить все растительные остатки. Перекопать грядку на штык лопаты, не разбивая комья. Засеять сидератами (горчица — идеальный вариант). Внести перегной, золу и суперфосфат под перекопку. Потратив несколько дней на эту работу сейчас, весной вы получите огромное преимущество. Вам не придется в панике вскапывать сырую, тяжелую землю. Вы просто придете на готовые, чистые грядки, внесёте азотные удобрения, сделаете лунки, высадите закаленную рассаду и будете ждать тот самый, первый красный помидор, который всегда кажется вкуснее всех остальных.

В Сазонов

















































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