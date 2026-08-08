

::. Сентябрь в теплице: как продлить жизнь огуречной грядке и собрать поздний урожай | Овощеводство / огурец Сентябрь в теплице: как продлить жизнь огуречной грядке и собрать поздний урожай

Сентябрь — время, когда многие дачники уже прощаются с активным сезоном. Основные битвы за урожай вроде бы позади, полки ломятся от банок с соленьями, а душа просит покоя. Но если у вас огурцы в теплице, не спешите отправлять их на зимовку! Именно сейчас можно устроить себе настоящий «огуречный бридж» и наслаждаться свежими, хрустящими плодами до самого октября.

Уход за огурцами в сентябре — это игра по другим правилам. Летней жары уже нет, ночи становятся холодными, световой день сокращается. Растения слабеют, но при правильном подходе они ещё способны на мощный финальный рывок. Давайте разберём ключевые моменты.

1. Температурный режим: главное — не заморозить

Это самый критичный фактор. Огурцы — тропические неженки. Если температура ночью опускается ниже +10...+12°C, их рост практически останавливается, а иммунитет резко падает.



- Днём: Старайтесь держать температуру в пределах +20...+25°C. Не всегда это возможно сделать, но попытаться необходимо. В солнечные дни держите двери теплицы открытыми, чтобы избежать перегрева. В пасмурные дни проветривание теплицы также необходимо, но делать это можно реже и периодически.



- Ночью: Обязательно закрывайте двери и форточки. Один из способов, хоть немного повысить температуру ночью, это установка в теплице бочки с водой. Днем вода нагревается, а в ночное время отдает тепло, конечно при закрытых дверях. Но лишняя влажность воздуха в сентябре уже не нужна, она провоцирует многие заболевание растений. Желательно бочку с водой закрывать крышкой.2. Полив: реже, но обильнее (и только тёплой водой!)

В прохладе потребность во влаге снижается, а главный враг — корневые гнили.



- Частота: Сократите полив до 1–2 раз в неделю, ориентируясь на состояние почвы и на погодные условия. Почва должна быть влажной, но желательно, чтобы верхний слой немного подсыхал.

- Температура воды: Только тёплая, отстоянная вода! Оптимальная температура воды должна быть на 2-3 градуса выше температуры почвы. Если в теплице вы установили бочку с водой, то вода из неё для полива – это оптимальный вариант. Ледяная колодезная или скважинная вода в сентябре — почти гарантированный билет для растений на моментальное окончание вегетации.

- Время полива: Поливы переносим исключительно на первую половину дня, чтобы к вечеру лишняя влага из верхнего слоя успела немного испариться.3. Меняем диету: сокращаем азот!

Огурцам до конца вегетации вместе с другими элементами питание требуется и азот. Но дозу азотных удобрений необходимо сократить. Огурцы плохо переносят высокую концентрацию почвенного раствора, поэтому лучше подкормки производить чаще, но мизерными дозами.



- Чем кормить? В самом начале сентября огурцы можно подкормить полным минеральным удобрением или коровяком – разбавленным в 10 раз. А дней через десять калийно-фосфорным удобрением. Идеально подойдёт монофосфат калия или настой древесной золы (1 стакан золы на ведро воды, настоять сутки).

- Способ внесения: Под корень по предварительно увлажнённой почве.

- Огурцы неправильной формы сигнализируют о недостатке того или иного элемента питания. Но даже при наличие всех необходимых элементов питания в почве, корни могут плохо поглощать какой-либо элемент из-за низкой температуры почвы.4. Санитарный день: стрижка обязательна!

Сентябрьская обрезка — это не прихоть, а жизненная необходимость.



- Удаляйте всё старое: Безжалостно вырезайте все пожелтевшие, больные, подсохшие листья. Они — рассадник грибковых инфекций.

- Чистим низ: Уберите все листья до первой зеленеющей завязи. Это улучшит вентиляцию у земли и направит соки к плодам.5. Защита от болезней: профилактика наше всё

Прохладная и влажная среда — рай для мучнистой росы, пероноспороза (ложной мучнистой росы) и различных гнилей.



- Проветривание: Даже в прохладный день обязательно открывайте теплицу на пару часов днём, чтобы выгнать конденсат со стенок и проветрить воздух. Повозиться в теплице в погожий сентябрьский денёк — особое удовольствие. Воздух свежий, солнце ласковое, комаров нет. А наградой вам станет корзинка ароматных, собственных огурцов посреди осени, когда соседи по даче уже давно перешли на магазинные. Не сдавайтесь раньше времени, дайте своим зеленым питомцам шанс порадовать вас подольше.

В. Сазонов









































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::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Вчера, 11:05 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.