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::. Как продлить жизнь томатам (опытом делится садовод-любитель) | томаты / Советы садоводов
Как продлить жизнь томатам (опытом делится садовод-любитель)
Лето летит быстро. Не за горами осень, а с ней и неизбежные ночные заморозки. Так как томаты являются длительно плодоносящей культурой, то на растениях при первых ранних заморозках еще могут быть плоды. Первые заморозки длятся всего 2-3 ночи, а потом опять устанавливается относительно теплая погода.
Чтобы продлить сбор плодов, следует приложить незначительные усилия - защитить растения от губительного холода. Растения в теплице можно дополнительно укрыть крафтбумагой и пленкой, которые обязательно снимают и просушивают каждый день. Кроме того, на ночь в теплицу можно поставить ведро с углями и специально нагретыми камнями. Все эти мероприятия удлинят сбор плодов на 2-3 недели.
С приближением второй волны холода плоды томатов следует обязательно снять. Сделать это необходимо до того, как ударят холода. Главное - не дать плодам замерзнуть. После сбора каждый плод в отдельности заворачивают в газету и хранят в прохладном месте (на веранде, в сарае, гараже). Если позволяют условия, то незавернутые плоды томатов можно разложить в один ряд в амбаре или холодной кладовой на полках. Хорошие результаты получаются и при дозаривании томатов прямо на выдернутых кустах. В помещении, где температура воздуха не падает ниже +7°С (веранде, сарае, кладовой, амбаре, гараже и т. д.), на высоте 2-2,5 м натягивают проволоку. Накануне первых ночных заморозков кусты томатов выдергивают с корнями, почву с корней отряхивают и растения подвешивают на проволоке. Зеленые плоды медленно поглощают соки из листьев и стебля и постепенно созревают в течение 8-12 недель. При температуре +12-14°С дозаривание плодов происходит медленно. Если температура составляет + 16-18°С, то процесс ускоряется. При температуре + 10°С процесс дозаривания прекращается. Томаты, подвешенные на проволоке на стеблях, редко гниют.
Л. Сергеев, садовод-любитель
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 93 | автор: sadovod | Вчера, 14:44 | Комментариев 0 |
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