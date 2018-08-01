Сбор и дозаривание томатов

К сентябрю уже закан­чивается уборка не только зрелых, но и зеленых плодов томата с открытых гряд. Многие дачники хотели бы продлить время упо­требления свежих плодов. Собранные зеленые томаты, если они не были поражены фитофторозом, медленно дозревают, приобретая красную окраску. Крупные плоды созревают быст­рее, мелкие - медленнее. Для более длительного использо­вания лучше оставлять менее сформировавшиеся плоды - средние и мелкие. Дозревание происходит быстрее при температуре 20-25°С, медленно - при 14-15°С. Но лучше хранить при 10-12°С (не ниже) в проветри­ваемом помещении, укладывая в ящики с низкими бортами слоем в 2-3 плода. Еще большее по­нижение температуры ведет к повреждению плодов холодом, и они постепенно загнивают. Пло­ды теряют способность приоб­ретать красный цвет. В этих условиях не образуется пигмент ликопин, а вырабатываются лишь каротиноиды, окрашивающие плоды в желтый цвет. При же­лании ускорить созревание по­вышают температуру, а также подкладывают к зеленым не­сколько зрелых плодов, интен­сивно выделяющих газ этилен, благодаря присутствию которого идет быстрое дозревание.

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор

Газета "САДОВОД"

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