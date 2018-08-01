|Сбор и дозаривание томатов
К сентябрю уже заканчивается уборка не только зрелых, но и зеленых плодов томата с открытых гряд. Многие дачники хотели бы продлить время употребления свежих плодов. Собранные зеленые томаты, если они не были поражены фитофторозом, медленно дозревают, приобретая красную окраску. Крупные плоды созревают быстрее, мелкие - медленнее. Для более длительного использования лучше оставлять менее сформировавшиеся плоды - средние и мелкие. Дозревание происходит быстрее при температуре 20-25°С, медленно - при 14-15°С. Но лучше хранить при 10-12°С (не ниже) в проветриваемом помещении, укладывая в ящики с низкими бортами слоем в 2-3 плода. Еще большее понижение температуры ведет к повреждению плодов холодом, и они постепенно загнивают. Плоды теряют способность приобретать красный цвет. В этих условиях не образуется пигмент ликопин, а вырабатываются лишь каротиноиды, окрашивающие плоды в желтый цвет. При желании ускорить созревание повышают температуру, а также подкладывают к зеленым несколько зрелых плодов, интенсивно выделяющих газ этилен, благодаря присутствию которого идет быстрое дозревание.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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