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::. Что посадить в теплице? | Овощеводство
Что посадить в теплице?
Начинающие садоводы часто ставят на учас­тке теплицу (или пар­ник) и высаживают в нее все, что можно; и помидоры, и огурцы, и перцы. Потом, правда, убеждаются, что вместе эта компания не ра­стет. Действительно, соче­таются эти овощи только в банке с маринадом. В теп­личном мире - все по-друго­му. Не сказать, что огурцы и помидоры друг друга не лю­бят. Просто - это совершен­но разные растения, и усло­вия им нужны совсем раз­ные. Оставим теплицу помидорам, а огурцам да­дим «отдельную квартиру» - персональный парник. Тогда и урожая уже можно ждать не символического.
В теплице можно поса­дить помидоры, баклажаны, перец и даже дыню. Все они вполне уживаются друг с другом. Однако по почве дыня лучше уживается с огурцами, но для созрева­ния ей нужна жара и сухость, поэтому ее поднимают по шпалере под теплич­ную крышу и плоды подве­шивают в сетке. В огуречном парнике для нее не хва­тит места. Но если есть выбор и теплицы две - для огурцов и помидоров, то пускай дыня растет вместе с огурцами.
Хотя сейчас много само­опыляющихся сортов огур­цов, многие все равно опыляются пчелами, а для их привлечения часто сажают растения-медоносы. Обычно это душистые растения - ко­риандр, мелисса, шалфей. Дело в том, что огурцы-то их и не любят. Зато для них хо­рошим подарком будет по­садка огуречной травы бораго. Любят ее пчелы. Одна беда - мало места в парнике, огурцы еле влезли, а тут еще траву какую-то... Можно по­садить траву борагу в ящик, поставить на тележку и зака­тывать в теплицу к огурцам. Вслед за ней полетят и по­лезные насекомые. Мешает - просто откатим в сторону, и все.
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::. прочитало: 314 | автор: sadovod | Вчера, 12:02 | Комментариев 0 |
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