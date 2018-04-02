|Что посадить в теплице?
Начинающие садоводы часто ставят на участке теплицу (или парник) и высаживают в нее все, что можно; и помидоры, и огурцы, и перцы. Потом, правда, убеждаются, что вместе эта компания не растет. Действительно, сочетаются эти овощи только в банке с маринадом. В тепличном мире - все по-другому. Не сказать, что огурцы и помидоры друг друга не любят. Просто - это совершенно разные растения, и условия им нужны совсем разные. Оставим теплицу помидорам, а огурцам дадим «отдельную квартиру» - персональный парник. Тогда и урожая уже можно ждать не символического.
В теплице можно посадить помидоры, баклажаны, перец и даже дыню. Все они вполне уживаются друг с другом. Однако по почве дыня лучше уживается с огурцами, но для созревания ей нужна жара и сухость, поэтому ее поднимают по шпалере под тепличную крышу и плоды подвешивают в сетке. В огуречном парнике для нее не хватит места. Но если есть выбор и теплицы две - для огурцов и помидоров, то пускай дыня растет вместе с огурцами.
Хотя сейчас много самоопыляющихся сортов огурцов, многие все равно опыляются пчелами, а для их привлечения часто сажают растения-медоносы. Обычно это душистые растения - кориандр, мелисса, шалфей. Дело в том, что огурцы-то их и не любят. Зато для них хорошим подарком будет посадка огуречной травы бораго. Любят ее пчелы. Одна беда - мало места в парнике, огурцы еле влезли, а тут еще траву какую-то... Можно посадить траву борагу в ящик, поставить на тележку и закатывать в теплицу к огурцам. Вслед за ней полетят и полезные насекомые. Мешает - просто откатим в сторону, и все.
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