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::. Октябрь в саду и огороде: 10 дел, которые нельзя пропустить | Овощеводство / Цветоводство / Ваш сад
 Октябрь в саду и огороде: 10 дел, которые нельзя пропустить
Октябрь — это не время для того, чтобы грустно смотреть в окно на опадающие листья. Для настоящего садовода и огородника это один из самых ответственных месяцев! То, как мы подготовим наш участок к зиме сейчас, напрямую определит, насколько здоровым, красивым и урожайным он будет в следующем году.
Многие думают, что с первыми заморозками дачный сезон закрыт. Но это заблуждение! Осенние работы — это фундамент будущего успеха. Давайте разберем по пунктам, что обязательно нужно сделать в саду и огороде в октябре.
1. Генеральная уборка: листва и ботва
Первым делом нужно навести порядок. Соберите всю опавшую листву. Здоровые листья можно заложить в компост, пересыпав слоями земли или торфа. А вот листья с признаками болезней (например, с мучнистой росой или паршой) лучше сжечь или вывезти с участка, чтобы не оставлять источники инфекции на зиму.
Не забудьте убрать с грядок всю отплодоносившую ботву овощей. Особенно важно избавиться от остатков томатов, перцев и огурцов.
2. Финальный урожай
Октябрь — время сбора последнего урожая.
Корнеплоды: Выкопайте морковь, свеклу, (если ещё не убрали), редьку, дайкон. Делать это лучше в сухую погоду.
Поздняя капуста: Срежьте кочаны белокочанной и краснокочанной капусты. Она отлично хранится.
Ягоды: Если еще осталась ремонтантная малина, соберите последние ягоды.
3. Посадка луковичных
Начало октября — идеальное время для посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов и гиацинтов. Луковицам нужно время, чтобы укорениться до наступления сильных морозов, но не прорасти. Не забудьте про чеснок! Его тоже сажают именно сейчас – в начале октября.
4. Обрезка и подготовка многолетников
Розы: В самом конце октября, если уже температура опустится ниже -6°С обрежьте невызревшие побеги, удалите все листья. Окучьте кусты сухой землей или торфом на высоту 20–30 см. Плетистые розы снимите с опор и аккуратно уложите на землю и укройте. Плетистые розы цветут на побегах второго года. Произведите обрезку ягодных культур.
5. Подзимний посев
Да, мы будем сеять! Когда температура стабильно опустится до 0…+2°C (обычно это конец октября), можно сеять холодостойкие культуры. Это укроп, петрушка, кинза, морковь, редис, шпинат. Семена набухнут, пройдут естественную стратификацию и дадут дружные всходы на 2–3 недели раньше весенних.
6. Влагозарядковый полив деревьев
Это, пожалуй, самый важный пункт, о котором многие забывают. В конце октября, если осень сухая, обильно пролейте приствольные круги всех плодовых деревьев и кустарников. На взрослую яблоню может уйти 50–100 литров воды! Влажная почва промерзает медленнее и на меньшую глубину, защищая корни, а весной деревьям будет легче "проснуться".
7. Побелка стволов
Побелите штамбы и основные скелетные ветви деревьев специальной садовой побелкой. Это не весенняя красота, а защита от солнечных ожогов в феврале-марте и от морозобоин. Белый ствол отражает яркий весенний свет, спасая кору от перегрева и растрескивания.
8. Защита от незваных гостей
Молодые деревца с нежной корой (особенно яблони и сливы) обмотайте специальной пластиковой сеткой или рубероидом на высоту 50–70 см от земли. Это спасет их от зубов зайцев и мышей зимой.
9. Подготовка почвы
Перекопайте грядки, не разбивая комья. Так земля лучше промерзнет, и зимующие в ней вредители погибнут. Одновременно можно внести осенние удобрения (суперфосфат, сульфат калия) и перепревший навоз или компост.

10. Слейте воду и уберите инвентарь
Перекройте воду, слейте ее из всех шлангов, труб, бочек и систем полива, чтобы их не разорвало льдом. Очистите и наточите лопаты, секаторы, пилы. Смажьте металлические части машинным маслом. Сложите все в сухое место.
Октябрьские работы — это наш диалог с природой. Мы благодарим землю за урожай и укладываем ее спать, чтобы весной она проснулась полной сил. Сделайте эти шаги, и в следующем сезоне ваш сад обязательно скажет вам "спасибо" пышным цветением и богатым урожаем.
В Сазонов















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::. прочитало: 199 | автор: sadovod | 5 октября 2026 | Комментариев 0 |
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