| Секреты сладкого урожая: готовим малину к зиме, чтобы летом ведрами собирать ягоды
Осень — не время прощаться с садом до весны. Это самый ответственный период для каждого садовода, особенно когда речь идет о малине. То, как вы позаботитесь о ней сейчас, напрямую определит количество и качество ягод в следующем сезоне. Пропустить осенний уход — значит добровольно отдать часть урожая вредителям и болезням.
Давайте разберем по шагам, что нужно сделать, чтобы ваша малина ушла в зиму сильной, здоровой и готовой к мощному старту весной.
Шаг 1. Наводим порядок (и это самое важное!)
Как только вы собрали последние ягоды, а листья начали желтеть, пора браться за секатор. Малина имеет двухлетний цикл жизни побегов:
- Прошлогодние побеги (те, что уже дали урожай) больше плодоносить не будут. Они лишь отнимают у куста силы и служат прекрасным «общежитием» для вредителей и грибковых спор.
- Текущий год (молодая зеленая поросль) — вот ваш будущий урожай.
Что делать:
Шаг 2. Последняя подкормка
- Вырежьте под самый корень все отплодоносившие коричневые, сухие ветки. Не оставляйте пеньков! Это желательно сделать сразу после сбора урожая, чтобы все силы кусты направили на рост молодых побегов.
- Проредите молодую поросль. Оставьте примерно 10–15 побегов на погонный метр ряда. Все тонкое, слабое, кривое безжалостно удаляйте. Поверьте, жалость здесь неуместна. Куст скажет вам спасибо обильным урожаем.
- Удалите все сорняки и опавшую листву из малинника. В них зимуют болезни. Лучше всего этот мусор сжечь.
Сейчас малине не нужен азот! Он провоцирует рост новых листьев. Наша задача — укрепить корневую систему и древесину.
Идеальные варианты для осени:
- Суперфосфат + сульфат калия. Классика жанра. Рассыпьте гранулы по поверхности почвы и аккуратно заделайте их в почву вилами.
- Древесная зола. Отличное натуральное удобрение, богатое калием и фосфором.
- Компост или перегной. Мульчирование органикой тоже работает как подкормка. Разложите слой в 5–7 см в междурядьях.Шаг 3. Полив перед спячкой
Многие забывают про так называемый влагозарядковый полив. Корням нужно накопить влагу, чтобы пережить морозы зимой и активно тронуться в рост весной. Влагозарядковый полив осуществляют в ноябре или в самом конце октября в случае сухого октября. Норма расхода воды – 5-6 ведер на 1 м? малинника. Чем лучше почва пропитается влагой, тем благополучней перезимует малина.
Шаг 4. Укрытие
Малина боится не столько морозов, сколько ледяной корки и иссушающего ветра.
- Пригибание: Этот этап обязателен для регионов с суровыми или малоснежными зимами. Когда температура опустится до небольших плюсов (пока стебли гибкие), наклоните кусты друг к другу и свяжите их в пучки. Можно пришпилить к земле скобами. Высота пригнутого куста над землей должна быть не более 30–40 см, чтобы он гарантированно оказался под снегом.Не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку — под ней малина сопреет. Лучшее укрытие для нее — пушистая снежная шапка.
Потратив пару выходных дней на эти несложные процедуры осенью, вы создадите идеальные условия для вашей малины. А следующим летом она отблагодарит вас длинными ветвями, усыпанными крупными, ароматными и невероятно сладкими ягодами. Уделите ей внимание сейчас — наслаждайтесь результатом потом
В. Сазонов
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