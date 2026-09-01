Секреты сладкого урожая: готовим малину к зиме, чтобы летом ведрами собирать ягоды

Осень — не время прощаться с садом до весны. Это самый ответственный период для каждого садовода, особенно когда речь идет о малине. То, как вы позаботитесь о ней сейчас, напрямую определит количество и качество ягод в следующем сезоне. Пропустить осенний уход — значит добровольно отдать часть урожая вредителям и болезням.

Давайте разберем по шагам, что нужно сделать, чтобы ваша малина ушла в зиму сильной, здоровой и готовой к мощному старту весной.

Шаг 1. Наводим порядок (и это самое важное!)

Как только вы собрали последние ягоды, а листья начали желтеть, пора браться за секатор. Малина имеет двухлетний цикл жизни побегов:

- Прошлогодние побеги (те, что уже дали урожай) больше плодоносить не будут. Они лишь отнимают у куста силы и служат прекрасным «общежитием» для вредителей и грибковых спор.

- Текущий год (молодая зеленая поросль) — вот ваш будущий урожай.

Что делать:

Вырежьте под самый корень все отплодоносившие коричневые, сухие ветки. Не оставляйте пеньков! Это желательно сделать сразу после сбора урожая, чтобы все силы кусты направили на рост молодых побегов. Проредите молодую поросль. Оставьте примерно 10–15 побегов на погонный метр ряда. Все тонкое, слабое, кривое безжалостно удаляйте. Поверьте, жалость здесь неуместна. Куст скажет вам спасибо обильным урожаем. Удалите все сорняки и опавшую листву из малинника. В них зимуют болезни. Лучше всего этот мусор сжечь. Шаг 2. Последняя подкормка

Сейчас малине не нужен азот! Он провоцирует рост новых листьев. Наша задача — укрепить корневую систему и древесину.

Идеальные варианты для осени:



- Суперфосфат + сульфат калия. Классика жанра. Рассыпьте гранулы по поверхности почвы и аккуратно заделайте их в почву вилами.

- Древесная зола. Отличное натуральное удобрение, богатое калием и фосфором.

- Компост или перегной. Мульчирование органикой тоже работает как подкормка. Разложите слой в 5–7 см в междурядьях.Шаг 3. Полив перед спячкой

Многие забывают про так называемый влагозарядковый полив. Корням нужно накопить влагу, чтобы пережить морозы зимой и активно тронуться в рост весной. Влагозарядковый полив осуществляют в ноябре или в самом конце октября в случае сухого октября. Норма расхода воды – 5-6 ведер на 1 м? малинника. Чем лучше почва пропитается влагой, тем благополучней перезимует малина.

Шаг 4. Укрытие

Малина боится не столько морозов, сколько ледяной корки и иссушающего ветра.



- Пригибание: Этот этап обязателен для регионов с суровыми или малоснежными зимами. Когда температура опустится до небольших плюсов (пока стебли гибкие), наклоните кусты друг к другу и свяжите их в пучки. Можно пришпилить к земле скобами. Высота пригнутого куста над землей должна быть не более 30–40 см, чтобы он гарантированно оказался под снегом.Не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку — под ней малина сопреет. Лучшее укрытие для нее — пушистая снежная шапка.



Потратив пару выходных дней на эти несложные процедуры осенью, вы создадите идеальные условия для вашей малины. А следующим летом она отблагодарит вас длинными ветвями, усыпанными крупными, ароматными и невероятно сладкими ягодами. Уделите ей внимание сейчас — наслаждайтесь результатом потом

В. Сазонов



















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