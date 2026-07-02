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::. Август: финишная прямая в уходе за томатами для рекордного урожая | Овощеводство / томаты
 Август: финишная прямая в уходе за томатами для рекордного урожая
Август — самый долгожданный и, пожалуй, самый ответственный месяц для каждого томатовода. Кусты ломятся от наливающихся плодов, воздух пропитан пряным запахом ботвы, а до заветного салата из собственных помидоров рукой подать. Но именно сейчас расслабляться нельзя. То, что вы сделаете (или не сделаете) в этом месяце, напрямую определит финальный результат всего сезона.
Давайте разберёмся по пунктам, как помочь нашим зелёным питомцам выдать максимум в последние недели лета.
1. Прищипываем вершкование
Это первое и самое важное дело в начале августа. Нужно остановить рост растения вверх, чтобы оно перестало тратить силы на новые цветы и завязи, которые уже просто не успеют созреть.

 - Что делать: смело отщипывайте или отрезайте макушку центрального стебля у высокорослых (индетерминантных) сортов. Над последней цветочной кистью достаточно оставить 2–3 листа, чтобы обеспечить сокодвижение к плодам.
 - Зачем это нужно: вся энергия куста теперь пойдёт не в ботву, а исключительно в созревание уже завязавшихся плодов. Они станут крупнее и быстрее нальются цветом.

2. Нормирование урожая: режем без жалости
В августе важно перейти от режима «нарастить побольше» к режиму «качественно вызреть».

 - Удаляем лишние кисти: если на кусте висит много мелких завязей, которые только начали формироваться, без сожаления их удаляйте. Шансов стать спелыми помидорами у них практически нет. Оставьте только те плоды, которые уже наливаются.
 - Обрезаем лишние листья: все нижние, пожелтевшие и затеняющие плоды листья должны быть срезаны. Как минимум, под каждой наливающейся кистью листьев быть не должно. Это улучшает проветриваемость куста (профилактика болезней) и даёт плодам прямой доступ к солнцу. При этом, как было сказано ранее, над наливающейся кистью обязательно оставляйте 2-3 листа.

3. Подкормки меняем профиль
Азотные удобрения («зелёные» подкормки вроде травяного настоя, коровяка) в августе под строгим запретом! Азот провоцирует рост новых пасынков и листьев, ослабляя растение и делая его уязвимым для фитофторы.
Чем кормить в августе:

 - Калий. Он отвечает за созревание, накопление сахаров и общую устойчивость растений. Идеальный вариант — зольный настой (1 стакан древесной золы на 10 литров воды, настоять сутки). Также можно использовать монофосфат калия или сульфат калия по инструкции. Подкормки допустимы только в первой декаде августа. Далее все подкормки прекращают.

4. Профилактика фитофтороза — наш главный враг
Конец лета с его холодными росами и перепадами дневных и ночных температур — идеальное время для развития фитофторы.

 - Проветривание: держите теплицы днём открытыми настежь. Застойный влажный воздух — лучший друг грибка.
 - Сухие «ноги»: сократите полив. В августе томатам требуется гораздо меньше влаги. Поливайте редко, но обильно, строго под корень и только тёплой водой. Оптимальная температура воды должна быть равной температуре почвы или на 1-2 градуса выше. Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья.

5. Сбор урожая
Наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. Далее, когда плоды уже краснеют, количество сухого вещества, Сахаров и витамина С уменьшается. Поэтому снимайте плоды в бланжевой спелости. После чего укладывайте их на дозаривание.
Августовский уход требует смены мышления: мы больше не растим, мы сохраняем и дозариваем. Потратив пару вечеров на эти несложные манипуляции, вы будете вознаграждены ведрами спелых, сладких и ароматных томатов, выращенных с любовью своими руками.
В. Сазонов














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::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Вчера, 19:16 | Комментариев 0 |
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