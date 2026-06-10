Июль на грядках: что посадить, чтобы собрать второй урожай

Июль в нашем регионе, а наш регион напомню Ленинградская область идеальное время, чтобы заложить основу для второго, а то и третьего урожая и обеспечить себя свежей зеленью до самых холодов. Конвейерным способом, через определенные промежутки времени можно сеять укроп, салат, лук-севок на перо, но что делать, если вы по каким-либо причинам не успели произвести посевы основных культур в мае и даже в июне. Что ещё можно посеять, чтобы успеть снять урожай.

Конечно, такие культуры, как томаты, перцы, баклажаны отложим на следующий сезон, а вот огурцы в начале июля еще можно посеять. Урожаем огурцы в этом случае при правильном уходе и благоприятных условиях могут порадовать к концу августа. А вот в сентябре огурцы, посеянные в июле, будут себя чувствовать значительно лучше, чем старые, посеянные в мае.

Посеянные вначале июля раннеспелые сорта кабачков могут порадовать урожаем к концу августа и в сентябре.

Ранние сорта свёклы могут дать урожай уже через 80 дней. Если вы решите сеять свеклу в июле, то поторопитесь. Урожай надо будет снять до заморозков, а в сентябре они уже бывают. Дело в том, что свекла после попадания под заморозки не подлежит хранению.

А вот урожай моркови можно снять и позже: в конце сентября – в октябре. Период созревания ранних сортов моркови 80-90 дней. Значит можно успеть.

В июле можно посеять горох. Раннеспелые сорта гороха дадут урожай через 60-70 дней, значит успеем собрать урожай. Кроме всего горох обогатит почву азотом. Горох – это сидеральная культура. На корнях растения развиваются клубеньковые бактерии, которые усваивают азот из почвенного воздуха и преобразуют его в доступную для растений форму. После сбора урожая гороха рекомендуется заделывать в почву не только корневую систему, но и вегетативную массу, это позволит обогатить почву азотом, органикой и дать питание почвенной микрофлоре.

Во второй половине июля можно посеять редис. Почему только во второй половине? Редис - растение длинного светового дня. Попадая в благоприятные условия (длинный световой день) растения быстро формирует репродуктивные органы, цветоносный побег, конечно, забыв, что посеян редис для других целей.

Несколько советов для июльских посевов

1. Полив — это ключ к успеху. В июле почва пересыхает очень быстро. Перед посевом обязательно хорошо пролейте грядку и поддерживайте почву во влажном состоянии до появления всходов. Проросшие семена при пересыхание почвы могут погибнуть в считанные часы. Если вы не проживаете на даче постоянно, по посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Таким способом влага в почве сохраниться на долго. Но снять плёнку желательно сразу с появлением первых всходов или лучше чуть раньше.

2. Перед посевом подготовьте почву, обязательно внесите все необходимые для данной культуры удобрения. Предыдущие культуры уже забрали из почвы много питательных веществ.

Не упускайте возможность продлить огородный сезон! Июльские посевы — это не только свежие витамины осенью, но и очень увлекательный процесс.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»