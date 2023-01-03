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::. Если у вас только одна теплица | Овощеводство
 Если у вас только одна теплица
Теплицы позволяют производить ранние посевы, когда грядки под открытым небом еще покрыты снегом, позволяют создать растениям условия близкие к оптимальным, выращивать культуры, которые в наших климатических условиях вырастить невозможно. Конечно хорошо, когда в ва шем хозяйстве не одна, а две, или даже три теплицы. В каждой теплице можно выращивать определенную культуры, создать растениям оптимальные условия, конечно, на сколько это возможно. А севооборот позволит избежать многих заболеваний. Где лучше приобрести теплицу, я расскажу в конце видео. А что делать, если в вашем хозяйстве только одна теплица? Как её оптимально использовать? Какие культуры можно выращивать в ней одновременно?
Теплицу в нашем регионе, а я напомню, наш регион Ленинградская область возможно использовать до 6-7 месяцев в год.
Почва в теплице прогревается раньше, что позволяет производить посевы холодостойких культур с начала апреля.
Использование биотоплива позволяет начать эксплуатацию теплицы еще на пару недель раньше.
Сеют в эти сроки, как я уже сказал холодостойкие культуры, с коротким вегетационным периодом, урожай которых убирают до посева или высадки рассады основной культуры. К таким холодостойким культурам относятся редис, салат, укроп, лук на перо и другие.
Посев редиса в ранние сроки позволяет произвести сбор урожая до наступления длинного светового дня, а у нас в Санкт-Петербурге до наступления белых ночей. Дело в том, что редис – растение длинного светового дня, это значит, что при длинном световом дне растения выбрасывают цветоносы и быстро формируют семена, т. е. выполняют свою основную функцию. Но наша цель собрать урожай корнеплодов, поэтому посев редиса предпочтительнее производить или в ранние сроки, или начиная с конца июля.  Весной теплицу можно использовать и для выращивания рассады петрушки, сельдерея, свеклы, цветной и белокочанной капусты, и даже теплолюбивых культур - томатов, перцев, кабачков и огурцов.
Рассаду этих культур выращивают в ящиках или в других ёмкостях, а в случае заморозков или значительных похолоданий рассаду переносят в помещение.
До высадки в теплицу основных культур урожай должен быть собран, рассада высажена, или подготовлена к высадке.
Почву обрабатывают, вносят необходимые удобрения и производят посевы семян, или высаживают рассаду основной культуры.
В нашем регионе в теплицах садоводы в качестве основной культуры чаще всего выращивают перцы, баклажаны, томаты, огурцы.
Но, а что, если теплица одна, а хочется получить урожай всех этих культур?
Похожие условия выращивания требуются перцам, баклажанам, томатам. Эти культуры можно выращивать в одной теплице без каких-либо ограничений. Чаще всего у садоводов возникают вопросы о возможности выращивания в одной теплице томатов и огурцов. У этих культур нет общих болезней, обе культуры предпочитают плодородную почву со слабокислой или нейтральной реакцией почвенной среды, где pH для томатов от 5,5, до 7, pH для огурцов от 6 до 7. А вот требования к влажности почвы и воздуха у этих культур различны. Огурцы предпочитают частые поливы, влажный воздух. Томатам же требуются не частые, но обильные поливы, и относительно сухой воздух. При высокой влажности воздуха томаты хуже завязывают плоды, чаще подвергаются заболеваниям. Многие садоводы могут мне возразить, и привести примеры удачного выращивания в одной теплице томатов и огурцов. Соглашусь, это возможно, но с ущербом для той или иной культуры.
Томаты, перцы, баклажаны у нас в теплицах выращивают обычно до конца августа – начала сентября, огурцы до середины, а иногда и до конца сентября.
В конце августа можно в теплице ещё посеять ранние сорта редиса, условия выращивания в сентябре для этой культуры почти идеальные, можно успеть вырастить ранние сорта листового салата, или занять место в теплице для доращивания головок цветной капусты, пересаженными с грядок сельдереем, петрушкой.
Но как я уже говорил в начале, лучше иметь не одну, а две-три теплицы, которые позволят создавать для каждой культуры оптимальные условия, на сколько это возможно, а ежегодная смена выращиваемых культур позволит избежать многих заболеваний.



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::. прочитало: 110 | автор: sadovod | Вчера, 18:49 | Комментариев 0 |
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