









::. Что посеять в апреле (на рассаду и в открытый грунт) | Овощеводство Что посеять в апреле (на рассаду и в открытый грунт)

Апрель – у нас под Санкт-Петербургом — это время посева семян на рассаду и в открытый грунт. В открытый грунт будем производить посевы в конце месяца, а в течение месяца сеем семена на рассаду.

И начнем с перцев. Можно ли посеять в апреле перцы на рассаду, если, конечно, они уже не посеяны.

Перцы теплолюбивая культура. В неотапливаемые теплицы у нас под Санкт-Петербургом высаживают числа 10 июня. К этому времени почва прогревается, и минует угроза возвратных заморозков.

А сеют семена перцев на рассаду за 65-75 дней до высадки на постоянное место, но если рассада перцев выращивается в общей посадочной таре с последующей пикировкой, то посевы производят дней на 10 раньше, перцы не быстро восстанавливаются после пикировки. Отсюда делаем выводы: посев семян перцев на рассаду возможен в самом начале апреля, но посевы производят сразу в персональные тары.

Рассаду баклажанов высаживают на постоянное место в неотапливаемые теплицы также как и перцы – числа 10 июня, а на рассаду семена сеют

за 70-75 дней до высадки на постоянное место.

с пикировкой, раньше дней на 10. Баклажаны можно успеть посеять, но буквально в первые дни и сразу в персональные тары, минуя пикировку.

Далее одна из самых популярных огородных культур – томаты. Томаты также теплолюбивая культура, но требования её к теплу чуть ниже, чем у перца и баклажана. Высаживают на постооянное место рассаду томатов в нашем регионе в неотапливаемые теплицы числа 5 июня. А сеют семена томата на рассаду за 55-65 дней до высадки на постоянное место. Пикировка рассады томата увеличивает эти сроки на неделю. Томаты можно посеять в первых числах апреля даже в общую тару для последующей пикировки, но если сеять чуть позже, то желательно сразу в персональные тары.

В комментариях садоводы часто пишут, что высаживают рассаду на постоянное место значительно раньше вышеуказанных сроков. Это можно делать при условии постоянного проживания кого-либо на даче, чтобы в случае возвратных заморозков или сильного похолодания предпринять необходимые меры по защите растений.

Сроки посева семян капусты зависят от скороспелости сорта, назначения продукции, способа выращивания рассады. Оптимальные сроки посева скороспелых сортов с 1 по 15 марта, посадки на постоянное место в середине мая, но, если посадки не производились, можно посеять в начале апреля. Урожай будет собран несколько позже. Среднеспелые сорта на рассаду сеют -с 5 по 20 апреля, позднеспелые- с 1 по 15 апреля. Прорастают семена в тепле, а после появления всходов и до начата образования первого настоящего листа (первые 7-8 дней) температуру нужно снизить до 6-8°С и поставить на светлое место, чтобы сеянцы не вытягивались.

Часто огородники для получения раннего урожая выращивают рассадным способом свеклу.

Сеют семена свеклы на рассаду за 30-35 дней до высадки на постоянное место, а на постоянное место высаживают во второй половине мая. Следовательно посев свеклы на рассаду можно произвести в середине апреля.

Не торопитесь с посевами таких теплолюбивых культур, как огурец, патиссон, кабачок, тыква. Все эти культуры можно выращивать и безрассадным способом. Но для получения раннего урожая применяют для них и рассадный способ. Все эти теплолюбивые культуры высаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков, а температура почвы прогреется, и будет не ниже 12-14оС. В нашем регионе – это приблизительно 5 июня. А сеют семена этих культур на рассаду за 30-35 дней до высадки на постоянное место. Из этого следует, что семена огурца, патиссона, кабачка, тыквы сеют или в первых числах мая, или в самых последних числах апреля.

В конце апреля при условии готовности почвы наступают сроки посева в открытый грунт холодостойких культур, таких как морковь, петрушка, редис, репа, салат, укроп, горох. Эти культуры не боятся небольших возвратных заморозков. При низкой температуре воздуха, замедляется рост только надземной части растения, корневая системы растёт и развивается. Тем самым создается оптимальный баланс между корневой и надземной частью. Кроме того, ранние посевы позволяют максимально использовать влагу талой воды. Готовность почвы наступает, когда она не прилипает к лопате и при перекопке и рассыпается. Но как правило, перекопать и засеять весь огород сразу не хватает сил и время. Что посеять в первую очередь?

Редис растение длинного дня. Именно при длинном дне растение быстро переходит к цветению не успев образовать корнеплод. Ранние посевы редиса позволяют собрать урожай до наступления длинных дней. Не торопитесь с ранним посевом свеклы. Свекла также переносит небольшие возвратные заморозки, но заморозки провоцируют образование цветоносов. Каждый огородник на своем участке сам решает, семена каких культур посеять в первую очередь.

И еще совет: не перекапывайте весь огород сразу, обработайте только ту площадь, которую Вы успеете засеять в этот же день. Перекопанная почва быстро теряет влагу. Если вы перекопали больше, т. е. не рассчитали свои силы, то обработанные грядки накройте старой пленкой, это поможет сохранить влагу. На засеянной площади также необходимо сохранять влагу в почве. Если почва пересохнет во время прорастания семян, то посевы погибнут. Я посевы накрываю пленкой, но снять её желательно до появления первых всходов.









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::. прочитало: 56 | автор: sadovod | Сегодня, 09:20 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.