



::. Что и когда сеять на рассаду. Почему важно соблюдать сроки посева | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ



Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета садовод». Сегодня мы поговорим какие огородные культуры можно выращивать через рассаду, поговорим о сроках посева на рассаду, разберем, что такое забег для рассады, и почему необходимо соблюдать сроки посева на рассаду. Смотрите наше видео, я думаю наши советы будут вам полезны.

Рассадным способом выращивают культуры, с большим сроков вегетации, которые в наше короткое лето безрассадным способом не успевают сформировать урожай. К таким культурам относятся перцы, баклажаны, томаты, сельдерей.

А также рассадным способом выращивают и другие культуры, которые можно выращивать и безрассадным способом, но с целью получения раннего урожая, их выращивают через рассаду, это огурец, кабачок, патиссон, тыква, свекла.

И в том, и в другом случаях для каждой культуры существуют оптимальные сроки посева семян на рассаду. Они зависят от срока высадки рассады на постоянное место, а сроки высадки на постоянное место зависят от региона, где находится дача, и от отношения данной культуры к температурным режимам. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, огурцы, патиссоны, перцы, баклажаны на постоянное место высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков, у нас под Санкт-Петербургом это начало июня. Холодостойкие культуры, которые выносят небольшие заморозки, высаживают раньше. Учитывая все эти факторы, каждый владелец садового участка сам определяет сроки высадки рассады на постоянное место. И только после определения этих сроков можно рассчитывать сроки посева семян на рассаду.

Но почему так важно соблюдать сроки посева. Казалось бы, чем старше рассадное растение, тем быстрее оно начнет плодоносить. Но это не всегда так.

Давайте перейдем к понятию Забег для рассады.

«Забег» — более ранний рост и развитие растений, выращенных из рассады, по сравнению с растениями в безрассадной культуре. Т. е, например рассада огурца, высаженная на постоянное место одновременно с посевом семечка огурца будет опережать последнее в развитие на какое-то время. Этот период времени и называется забег. «Забег» всегда меньше возраста рассады, так как при высадки рассады на постоянное место происходит повреждение и потеря части корешков. На их восстановление необходимо время, а за время восстановления происходит отток пластических веществ к корням. В этот период рост и развитие рассадного растения приостанавливается. И чем старше возраст рассады, тем дольше восстанавливается растение, тем больше потеря забега. Кроме того, ослабленные растения чаще страдают от вредителей и болезней. Но для нетерпеливых огородников, которые все-таки сеют семена на рассаду раньше оптимальных сроков, мы дадим несколько полезных советов в конце этого видео. В то же время и поздние посевы семян на рассаду естественно сокращают забег.

Ну теперь непосредственно о сроках посева. С 20 февраля можно сеять на рассаду семена сельдерей. А на постоянное место рассаду сельдерей высаживают после 10 мая.

Рассаду перца всаживают на постоянное место в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков, и почва прогреется. Напомню, наш регион Санкт-Петербург.

Семена раннеспелых сортов и гибридов перца сеют за 65 дней, среднеспелых за 65-70, а позднеспелых за 75 дней до высадки на постоянное место. С пикировкой, эти сроки надо увеличивают дней на 10.

Семена баклажанов на рассаду сеют

за 70-75 дней до высадки на постоянное место.

с пикировкой, раньше дней на 10.

Томаты сеют за 55-65 дней до высадки рассады на постоянное место. Пикировку томаты переносят легче, чем баклажаны и перцы, поэтому с пикировкой прибавляем не 10 дней, а неделю.

Огурцы, кабачки, патиссоны можно выращивать и безрассадным способом, но для получения раннего урожая к этим культурам применяют и рассадный способ.

Рассаду этих культур в основном выращивают без пикировки. А высаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков. Посев семян этих культур на рассаду производят не более, чем за 30-35 дней до высадки на постоянное место.

Не следует торопиться с посевом семян капусты цветной и белокочанной на рассаду. Семена капусты прорастают при комнатной температуре, но после появления всходов и в течение 6-7 дней температуру необходимо поддерживать на уровне 6-8°С, поэтому в домашних условиях рассаду капусты выращивать не просто. Рассаду выращивают в теплицах, парниках, а сеют семена на рассаду в первых числах апреля.

Для получения раннего урожая свеклы, её иногда выращивают рассадным способом. Сеют семена на рассаду за 30-35 дней до высадки на постоянное место, а на постоянное место высаживают во второй половине мая.

Многие садоводы выращивают лук-репку из семян рассадным способом. Сроки высадки рассады лука на постоянное место у нас в лен области - середина мая. Лук не боится небольших заморозков. А семена на рассаду лука сеют за 55 -60 дней до высадки на постоянное место, т. е в середине марта.

Ну и теперь несколько советов нетерпеливым огородникам, которые торопятся с посевами, и не желают ожидать рекомендованных сроков. В основном, огородники торопятся посеять семена перцев, баклажанов, томатов.

Важно создать необходимые условия для сеянцев с самого раннего возраста.

В феврале, да и начале марта на подоконниках света недостаточно, как по интенсивности, так и по продолжительности. Подсветка необходима.

На начальной стадии развития рассады питание растений происходит за счет элементов внесенных в почвогрунт. Но только на начальной стадии. Далее необходимы подкормки.

Мы уже знаем, что чем старше возраст рассады, тем дольше восстанавливается растение, тем больше потеря забега. Важно сократить эти потери. Здесь мы можем выращивать рассаду в больших ёмкостях, где будет просторнее корешкам, и при высадке растение быстрее будет приживаться. Рассаде перед высадкой необходимо создать условия (температура и освещение) близкие к тем, которые ждут его на постоянном месте.

Если данные советы были вам полезны ставьте лайки, пишите комментарии, Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. А я желаю вам вырастить крепкую рассаду, а затем получить богатый урожай. Удачи вам и всего самого доброго!



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::. прочитало: 21 | автор: sadovod | Сегодня, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.