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::. Что такое «Забег» и как его сократить | Овощеводство
Что такое «Забег» для рассады и как его сократить
Зачем мы выращиваем рассаду?
Ответ очевиден, чтобы во время, когда погодные условия позволят выращивать данную культуру в открытом грунте или же в теплице, рассадные растения уже имели сформировавшиеся кусты и продолжали свое развитие уже не с посевной семечки, т. е имели бы некоторый забег.
«Забег» — более ранний рост и развитие растений, выращенных из рассады, по сравнению с растениями в безрассадной культуре.
Кажется все очень просто: чем больше возраст рассады, тем больше забег. Это так, но не всегда.  Давайте сначала определим, что такое «возраст рассады». Конечно, возраст рассады определяется в сутках, в течение которых рассада выращивалась. Но за одно и то же время рост и развитие рассады может отличатся. Поэтому, когда обозначаем возраст рассады в сутках добавим к этому количество листьев на кустах.
«Забег» всегда меньше возраста рассады, так как при высадки рассады на постоянное место происходит повреждение и потеря части корешков. На их восстановление необходимо время, а за время восстановления происходит отток пластических веществ к корням. В этот период рост и развитие рассадного растения приостанавливается. К примеру, если мы высаживаем рассаду огурца в теплицу или в открытый грунт, возраст которой 30 дней и в это время сеем семена огурца, то опережение рассадного растения будет не 30 дней, а всего лишь пару недель.
Сокращение потери «забега» при рассадном способе — одна из важных задач огородника.
И первое, что необходимо делать – это соблюдать сроки посева семян на рассаду. Чем старше рассадное растение, тем дольше оно приживается, и больше потери забега. Для растений, плохо переносящих пересадку, посев семян производят за 20-30 суток до высадки на постоянное место (огурец и другие тыквенные), и сеют семена сразу в персональные тары исключая пикировку. Для легко приживаемых растений срок посева семян на рассаду до высадки на постоянное место может быть за 50-60 суток (томат, капуста и др.).
 Закалка рассадного растения также сократит потери «Забега». За пару недель до высадки рассаду выносят на улицу, сначала не на долго, затем время увеличивают, где под лучами солнца и под воздействием колебания температур растение приучают к условиям, в которых придется продолжать свою жизнь. А после высадки рассады на постоянное место, ускорит её приживаемость затенение на 2-3 дня от прямых солнечных лучей.
Ну и конечно выращивание рассады в персональной посадочной таре позволяет с меньшими повреждениями корешков делать пересадку на постоянное место, что также сократит потери «Забега». При выращивании рассады в общей посадочной таре сохранению корней перед высадкой рассады способствует очень обильный полив, сильно разжижающий грунт, из которого корни извлекаются с меньшими потерями.
Г. Соколов



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::. прочитало: 216 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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