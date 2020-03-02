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::. Что посеять в марте на рассаду | Овощеводство / Цветоводство
Что посеять в марте на рассаду
В плане выращивания рассады для большей части  регионов в марте наступает самое  ответственное время. Для того чтобы вырастить хорошую, качественную рассаду нужно правильно определить срок посева каждой культуры. Рано посеянная рассада перерастает, томится в условиях квартиры, поэтому долго болеет и приживается. Рассада, посеянная с опозданием – вступает в плодоношение (у декоративных – в фазу цветения) поздно. Для теплолюбивых культур это важно, в условиях короткого лета, садовод может остаться без урожая.
Поэтому, что бы ни наделать ошибок, нужно серьезно подойти  к этому вопросу и составить график  посевов, оптимальный для каждой культуры.
Сроки посева семян на рассаду зависят от нескольких факторов: региона посадки, срока выращивания культуры на стадии рассады, отношению каждой культуры к теплу, предположительной даты высадки рассады в грунт. Примерная дата высадки каждой культуры в грунт справочная величина для разных регионов выращивания. Но сейчас многие садоводы делают теплые грядки, у кого- то даже есть обогреваемые  теплицы, поэтому в каждом случае даты высадки рассады будут разные.
Из овощных культур в марте высевают:
перцы, растения теплолюбивые, рассада  в грунт высаживается, когда минует угроза возвратных заморозков, а воздух и почва хорошо прогреются. В зависимости от сорта оптимальное время выращивания перцев на рассаду 70-75 дней, плюс 10 дней на появление всходов.
Баклажаны, также очень теплолюбивы,расчет аналогичный - от предполагаемой даты высадки рассады отсчитываем  60-80  дней рекомендованного возраста рассада и  10 дней на всходы.
Томаты высокорослые (тепличные) – рекомендуемый возраст рассады 55-60, 5-7 дней на всходы.
Также в марте, в начале, высевают семена корневого и черешкового сельдерея, лука порея, лука чернушки, у этих культур очень долгий период вегетации.
Для получения ранней продукции  можно посеять на рассаду петрушку, салат кочанный и другую зелень  - тимьян, мелиссу, мяту и тд. Зеленные культуры можно посеять в так называемые «улитки для рассады». Как установится теплая погода, зелень из «улиток» можно будет высадить на постоянное место.
В середине месяца можно высаживать ранние сорта белокочанной капусты, капусту цветную, брокколи, савойскую, кольраби. Но в домашних условиях рассаду капусты вырастить непросто – ей темно и жарко. Если нет возможности обеспечить хорошую освещенность и прохладу (например, на утепленной лоджии), то лучше не торопиться и позднее посеять капусту на рассаду в парнике или теплице.
Из цветочной рассады в марте высевают большинство культур: петунию, лобелию алиссум, агератум, львиный зев (антирринум), вербену, душистый табак, клеому, сальвию, портулак, однолетний флокс, гацанию, целозию.
Из вьющихся растений  - азарину, кобею, душистый горошек, тунбергию.
Колеус, гелиотроп, пеларгония (герань), бальзамин сеют в марте для посадки в цветники и выращивания дома в качестве горшечных растений.
 С середины месяца можно сеять астры, циннии, но нужно учитывать, что в условиях квартиры рассада этих растений  развивается плохо  - ей также нужно много света и прохлада. В жарких условиях при недостатке освещения  рассада этих растений начинает вытягиваться и постепенно гибнет.
Март оптимальное время для посева многих многолетников и двулетников. В это время можно сеять:
дельфиниумы, все виды колокольчиков, эхинацею, гвоздику травянку и турецкую, аквилегию, примулу,
хризантемы, маргаритки, мальвы, нивяник и (ромашки), гайлардию, кореопсис, шалфей, гелениум.
Как видите, список возможных посевов на март достаточно большой, без тщательно продуманного плана ни как не обойтись!
Екатерина Гаврилова




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::. прочитало: 37 | автор: sadovod | Сегодня, 10:25 | Комментариев 0 |
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