







::. Что посеять в марте на рассаду | Овощеводство / Цветоводство Что посеять в марте на рассаду

В плане выращивания рассады для большей части регионов в марте наступает самое ответственное время. Для того чтобы вырастить хорошую, качественную рассаду нужно правильно определить срок посева каждой культуры. Рано посеянная рассада перерастает, томится в условиях квартиры, поэтому долго болеет и приживается. Рассада, посеянная с опозданием – вступает в плодоношение (у декоративных – в фазу цветения) поздно. Для теплолюбивых культур это важно, в условиях короткого лета, садовод может остаться без урожая.

Поэтому, что бы ни наделать ошибок, нужно серьезно подойти к этому вопросу и составить график посевов, оптимальный для каждой культуры.

Сроки посева семян на рассаду зависят от нескольких факторов: региона посадки, срока выращивания культуры на стадии рассады, отношению каждой культуры к теплу, предположительной даты высадки рассады в грунт. Примерная дата высадки каждой культуры в грунт справочная величина для разных регионов выращивания. Но сейчас многие садоводы делают теплые грядки, у кого- то даже есть обогреваемые теплицы, поэтому в каждом случае даты высадки рассады будут разные.

Из овощных культур в марте высевают:

перцы, растения теплолюбивые, рассада в грунт высаживается, когда минует угроза возвратных заморозков, а воздух и почва хорошо прогреются. В зависимости от сорта оптимальное время выращивания перцев на рассаду 70-75 дней, плюс 10 дней на появление всходов.

Баклажаны, также очень теплолюбивы,расчет аналогичный - от предполагаемой даты высадки рассады отсчитываем 60-80 дней рекомендованного возраста рассада и 10 дней на всходы.

Томаты высокорослые (тепличные) – рекомендуемый возраст рассады 55-60, 5-7 дней на всходы.

Также в марте, в начале, высевают семена корневого и черешкового сельдерея, лука порея, лука чернушки, у этих культур очень долгий период вегетации.

Для получения ранней продукции можно посеять на рассаду петрушку, салат кочанный и другую зелень - тимьян, мелиссу, мяту и тд. Зеленные культуры можно посеять в так называемые «улитки для рассады». Как установится теплая погода, зелень из «улиток» можно будет высадить на постоянное место.

В середине месяца можно высаживать ранние сорта белокочанной капусты, капусту цветную, брокколи, савойскую, кольраби. Но в домашних условиях рассаду капусты вырастить непросто – ей темно и жарко. Если нет возможности обеспечить хорошую освещенность и прохладу (например, на утепленной лоджии), то лучше не торопиться и позднее посеять капусту на рассаду в парнике или теплице.

Из цветочной рассады в марте высевают большинство культур: петунию, лобелию алиссум, агератум, львиный зев (антирринум), вербену, душистый табак, клеому, сальвию, портулак, однолетний флокс, гацанию, целозию.

Из вьющихся растений - азарину, кобею, душистый горошек, тунбергию.

Колеус, гелиотроп, пеларгония (герань), бальзамин сеют в марте для посадки в цветники и выращивания дома в качестве горшечных растений.

С середины месяца можно сеять астры, циннии, но нужно учитывать, что в условиях квартиры рассада этих растений развивается плохо - ей также нужно много света и прохлада. В жарких условиях при недостатке освещения рассада этих растений начинает вытягиваться и постепенно гибнет.

Март оптимальное время для посева многих многолетников и двулетников. В это время можно сеять:

дельфиниумы, все виды колокольчиков, эхинацею, гвоздику травянку и турецкую, аквилегию, примулу,

хризантемы, маргаритки, мальвы, нивяник и (ромашки), гайлардию, кореопсис, шалфей, гелениум.

Как видите, список возможных посевов на март достаточно большой, без тщательно продуманного плана ни как не обойтись!

Екатерина Гаврилова









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::. прочитало: 37 | автор: sadovod | Сегодня, 10:25 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.