Как и где приобретать семена томатов?

Томат - одна из любимых овощных культур огородников. Да и действительно помидоры со своего огорода почему-то всегда вкуснее, а уход за ними несложный. Но начинающие огородники, придя в магазин семян теряются перед огромным выбором предлагаемых сортов и гибридов томатов. Так как же выбрать сорт или гибрид томата?

Попробуем дать несколько советов.



Индетерминантные или детерминантные?

Прежде всего необходимо определиться, где вы планируете выращивать томаты: в открытом грунте или в теплице. Если в ваших планах получить урожай на грядках, то проще посадить детерминантные сорта или гибриды томатов. Детерминантные сорта низкорослые и как правило более раннего срока созревания. Индетерминантные сорта и гибриды – это высокорослые кусты, требующие опоры. Их выращивают чаще в теплицах. Такие сорта и гибриды позволяют оптимально использовать объем теплицы.



Сорт или гибрид?

Если вы видите на пакетике F1, это значит, что в пакетике гетерозисные гибриды: F – первая буква латинского слова filii (переводится как «дети»), 1 – номер поколения. Гибридные семена отличаются от обычных сортовых семян тем, что имеют лучшую сопротивляемость к болезням, устойчивость к неблагоприятным условиям, более дружные сроки созревания. Но надо иметь в виду, что если вам данный гибрид очень понравиться, то вырастить из его семян растения с такими же признаками и качеством плодов в следующие годы будет невозможно. Полученные семена не сохраняют родительских свойств. Вам придется искать данный гибрид в магазине.



Где покупать?

Конечно, возможно приобрести семена на рынке, и если вам повезет, то не будут пересортицы и в конечном итоге вы получите долгожданный урожай, но, я повторю, если повезет. Гораздо надежнее приобретать семена в специализированных магазинах. И необходимо знать, что всхожесть семена томатов сохраняют до 6-7 лет, но лучше не приобретать семена старше 5 лет.

П. Соколов











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