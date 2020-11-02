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::. Как и где приобретать семена томатов? | Овощеводство / томаты
Как и где приобретать семена томатов?
Томат - одна из любимых овощных культур огородников. Да и действительно помидоры со своего огорода почему-то всегда вкуснее, а уход за ними несложный. Но начинающие огородники, придя в магазин семян теряются перед огромным выбором предлагаемых сортов и гибридов томатов. Так как же выбрать сорт или гибрид томата?
Попробуем дать несколько советов.

Индетерминантные или детерминантные?
Прежде всего необходимо определиться, где вы планируете выращивать томаты: в открытом грунте или в теплице. Если в ваших планах получить урожай на грядках, то проще посадить детерминантные сорта или гибриды томатов. Детерминантные сорта низкорослые и как правило более раннего срока созревания. Индетерминантные сорта и гибриды – это высокорослые кусты, требующие опоры. Их выращивают чаще в теплицах. Такие сорта и гибриды позволяют оптимально использовать объем теплицы.

Сорт или гибрид?
Если вы видите на пакетике F1, это значит, что в пакетике гетерозисные гибриды: F – первая буква латинского слова filii (переводится как «дети»), 1 – номер поколения. Гибридные семена отличаются от обычных сортовых семян тем, что имеют лучшую сопротивляемость к болезням, устойчивость к неблагоприятным условиям, более дружные сроки созревания. Но надо иметь в виду, что если вам данный гибрид очень понравиться, то вырастить из его семян растения с такими же признаками и качеством плодов в следующие годы будет невозможно. Полученные семена не сохраняют родительских свойств. Вам придется искать данный гибрид в магазине.

Где покупать?
Конечно, возможно приобрести семена на рынке, и если вам повезет, то не будут пересортицы и в конечном итоге вы получите долгожданный урожай, но, я повторю, если повезет. Гораздо надежнее приобретать семена в специализированных магазинах. И необходимо знать, что всхожесть семена томатов сохраняют до 6-7 лет, но лучше не приобретать семена старше 5 лет.
П. Соколов





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::. прочитало: 194 | автор: sadovod | 16 ноября 2020 | Комментариев 0 |
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