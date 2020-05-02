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::. Обязательно ли пасынковать помидоры? | Овощеводство / томаты
Обязательно ли пасынковать помидоры?
Пасынкование, то есть удаление боковых побегов, вырастающих из пазух листьев, проводят для ограничения роста вегетативной массы, уменьшения числа кистей. В результате быстрее созревают оставшиеся плоды. Формируют индетерминантные растение томата в один или два стебля. Пасынки удаляют, когда их длина составляет 3-4 см, оставляя пенек длиной 1 см. Полудетерминантные сорта и гибриды томатов формируют в 2-3 стебля, а у детерминантных сортов и гибридов оставляют пасынков больше. Несвоевременное пасынкование снижает урожай. Не следует спешить удалять точку роста у индетерминантных сортов и гибридов, так как у многих из них урожай формируется до осени. При формировании индетерминантного растения в один стебель урожай уменьшается, но сокращаются сроки созревания. Когда оставляют 2-3 стебля, урожай больше, но поспевает позднее, а иногда и вовсе не успевают поспевать.
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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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