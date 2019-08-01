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::. Правильное формирование кустов томата | Овощеводство / томаты
Правильное формирование кустов томата
Во второй половине июля продолжают пасынкование томата. Растения ранних сортов формируют в один-два стебля оставляя на них две-три наиболее рано образовавшиеся кисти (на высокорослых — пять-шесть кистей). В конце июля у растений прищипывают верхушку —точку роста. Над последним соцветием оставляют два-три зачаточных листа для питания верхней кисти с плодами.   Сформировавшиеся и начавшие цвести соцветия также удаляют, но крупные побеги, на которых они расположены, оставляют. Благодаря такому приему образуются более крупные плоды, улучшаются их вкусовые качества. Если томат выращивают в два или три стебля, второй стебель формируют из пасынка, расположенного над первым соцветием, третий — из пазух второго листа над первой кистью. На каждом стебле закладывают три соцветия. На трехстебельных растениях соцветия развиваются практически одновременно. У высокорослых сортов лучше оставить только один побег — тогда плоды созревают раньше.
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::. прочитало: 138 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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