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::. Уход за томатами в августе | Овощеводство / томаты
Уход за томатами в августе
На растениях томатов сле­дует окончательно удалить все пасынки (воздушные побеги) и прищипнуть верхушки стеблей над закончившими цветение со­цветиями, оставив для питания завязей один-два листа над ни­ми. Все вновь появляющиеся кисти с бутонами и даже с цветками уже не образуют урожая, но питательные вещества и влагу будут отнимать у сформиро­вавшихся плодов, задерживая их рост и созревание. Не следует оставлять и крупные побеги, выросшие от основания или в середине стебля. Если на рас­тениях образовалось по 3,4 или 5 кистей с плодами и завязями, то этого вполне достаточно для получения высокого урожая зре­лых плодов.
Нужно помнить, что север­ное лето короткое, к концу ав­густа (редко к середине сентября) оно заканчивается, и оставлен­ные молодые побеги и кисти с цветками и тем более бутонами будут "иждивенцами". В условиях северо-запада нередко в первой половине августа наступает дожд­ливая погода с прохладными ночами и относительно теплыми днями - самая благоприятная пора для развития и распро­странения фитофтороза, быстро поражающего плоды и другие органы растений. Болезнь в виде бурых пятен проявляется сначала на листьях картофеля, а через несколько дней - на томате, поражая большинство еще несозревших плодов. Продолжительная влажная погода в течение короткого времени приводит к гибели большей части, а иногда и всего урожая.
Заметив признаки поражения томатов фитофторозом, следует, не мешкая, собрать сначала все крупные плоды, а через 3-5 дней (если не наступят солнечные дни) - среднего размера, оставляя лишь мелкие. Зеленые плоды, помещенные в сухое место, постепенно дозреют. При улучшении погоды, с наступлением теплых дней ("бабьего лета"), мелкие плоды, не пораженные болезнью, начнут быстро расти и в отдельные годы могут сформировать второй урожай.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 78 | автор: sadovod | Вчера, 17:37 | Комментариев 0 |
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