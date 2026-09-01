

::. Ключ к богатому урожаю: разбираемся в кислотности почвы | Овощеводство / Удобрения Ключ к богатому урожаю: разбираемся в кислотности почвы

Каждый огородник, от новичка до опытного дачника, мечтает о пышных грядках, наливных помидорах и хрустящих огурцах. Мы покупаем лучшие семена, вносим нужные удобрения, поливаем, но результат порой разочаровывает. Часто причина кроется не в лени или плохом посадочном материале, а в невидимом, но очень важном факторе — кислотности почвы.

Давайте разберемся, что это такое, почему это важно и как подружиться со своей землей.

Что такое pH и с чем его едят?

В основе кислотности — концентрация ионов водорода (H+) в растворе. Чем больше таких ионов, тем среда кислее.

Если говорить просто, кислотность (pH) — это показатель того, насколько почва кислая или щелочная. Шкала pH измеряется от 0 до 14:



- pH от 0 до 6,5 — кислая почва. Чем ниже цифра, тем выше кислотность. pH 4 — это уже очень кислая среда.

- pH 7,0 — нейтральная почва. Как чистая вода.

- pH от 7,5 до 14 — щелочная почва. Чем выше цифра, тем более щелочная.



Большинство наших любимых огородных культур предпочитают слабокислую или нейтральную почву (pH 6,0–7,0). В такой среде корням легче всего впитывать элементы питания.

Как кислотность влияет на урожай? Невидимая война

Представьте, что ваша почва — это ресторан для растений. Вы заказываете (вносите) самые дорогие и качественные удобрения — это блюда. А кислотность (pH) — это официант.



- В кислой почве (pH < 6,0) официант работает плохо. Он приносит блюда (азот, фосфор, калий), но не отдает их "клиенту" (растению). Питательные вещества блокируются и становятся недоступными. Зато "на стол" в избытке попадают "вредные" элементы, например, алюминий, который просто отравляет корни.

- Симптомы: Растения выглядят хилыми, листья желтеют, корневая система развивается плохо.

- В щелочной почве (pH > 7,5) официант тоже ленив. Здесь в дефиците оказываются железо, марганец, цинк и бор. Даже если их много в почве, растение не может их усвоить.

- Симптомы: Тот же хлороз (пожелтение листьев), слабое цветение, опадение завязей.

В итоге получается обидная картина: вы тратите деньги на удобрения, а они лежат в земле мертвым грузом, потому что pH-баланс "закрыл" к ним доступ.

Кто есть кто: пищевые предпочтения растений

Разные культуры любят разную "кухню". Зная это, можно грамотно планировать посадки.

Любители "кисленького" (pH 4,5–5,5):



- Голубика (королева кислых почв, на нейтральной будет чахнуть).

- Клюква, брусника, черника.

- Хвойные (туи, можжевельники).

- Рододендроны и гортензии (цвет гортензии напрямую зависит от pH).



Предпочитают слабокислую и нейтральную (pH 6,0–7,0) — это большинство:



- Картофель (лучше растет в слабокислой, там меньше парша).

- Морковь, редис, редька.

- Огурцы, кабачки, тыквы.

- Томаты, перцы, баклажаны.

- Клубника, земляника.

- Яблони, груши, сливы, смородина.



Любители "сладенького", то есть нейтральной среды (pH 6.5–7,5):



- Капуста всех видов.

- Свекла (на кислой почве страдает от "гнили сердечка").

- Люцерна, спаржа.



Как узнать pH своей почвы, не будучи химиком?

Лакмусовая бумага. Самый доступный и точный домашний способ. Купите в садовом магазине набор. Возьмите горсть земли с глубины 15–20 см, смешайте с дистиллированной водой (или дождевой) до состояния кашицы, опустите полоску и сравните цвет с эталонной шкалой. Народные методы (менее точные, но быстрые): - Уксус: Капните 9% уксус на комок сухой земли. Зашипело — почва щелочная или нейтральная. Нет реакции — кислая.



- Сорные растения-индикаторы: Осмотрите участок. Хвощ, подорожник, щавель, мох — верные признаки кислой почвы. Мак-самосейка, вьюнок, лебеда любят щелочную.

3. Специальные приборы



Что делать, если баланс нарушен?

Нужно раскислить почву (повысить pH):



- Доломитовая мука. Самый мягкий и полезный вариант. Она не только снижает кислотность, но и обогащает землю магнием. Вносится осенью под перекопку.

- Древесная зола. Отличное натуральное удобрение. Действует слабее, но зато содержит многие макро и микроэлементы.

- Гашеная известь ("пушонка"). Действует быстро и мощно, но ее нужно вносить очень аккуратно, строго по инструкции, чтобы не "сжечь" почву.

Нужно подкислить почву (понизить pH):



- Верховой (рыжий) торф. Отлично закисляет и улучшает структуру почвы.

- Хвойный опад. Подкисляет и также улучшает структуру почвы.

- Специальные подкислители. Например, коллоидная сера. Действует медленно, но надолго.



Главный вывод прост: не кормите почву вслепую. Потратив немного времени на определение pH, вы сможете дать своим растениям именно то, что им нужно, и тогда они отблагодарят вас самым щедрым и вкусным урожаем.

В Сазонов

























































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::. прочитало: 267 | автор: sadovod | 30 сентября 2026 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.