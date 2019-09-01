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::. Почва для цветников | Цветоводство
Почва для цветников
Лучшими почвами для выращивания декоративных растений являются плодородные умеренно глинистые, богатые перегноем. На тяжелых глинистых и песчаных почвах растения растут плохо. Такие участки следует улучшать, внося в глинистые почвы песок, перегной, торф, а в песчаные - дерновую землю, торф, перегной. Участки с близким от поверхности залеганием грунтовых вод не пригодны для посадки луковичных и корневищных растений. На таких участках наблюдается переувлажнение, что может привести к загниванию корневой системы. Необходимо сделать дренаж - проложить отводные канавки, а растения высаживать на высоких грядках.
Для повышения плодородия почвы необходимо пополнять запас гумуса регулярно вносить органические удобрения и соли кальция. Частое рыхление граблями разрушает структуру верхнего слоя почвы, она становится пылевидной, плохо пропускает влагу, а посте дождя или полива может образоваться корка.
Большое значение имеет кислотность почвенного раствора, которая обычно измеряется концентрацией водородных ионов (рН), При рН-7 реакция раствора нейтральная, ниже 7 - кислая, а выше - щелочная. Для большинства декоративных растений наиболее благоприятна слабощелочная (рН 7,5) и слабокислая (рН 6,0) почвы.
Т. Тамберг, доктор с.-х. наук




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