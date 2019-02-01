



::. Как определить механический состав почвы | Овощеводство / Ваш сад Как определить механический состав почвы

Не секрет, что садоводам часто приходится обрабатывать бросовые земли, которые не используются для растениеводства в сельскохозяйственной практике. Плодородие этих почв обычно очень низкое. Невысокое содержание органических веществ, повышенная увлажненность, высокая кислотность и т. д. в этих почвах не позволяют получать высокие урожаи. Однако, приложив определенные усилия, любую почву можно превратить в плодородную, дающую вырастить высокий урожай.

Плодородие — это главная характеристика почвы. В Международном бюро мер и весов в Париже хранится кубический метр русского чернозема, взятый с поля Воронежской области. Для всего мира это эталон оценки плодородия, качества земли, того, к чему нужно стремиться.

Каждая почва имеет свое плодородие. Оно складывается из множества свойств. Главные из них - это механический состав (количество песка и глины), содержание органического вещества (гумуса и других) и питательных веществ (азота, фосфора, калия и других), влажность почвы, биологические свойства (количество и состав почвенных микроорганизмов, червей) и кислотность почвы. Недостаток или избыток хотя бы одного из показателей почвенного плодородия ведет к снижению урожая. Изменяя эти свойства, используя различные методы, можно существенно улучшить почву. В то же время неправильная агротехника может привести к снижению плодородия.

Почвы принято делить на органические (торфяные) и минеральные. Сегодня речь пойдет о минеральной части почвы.

Одним из важных показателей качества и плодородия минеральных земель является механический состав. За этим сложным понятием скрывается лишь соотношение песка и глины в почве. Однако это свойство определяет структуру почвы (размер и наличие комков), воздушный режим, способность почв поглощать и удерживать воду, а также связывать питательные элементы. По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, легкие, средние и тяжелые суглинки, глины.

Определить механический состав почвы можно довольно простым способом. Возьмите щепотку почвы и разотрите ее пальцем на ладони. Добавьте небольшое количество воды до образования вязкого теста (при избытке воды масса становится жидкой и текучей). Из полученного теста скатайте шарик диаметром 1,5—2,0 см. Полученный шарик раскатайте в шнур. Если шнур получился, попробуйте согнуть его в кольцо. Полученные результаты сравните с описанием в таблице и определите название почвы.

Часто в пределах одного садового участка можно обнаружить различные по механическому составу почвы, особенно если есть возвышения. Например, на высоком месте будет среднесуглинистая почва, а на пониженных местах — тяжелый суглинок и даже глина.

Зная, какая у вас почва, можно наметить пути ее улучшения.

Пески малопригодны для выращивания культур. В них мало питательных веществ, а вносимые удобрения не задерживаются между частичками песка и вымываются в грунтовые воды. Вода быстро проходит сквозь почву, и растения страдают от ее недостатка. Для улучшения необходимо внесение больших доз органических удобрений. Хорошо внести сапропель (ил водоемов), глину, перегной, торф. Минеральные удобрения необходимо вносить небольшими дозами, но часто.

Супеси пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. Это легкие, хорошо прогреваемые почвы, однако они обладают рядом недостатков, связанных с вымыванием из них питательных веществ. Для улучшения супесчаных почв хорошо внести органические удобрения, торф, перегной. Эти почвы лучше использовать для выращивания картофеля, огурцов, тыкв, кабачков, при этом глубина заделки семян и клубней должна быть меньше, чем рекомендуют обычно. Минеральные удобрения также вносят небольшими дозами, но часто. Во избежание потери влаги грядки на этих почвах делать не следует.

Легкие и средние суглинки наиболее пригодны для выращивания большинства растений, хороши они и для посадки сада. Они имеют оптимальное сочетание между воздухом, водой, песком и глинистыми частицами. Для улучшения режима питания в них достаточно вносить лишь органические и минеральные удобрения.

Тяжелые суглинки и глины отличаются большой вязкостью и плотностью. В старину их называли холодными почвами. Они дольше не высыхают и не прогреваются весной. В них трудно развивается корневая система. Тем не менее, они хорошо удерживают питательные вещества. Для улучшения почву необходимо обильно удобрять навозом, вносить в нее песок, золу, известь. Для выращивания растений на этих почвах необходимо сделать грядки, так как почва на грядках нагревается на 2—3°С выше, чем на ровной поверхности, и с них стекает лишняя влага. Семена и клубни на глинистых почвах сажают на меньшую глубину, чем рекомендуется для данной культуры. Это связано с высокой плотностью почвы и низким содержанием воздуха в глубине.

Используя вышеперечисленные приемы, можно существенно улучшить плодородие почвы. Рекомендуем периодически проверять его, используя таблицу.

И. Матвеев



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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 10:54 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.