

::. Ревень: кисло-сладкий гигант, который порадует вас урожаем на 15 лет вперёд | Овощеводство / ревень Ревень: кисло-сладкий гигант, который порадует вас урожаем на 15 лет вперёд

Помните этот характерный, чуть вяжущий и освежающий вкус из детства? Пирожки с ревенём, которые пекла бабушка, или компот, который мгновенно утолял жажду в жаркий день. Ревень — это не просто ностальгия, это настоящий подарок для ленивого, но умного садовода. Это один из самых неприхотливых и благодарных многолетников на огороде. Давайте разберёмся, почему ему стоит выделить почётное место на ваших грядках.

Чем полезен этот «лопух»?

На первый взгляд, огромные листья ревеня похожи на листья лопуха, и кажется, что это чисто декоративное растение. Но вся польза и вкус скрыты в его мощных, мясистых черешках.





- Витаминный заряд. Черешки ревеня богаты витамином С (укрепляет иммунитет), витамином К (важен для костей и крови) и калием (помогает работе сердца).

- Для хорошего пищеварения. В нём много клетчатки и пектинов, которые действуют как мягкое слабительное и помогают наладить работу кишечника.

- Низкокалорийный продукт. В 100 граммах всего около 21 калории, что делает его идеальным ингредиентом для диетических десертов и напитков.

Важно: В пищу идут только черешки! Листья ревеня содержат большое количество щавелевой кислоты, которая в больших дозах токсична. Не рискуйте и используйте листья для компоста.

Как поселить ревень у себя в огороде?

Ревень — растение-долгожитель. Он может расти на одном месте до 15 лет, ежегодно наращивая мощную розетку. Поэтому к выбору места нужно подойти серьёзно.

1. Выбор места

Найдите ему уголок на солнце или в лёгкой полутени. Главное, чтобы место не затапливалось весной. Поскольку ревень надолго «оседает» на грядке, заранее щедро заправьте почву: внесите 1–2 ведра перегноя или компоста на квадратный метр.

2. Посадка

Лучшее время — ранняя весна (как только оттаяла земля) или осень (сентябрь).



- Сделайте лунку чуть больше, чем корневище саженца.

- На дно можно бросить горсть золы.

- Расположите саженец так, чтобы его верхушечная почка (самая толстая часть корневища) была вровень с землёй или чуть ниже (на 1–2 см). Если посадить слишком глубоко, почки могут загнить.

- Хорошо полейте и замульчируйте почву.

Как размножать? Два простых способа

Если у соседей уже есть взрослый куст — считайте, полдела сделано.

Способ 1: Деление куста (самый надёжный)

Это нужно делать раз в 5–6 лет, чтобы омолодить растение.

Ранней весной или в конце августа выкопайте взрослый куст. Острым ножом разрубите корневище на 3–5 частей. В каждой делёнке должно быть 1–2 крупные почки и несколько толстых корней. Срезы немного подсушите и присыпьте толчёным углем. Рассадите делёнки на новые места. Способ 2: Семенами

Этот способ дольше, и не всегда сохраняются сортовые признаки (например, красный цвет черешков может смениться на зелёный).



- Семена высевают на рассаду в марте или сразу в грунт в мае.

- К осени вы получите небольшие растения, которые дадут полноценный урожай только на второй или третий год.

Уход: минимум усилий, максимум результата

Ревень — настоящий спартанец.



- Полив. Он любит воду. В засуху поливайте обильно, особенно если хотите получить сочные, а не волокнистые черешки.

- Подкормка. Весной можно подкормить настоем коровяка или просто подсыпать под куст компоста. Осенью, после срезки листьев, тоже не забудьте про органику

- Цветы. Самая важная процедура! Летом ревень выпускает высокий цветонос. Обязательно выламывайте его у самого основания! Если растение зацветёт, оно потратит все силы на семена, а рост черешков приостановится. К тому же, выламывание стрелки стимулирует рост новых листьев.

- Сбор урожая. Начинайте собирать черешки на второй год после посадки. Не срезайте, а выламывайте их у основания, аккуратно поворачивая. Никогда не снимайте все черешки с одного куста — оставьте хотя бы 3–4, чтобы растение могло питаться за счёт фотосинтеза. С конца июля сбор лучше прекратить, чтобы куст набрался сил на зиму.

Ревень — это символ стабильного, неторопливого огорода. Посадите его один раз, и каждую весну он будет первым радовать вас свежей кислинкой, напоминая, что самые лучшие вещи в жизни требуют совсем немного заботы.

В. Сазонов





























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::. прочитало: 106 | автор: sadovod | Вчера, 11:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.