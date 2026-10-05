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::. Ревень: кисло-сладкий гигант, который порадует вас урожаем на 15 лет вперёд | Овощеводство / ревень
 Ревень: кисло-сладкий гигант, который порадует вас урожаем на 15 лет вперёд
Помните этот характерный, чуть вяжущий и освежающий вкус из детства? Пирожки с ревенём, которые пекла бабушка, или компот, который мгновенно утолял жажду в жаркий день. Ревень — это не просто ностальгия, это настоящий подарок для ленивого, но умного садовода. Это один из самых неприхотливых и благодарных многолетников на огороде. Давайте разберёмся, почему ему стоит выделить почётное место на ваших грядках.
Чем полезен этот «лопух»?
На первый взгляд, огромные листья ревеня похожи на листья лопуха, и кажется, что это чисто декоративное растение. Но вся польза и вкус скрыты в его мощных, мясистых черешках.


 - Витаминный заряд. Черешки ревеня богаты витамином С (укрепляет иммунитет), витамином К (важен для костей и крови) и калием (помогает работе сердца). 
Для хорошего пищеварения. В нём много клетчатки и пектинов, которые действуют как мягкое слабительное и помогают наладить работу кишечника.
Низкокалорийный продукт. В 100 граммах всего около 21 калории, что делает его идеальным ингредиентом для диетических десертов и напитков.
 Важно: В пищу идут только черешки! Листья ревеня содержат большое количество щавелевой кислоты, которая в больших дозах токсична. Не рискуйте и используйте листья для компоста.
Как поселить ревень у себя в огороде?
Ревень — растение-долгожитель. Он может расти на одном месте до 15 лет, ежегодно наращивая мощную розетку. Поэтому к выбору места нужно подойти серьёзно.
1. Выбор места
Найдите ему уголок на солнце или в лёгкой полутени. Главное, чтобы место не затапливалось весной. Поскольку ревень надолго «оседает» на грядке, заранее щедро заправьте почву: внесите 1–2 ведра перегноя или компоста на квадратный метр.
2. Посадка
Лучшее время — ранняя весна (как только оттаяла земля) или осень (сентябрь).

 - Сделайте лунку чуть больше, чем корневище саженца.
 - На дно можно бросить горсть золы.
 - Расположите саженец так, чтобы его верхушечная почка (самая толстая часть корневища) была вровень с землёй или чуть ниже (на 1–2 см). Если посадить слишком глубоко, почки могут загнить.
 - Хорошо полейте и замульчируйте почву.
Как размножать? Два простых способа
Если у соседей уже есть взрослый куст — считайте, полдела сделано.
Способ 1: Деление куста (самый надёжный)
Это нужно делать раз в 5–6 лет, чтобы омолодить растение.
  1. Ранней весной или в конце августа выкопайте взрослый куст.
  2. Острым ножом разрубите корневище на 3–5 частей. В каждой делёнке должно быть 1–2 крупные почки и несколько толстых корней.
  3. Срезы немного подсушите и присыпьте толчёным углем.
  4. Рассадите делёнки на новые места.
Способ 2: Семенами
Этот способ дольше, и не всегда сохраняются сортовые признаки (например, красный цвет черешков может смениться на зелёный).

 - Семена высевают на рассаду в марте или сразу в грунт в мае.
 - К осени вы получите небольшие растения, которые дадут полноценный урожай только на второй или третий год.
Уход: минимум усилий, максимум результата
Ревень — настоящий спартанец.

 - Полив. Он любит воду. В засуху поливайте обильно, особенно если хотите получить сочные, а не волокнистые черешки.
 - Подкормка. Весной можно подкормить настоем коровяка или просто подсыпать под куст компоста. Осенью, после срезки листьев, тоже не забудьте про органику
 - Цветы. Самая важная процедура! Летом ревень выпускает высокий цветонос. Обязательно выламывайте его у самого основания! Если растение зацветёт, оно потратит все силы на семена, а рост черешков приостановится. К тому же, выламывание стрелки стимулирует рост новых листьев.
 - Сбор урожая. Начинайте собирать черешки на второй год после посадки. Не срезайте, а выламывайте их у основания, аккуратно поворачивая. Никогда не снимайте все черешки с одного куста — оставьте хотя бы 3–4, чтобы растение могло питаться за счёт фотосинтеза. С конца июля сбор лучше прекратить, чтобы куст набрался сил на зиму.
Ревень — это символ стабильного, неторопливого огорода. Посадите его один раз, и каждую весну он будет первым радовать вас свежей кислинкой, напоминая, что самые лучшие вещи в жизни требуют совсем немного заботы.
В. Сазонов














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::. прочитало: 106 | автор: sadovod | Вчера, 11:04 | Комментариев 0 |
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