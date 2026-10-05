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::. Спящие красавицы: полное руководство по укрытию роз на зиму | Цветоводство
 Спящие красавицы: полное руководство по укрытию роз на зиму
Осень — это не только время уютных вечеров с чаем и пледом, но и самый ответственный период для розовода. От того, насколько правильно мы подготовим и укроем наши розы, зависит их здоровье и пышное цветение в следующем году. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, а слишком позднее — к вымерзанию. Давайте разберемся, как найти тот самый идеальный момент и сделать всё по науке.

Шаг 1: Идеальное время — когда начинать?
Главный ориентир — не календарь, а погода. Ждать нужно стабильных холодов.
Сигнал к действию: когда температура воздуха стабильно держится на отметке -5…-7 °C в течение нескольких дней (обычно 5-7 дней).
Почему именно такая температура? Небольшой морозец розам только на пользу. Он закаляет стебли, помогает им окончательно перейти в состояние покоя и подсушивает почву. Если укрыть розы в теплую и дождливую погоду, под укрытием создастся парниковый эффект, начнут развиваться грибковые заболевания, и растение может сопреть.

 - Для средней полосы России: это обычно конец октября — первая половина ноября.
 - Для южных регионов: сроки сдвигаются на декабрь.
 - Для Сибири и Урала: укрывать нужно раньше, в середине или конце октября.

Шаг 2: Подготовка — залог успеха
Укрытие — это финальный аккорд. Ему предшествует большая подготовительная работа.
  1. Прекращаем уход. С начала сентября перестаем рыхлить почву и срезать цветы. Это нужно, чтобы не провоцировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Полив также сводим к минимуму.
  2. Подкормка. В конце августа – начале сентября даем розам последнюю подкормку, но только с фосфором и калием (например, монофосфат калия или зола). Азот строго исключаем — он стимулирует рост зелени.
  3. Очистка. Перед самым укрытием, в сухой день, тщательно уберите и сожгите все опавшие листья и обрезанные ветки из-под кустов. Это главное место зимовки вредителей и спор грибков.
  4. Профилактическая обработка. Опрыскайте кусты и почву вокруг них 3%-ным раствором бордоской жидкости или медного купороса для уничтожения возбудителей болезней.
  5. Окучивание. Это важнейший этап. Вокруг основания куста насыпьте холмик сухой земли, торфа или компоста высотой 20-30 см. Это защитит корневую систему.. Важно: берите землю не из-под самого куста, а принесите со стороны, чтобы не оголять корни.
Шаг 3: Обрезка — быть или не быть?
Здесь всё зависит от вида роз:

 - Чайно-гибридные и флорибунда: их можно обрезать довольно коротко, до высоты 30-40 см.
 - Плетистые розы: не обрезают! Их снимают с опоры, аккуратно пригибают к земле и укладывают на лапник.
 - Парковые розы: как правило, в сильной обрезке не нуждаются, достаточно удалить больные побеги.

Шаг 4: Выбираем укрытие
Когда подготовительные работы завершены и ударили первые стабильные морозы, приступаем к главному.
Способ 1: Воздушно-сухое укрытие (самый надежный)
Идеально для капризных сортов и сурового климата.
  1. Над окученным кустом установите каркас из дуг, деревянных ящиков или реек. Он должен быть выше и шире куста, чтобы между ветками и укрывным материалом оставался слой воздуха.
  2. На каркас уложите 1-2 слоя спанбонда или лутрасила (плотностью 60 г/м?).
  3. Сверху можно положить кусок рубероида или пленку, но так, чтобы по бокам оставались продухи для вентиляции до наступления сильных морозов. Пленкой полностью закрывают только в самые трескучие морозы.
Способ 2: Укрытие лапником (самый традиционный)
Экологичный и «дышащий» вариант.
  1. Пригните побеги роз к земле (если это возможно) и закрепите их скобами.
  2. Создайте над кустом плотный шалаш из еловых или сосновых веток. Лапник отлично задерживает снег (лучший утеплитель!) и обеспечивает вентиляцию.
  3. Сверху можно накинуть слой спанбонда для дополнительной защиты от влаги.
Способ 3: Снег — лучший утеплитель
Если в вашем регионе зимы снежные, то иногда достаточно просто окучить основание куста и набросать сверху побольше снега. Но этот способ самый рискованный, так как оттепели могут оголить растения, или снег выпадет, когда уже настанут трескучие морозы.
Главные ошибки, которых стоит избегать:

 - Укрытие по мокрой земле. Это прямой путь к грибкам.
 - Использование опилок, сена или опавших листьев в качестве утеплителя. Они намокают, слеживаются и начинают гнить.
 - Раннее укутывание в пленку. Без каркаса и вентиляции растение задохнется.
 - Оставление листьев на кустах. Они преют и становятся рассадником болезней.

Весной не спешите снимать укрытие. Делайте это постепенно, в пасмурную погоду, приучая розу к солнцу. Сначала приоткройте торцы, затем снимите один слой, и только когда минует угроза сильных заморозков, убирайте укрытие полностью.
Немного усилий осенью — и летом ваши розы отблагодарят вас шапками великолепных цветов. Удачи в подготовке сада к зиме!
В. Сазонов



















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::. прочитало: 190 | автор: sadovod | 7 октября 2026 | Комментариев 0 |
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