Доломитовая мука и «минералка»: как подружить кальций, фосфор и калий на грядках

Привет, друзья-садоводы! Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки почвы к следующему сезону. И самый частый вопрос, который я получаю в личку в это время года, звучит так: «Я хочу раскислить почву доломиткой, но мне нужно внести суперфосфат и сульфат калия. Можно ли их смешивать? Не „убью“ ли я пользу от удобрений?»

Давайте разложим всё по полочкам. Тема действительно важная, потому что ошибка здесь может стоить вам части урожая в будущем году.

Химия процесса: почему возникает конфликт?

Всё дело в кальции, которого очень много в доломитовой муке (наряду с магнием). Когда мы вносим доломитовую муку одновременно с водорастворимыми фосфорными удобрениями (например, простым суперфосфатом), происходит химическая реакция.

Кальций из муки вступает в реакцию с фосфором, и на свет появляется новое соединение — фосфат кальция. Звучит неплохо, ведь в суперфосфате тоже есть кальций фосфат, но есть одно большое «но». Это новое соединение практически нерастворимо в воде.

Что это значит для нас? Это значит, что фосфор оказывается «заперт» в нерастворимой форме. Корни растений просто не могут его усвоить. Вы потратили деньги на удобрение, внесли его в землю, а толку — ноль. Фосфор лежит в почве мертвым грузом.

С калием (сульфат калия, хлористый калий) такой жесткой «заморозки» не происходит, но одновременное внесение всё равно нежелательно. Во-первых, резко меняется солевой состав почвы, что может вызвать стресс у почвенных микроорганизмов. Во-вторых, есть риск, что часть калия свяжется или просто вымоется из-за изменения структуры грунта.

Золотое правило: Разделяй и властвуй

Чтобы и раскисление сработало, и фосфор с калием пошли в дело, нужно соблюдать временной интервал. У нас есть два надежных сценария:

Сценарий 1: Осенний (самый предпочтительный)

Сразу после уборки урожая: Вносим доломитовую муку. Она тяжелая, ей нужно время, чтобы раствориться под воздействием осенних дождей и снега, и плавно нейтрализовать кислотность почвы к весне. Через 2–4 недели (или ранней весной): Вносим фосфорные и калийные удобрения. К этому моменту основная реакция «гашения» кислотности уже пройдет, и удобрения останутся в доступной для растений форме. В. Сазонов



























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