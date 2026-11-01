Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Доломитовая мука и «минералка»: как подружить кальций, фосфор и калий на грядках | Овощеводство / Удобрения
 Доломитовая мука и «минералка»: как подружить кальций, фосфор и калий на грядках
Привет, друзья-садоводы! Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки почвы к следующему сезону. И самый частый вопрос, который я получаю в личку в это время года, звучит так: «Я хочу раскислить почву доломиткой, но мне нужно внести суперфосфат и сульфат калия. Можно ли их смешивать? Не „убью“ ли я пользу от удобрений?»
Давайте разложим всё по полочкам. Тема действительно важная, потому что ошибка здесь может стоить вам части урожая в будущем году.
Химия процесса: почему возникает конфликт?
Всё дело в кальции, которого очень много в доломитовой муке (наряду с магнием). Когда мы вносим доломитовую муку одновременно с водорастворимыми фосфорными удобрениями (например, простым суперфосфатом), происходит химическая реакция.
Кальций из муки вступает в реакцию с фосфором, и на свет появляется новое соединение — фосфат кальция. Звучит неплохо, ведь в суперфосфате тоже есть кальций фосфат, но есть одно большое «но». Это новое соединение практически нерастворимо в воде.
Что это значит для нас? Это значит, что фосфор оказывается «заперт» в нерастворимой форме. Корни растений просто не могут его усвоить. Вы потратили деньги на удобрение, внесли его в землю, а толку — ноль. Фосфор лежит в почве мертвым грузом.
С калием (сульфат калия, хлористый калий) такой жесткой «заморозки» не происходит, но одновременное внесение всё равно нежелательно. Во-первых, резко меняется солевой состав почвы, что может вызвать стресс у почвенных микроорганизмов. Во-вторых, есть риск, что часть калия свяжется или просто вымоется из-за изменения структуры грунта.
Золотое правило: Разделяй и властвуй
Чтобы и раскисление сработало, и фосфор с калием пошли в дело, нужно соблюдать временной интервал. У нас есть два надежных сценария:
Сценарий 1: Осенний (самый предпочтительный)
  1. Сразу после уборки урожая: Вносим доломитовую муку. Она тяжелая, ей нужно время, чтобы раствориться под воздействием осенних дождей и снега, и плавно нейтрализовать кислотность почвы к весне.
  2. Через 2–4 недели (или ранней весной): Вносим фосфорные и калийные удобрения. К этому моменту основная реакция «гашения» кислотности уже пройдет, и удобрения останутся в доступной для растений форме.
В. Сазонов













Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Вчера, 13:40 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама



календарь
«    Ноябрь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2026 (7)
Октябрь 2026 (13)
Сентябрь 2026 (14)
Август 2026 (7)
Июль 2026 (11)
Июнь 2026 (4)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"