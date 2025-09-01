Вход Регистрация
::. Подготовка теплиц и почвы в теплице к следующему сезону | Овощеводство
 Подготовка теплиц и почвы в теплице к следующему сезону
Осень является важным периодом подготовки теплиц и почвы к следующему дачному сезону. Правильная подготовка теплицы и почвы в ней в этот период обеспечивает оптимальные условия для выращивания овощных культур летом следующего года.
 Рассмотрим основные этапы осенних мероприятий в теплицах.

 Очисткаидезинфекция
После завершения сбора урожая проводится тщательная очистка теплицы от растительных остатков, включая ботву, листья и другие части растений. Это позволяет предотвратить накопление патогенных микроорганизмов и вредителей, которые могут стать причиной заболеваний растений в следующем сезоне. Для обеззараживания почвы используются специальные препараты, рекомендованные агрономическими службами региона. Необходимо хорошо вымыть покрытия теплицы: поликарбонат или стекла. Освещение растений – является важным фактором, влияющим на рост и развитие растений. Недостаток освещения существенно снизит количество и качество урожая. Освещение, а также любой из факторов, влияющих на жизнедеятельность растений нельзя заменить никаким другим фактором.   

 Ремонтконструкций
Необходимо провести осмотр всех элементов конструкции теплицы на предмет повреждений и дефектов. Поврежденные участки, покрытия теплицы подлежат ремонту или замене.

Восстановление плодородия почвы
Урожай собран, а вместе с урожаем вынесены из почвы элементы питания. Необходимо восстановит плодородие почвы. Под перекопку вносят органические удобрения (перегной, компост), и минеральные фосфорные и калийные. Важно знать, что фосфор и калий малоподвижны в почве. Гранулы удобрений остаются там, куда мы их помещаем. Именно поэтому осенью проводят перекопку почвы на штык лопаты, заделывая удобрения в корнеобитаемый слой. Азотные минеральные удобрения осенью в почву не вносят.
Важно следить за кислотностью почвы. Для большинства тепличных культур оптимальная кислотность лежит в пределах PH от 6,5 до 7. Если этот показатель ниже, то желательно внести в почву известь или доломитовую муку. Если производится известкование почвы, то внесение фосфорных удобрений можно перенести на весну. Совместное использование известковых и фосфорных удобрений вызывает реакцию, при которой часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму.
  Важно соблюдать меру при внесении удобрений, которая, как правило, указана на упаковке. Кроме того, количество удобрений, вносимых в почву, зависит от плодородия почвы, от того какие культуры выращивались в теплице, и какие культуры планируете выращивать в следующем году.
______________________________________
Таким образом, комплекс осенних мероприятий, включающих очистку, ремонт, восстановление плодородия почвы и установку дополнительного оборудования, способствует созданию благоприятных условий для роста и развития овощных культур в следующем сезоне.
Г. Соколов
