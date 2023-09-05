В томатной теплице в сентябре, или зелёные помидоры, удобрения, почва

На календаре 6 сентября. Урожая томатов в этом году порадовал, и на ветках осталось кг 15-20, не более. Среди них – зеленые. Что делать? Снимать и готовить теплицу к следующему сезону. Зачем снимать, и как готовить теплицу к следующему сезону, об этом сегодня наше видео.

Начну с того, что наш регион – Ленинградская область

В начале сентября листья на кустах томата в моей теплице здоровые, зеленые без признаков заболеваний. Большая часть томатов, оставшихся на ветках еще зеленые. Известно, что, наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. Биохимический состав зеленых плодов ещё недостаточно богат.

Так зачем же снимать плоды зелеными в начале сентября, если кусты здоровые?

Дело в том, что сентябрьские похолодания, перепады дневных и ночных температур, дожди максимально увеличивают вероятность заболевания томатов фитофторозом. А если фитофтороз поражает кусты томата, то часть оставшихся на ветках плодов спасти уже будет труднее, но самое главное придется делать обеззараживание почвы и самой теплицы. У меня на участке 2 теплицы в одной я выращиваю огурцы, в другой томаты, затем меняю посадки местами. Эти культуры не имеют общих заболеваний, но через сезон в этой теплице снова будут томаты, а споры фитофторы могут сохраняться в почве на протяжении нескольких лет. Поэтому сегодня я снимаю все оставшиеся плоды и укладываю их на дозаривание. Ботву томатов также удаляю и уничтожаю. (в компост не складываю).



А теплицу готовлю к следующему сезону для выращивания в ней огурцов. Сейчас самое время помыть покрытие теплицы изнутри. Снаружи это можно сделать на протяжении всего сезона. Очень важно держать поликарбонат или другое покрытие теплицы в чистоте. Так, как освещение – один из важнейших факторов, влияющих на рост, развитие растений и в конечном счете на урожай. А загрязненное покрытие поглощает часть солнечного света.

А далее приступаю к подготовке почвы. Многие удобрения в корневых подкормках сдвигают кислотность почвы в сторону повышения. И с годами этот сдвиг становится ощутим. Среди сорняков в моей теплице пробивается щавелек.

Это может свидетельствовать о повышенной кислотности почвы. Повышенная кислотность почвенного раствора отрицательно влияет на растения: ухудшаются рост и ветвление корней, снижается поглощение растениями воды и питательных веществ.

Примерно раз в 5 лет я вношу в почву доломитовую муку. Лучше это делать при подготовке почвы под огурцы. Огурцы предпочитают нейтральные почвы, где pH от 6,5 до 7. Томаты хорошо растут и плодоносят на почвах с более широком диапазоном, где pH от 5,5 до 7.

Также огурцы отзывчивы на навозное удобрение.

И практически для всех культур осенью применяют минеральные фосфорные и калийные удобрения. В год внесения известковых удобрений внесение фосфорных минеральных лучше перенести на весну. При совместном внесении этих удобрений часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму. Все удобрения разбрасываются по поверхности почвы и заделываются перекопкой.

На этом этапе можно закончить все работы в теплице.



Но я в теплице сею сидераты - рожь, так называемые зеленые удобрения. Схема внесения удобрений осенью при этом немного меняется. Сидераты – это растения, которым потребуется питание в этом году, в том числе и фосфор и азот, так как всходы появятся до заморозков. Конечно, в навозе содержатся все элементы питания, только доступны они становятся после минерализации их почвенной биотой.

Перед посевом сидератов я рассыпаю по поверхности почвы доломитовую муку, конский навоз и сульфат калия, перекапываю, а через пару дней таким-же образом вношу суперфосфат и карбамид. Почва сухая, хорошо её проливаю, ведь полив томатов я прекратил с серединой августа. Далее разбрасываю семена сидератов и заделываю их граблями в почву. Мне всегда задают вопрос о нормах внесения удобрений. Нормы внесения корректируются и зависят от многих факторов, таких, как плодородие почвы, количество внесенных удобрений под предшествующую культуры, и количество вынесенных элементов питания культурой, которая произрастала на данном месте в этом году.

Но средние нормы на 1 м кв., основного внесения удобрений под огурцы, следующие:

5 кг навоза

30 г суперфосфата

20 г сульфата калия

10 г карбамида.

Напомню, что карбамид или другие азотные минеральные удобрения вносят в почву весной. Но если вы сеете осенью сидераты, которые должны взойти в текущем году, то часть азотных минеральных удобрений можно внести осенью.

Вскоре появятся всходы, которые найдут в почве все необходимые элементы питания. Подробнее о сидератах мы поговорим в следующий раз.











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