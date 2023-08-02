

::. Томаты. Какие листья удалять, когда и зачем? | --- Томаты. Какие листья удалять, когда и зачем?

Все мы знаем, что кусты томатов необходимо формировать, по крайне мере индетерминантные и полудетерминантные, удалять постепенно листья. Но ведь каждый листик выполняет свою функцию. Неправильно или невовремя удаленные листья могут существенно снизить и качество, и количество урожая. Так какие листья и когда надо удалять? Об этом сегодня наше видео.

Прежде, чем приступить к удалению листьев, вспомним, какие основные функции они выполняют.

Первая функция - дыхание - поглощение кислорода и выделение углекислого газа.



Вторая функция - транспирация - испарение воды с поверхности листа.

Растения из почвы через корневые волоски непрерывно усваивают требуемое количество питательного раствора. Питательный раствор (вода с растворенными в ней элементами питания) продвигается по всем клеткам и частям растения и более 98% воды испаряется через листья, через специальные отверстия на листе – устьица.

Оставшаяся вода, поступившая в листья, вместе с питательными элементами и поглощенным листом углекислым газом участвует в фотосинтезе - в главной функции листа растения, в результате фотосинтеза в конечном итоге образуется большое количество органических веществ, доставляемых флоэмой в разные части растения, в том число в корневую систему и в плоды. Эту функцию могут выполнять и другие части растения, в том числе и сами плоды, но в значительно меньшей степени.

А теперь, зная основные функции листа перейдем к нашим томатам. И начнем с семядольных листочков.

В семядолях так же образуются органические соединения, которые играют большую роль в развитии всего растения. В случае повреждения или преждевременной потери семядолей снижается накопление вегетативной массы, и что важно, задерживается формирование генеративных органов, т. е. будущего урожая. Семядоли удаляют обычно при высадке рассады на постоянное место. Свою функцию к этому моменту они уже давно выполнили.



После высадки рассады, не торопитесь сразу приступать к удалению листьев. Здесь важно дать волю развитию корневой системы и надземной части – вегетативной массе.

А органические вещества, образующиеся в листьях необходимы для развития сильного растения, в том числе и корневой системы, конечно, при наличии в почве всех необходимых элементов питания.

Питательные вещества из листьев и корней, перехватывают находящиеся на их пути пазушные почки, быстро превращающиеся в пасынки. Все лишние пасынки необходимо удалять на ранней стадии, чтобы не терялись напрасно питательные элементы.

Недели через 4 после высадки рассады начинают удалять нижние листья, до первой кисти, но не все сразу, не более, чем по одному-два листа в неделю.

Это делают не позднее, чем за сутки до очередного полива. К моменту вырастания плодов на первой кисти обычно заканчивают удаление всех листьев ниже нее.

А вот питание наливающихся и созревающих плодов на 80% идет за счет органических веществ, доставляемых флоэмой из листьев, расположенных выше этой кисти. Эти листья удалять не торопитесь. Удалив эти листья раньше времени, вы лишите питания созревающих плодов.

Наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения, это значит, что томаты, которые находятся на стадии бланжевой спелости, уже получили всё необходимое питание, и можно приступать к постепенному удалению листьев выше первой кисти, до второй. Затем таким же образом можно удалять листья и выше, но я останавливаюсь в удалении листьев до второй кисти.

Что при этом происходит? Корневая система остается прежней, а надземная часть растения сокращается. При этом происходит более интенсивное питание надземной части растения, и в конечном итоге ускоряется созревания оставшейся части плодов.

В начале августа в нашем регионе (напомню, наш регион – Ленинградская область) удаляют все незавязавшиеся цветки, они уже не успеют сформировать урожай. А прищипку делают над верхней завязавшейся кистью, и обязательно выше неё оставляют 2-3 листа для питания плодов на этой кисти. Ведь мы знаем, что питание плодов идет за счет органических веществ, доставляемых флоэмой из листьев, расположенных выше кисти с плодами.

Надеюсь, что данные советы помогут вам получить богатый урожай томатов высокого качества.







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::. прочитало: 329 | автор: sadovod | 8 августа 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.