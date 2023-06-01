Когда, чем и зачем подкармливать томаты

Единственной задачей любой подкормки является подача тех элементы питания, которые необходимы растению в данный период вегетации. Все что выходит за пределы этой задачи может нанести вред растениям. Сегодня мы поговорим о подкормках и об основных ошибках, которые чаще всего совершают начинающие огородники.

Конечно было бы проще в основное внесение удобрений перед посадкой дать все необходимые элементы питания и забыть о подкормках. Но это не следует делать по двум причинам:

Растения не выносят высоких концентраций почвенного раствора, а для удовлетворения потребности томата на весь период вегетации пришлось бы внести повышенные дозы удобрений. Подкормки позволяют вносить удобрения постепенно, порциями на протяжении всего вегетационного периода, создавая оптимальную для растения концентрацию почвенного раствора на данный период вегетации.

Потребление питательных элементов этой культурой продолжается в течение всего периода вегетации, причем максимум наблюдают с начала плодообразования, кроме того, на протяжении вегетационного периода меняется потребность в соотношении элементов питания. Так на начальном этапе для развития корневой системы в большей степени необходим фосфор. Азот – необходимый и незаменимый элемент питания, обеспечивающий формирование листового аппарата. Калий необходим для формирования стеблей и завязей, способствует ускорению созревания плодов.

Каждый элемент питания выполняет определенную функцию и его нельзя заменить никаким другим.

Только зная потребность растения в элементах питания на всех этапах вегетации, можно приступать к подкормкам.



Надеюсь, при подготовке почвы к посадкам у вас были внесены все удобрения в необходимых количествах, а именно: осенью – компост или перегной, свежий навоз под томаты не вносят, фосфорные и калийные удобрения, весной азотные удобрения, в посадочную лунка несколько г суперфосфата – фосфорного удобрения. Мы ведь знаем, что для развития и восстановления корневой системы в большей степени необходим фосфор.

Ну а первую подкормку делают недели через 3 после высадки рассады на постоянное место. К этому времени растение укоренилось и теперь ему необходимо направлять питание на развитие вегетативных органов. И мы знаем, что для этих задач в большей степени необходим азот. Но вот только с азотом при подкормках томата надо быть внимательнее. Здесь таится первая ошибка начинающего огородника: избыток азота особенно в первый период вегетации недопустим, так как он провоцирует сильный рост вегетативной массы в ущерб плодоношению. В таких случаях говорят: «Томаты жируют»

Поэтому первую подкормку делают азотно-фосфорным удобрением или полным минеральным, возможно добавление в подкормочный раствор коровяка.



Вот один из рецептов:

На 10 л воды нитрофоски – 1 столовая ложка, коровяка 0,5л. Все подкормки производят по влажной почве:

Сначала полив водой, затем подкормка и снова полив водой. При отсутствии этих компонентов есть другой вариант – подкормка сброженной травой. Бочку или другую ёмкость наполняют травой, затем заливают водой и настаивают несколько дней до брожения. Получается удобрение с большим содержанием азота. Добавим золы из расчета один стакан на ведро воды, получится полное натуральное удобрение. Ведь в древесной золе есть все необходимые элементы питания, кроме азота, который присутствует в сброженной траве. Перед применением полученное удобрение разбавляют водой в пропорции 1 л настоя на 5 литров воды и поливают растения под корень.

Вторую подкормку производят в начале плодообразования удобрением с содержанием азота, фосфора и калия. Ошибкой является внесение фосфорных и калийных удобрений на поверхность почвы, даже с заделкой их в почву рыхлением. Фосфорные и калийные удобрения малоподвижны. Гранулы остаются в том месте, куда мы их помещаем. Поэтому при подкормках лучше сделать раствор.

Один из рецептов: на 10 л воды 0,5 л коровяка, 20 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.

Третью подкормку можно сделать через 2-3 недели после второй фосфорно-калийными минеральными удобрениями. Хорошей альтернативой минеральным фосфорно-калийным удобрениям служит древесная зола. В древесной золе кроме фосфора и калия содержатся все необходимые растению микроэлементы. Стакан древесной золы разводят в 10 л воды и пока нерастворимая часть не осела поливают растения под корень.

Надо учитывать, что нормы внесения удобрений необходимо корректировать. Они зависят в первую очередь от плодородия почвы, от того какие удобрения вносились по предшествующую культуру и от состояния самого растения. Растения всегда своим видом сигнализируют о недостатке того или иного элемента питания.

Так при недостатке азота замедляется рост растения, стебли становятся тонкими, нижние листья желтеют. От недостатка фосфора краснеют с нижней стороны старые листья, плоды растут медленно и бывают мелкими. При недостатке калия листья становятся мелкоморщинистыми, наблюдается пожелтение и отмирание тканей по краям нижних листьев. При появлении этих признаков необходимо срочно дать растению недостающий элемент питания. Ускоряют скорость доставки внекорневые подкормки, подкормки по листу. При внекорневых подкормках концентрация раствора делается раз в 10 слабее, чем при корневых

А растения при таких подкормках быстрее усваивают элементы питания.

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