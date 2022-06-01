Первая подкормка овощных культур: когда, чем и зачем

Давайте сначала вспомним, зачем нужны подкормки, ведь почва перед посевом заправлена необходимыми удобрениями. Это так, для некоторых культур с коротким периодом вегетации, при условии правильно заправленной почвы перед посевом, можно обойтись и без подкормок.

Растениям постоянно требуются все необходимые элементы питания, но требования к соотношению этих элементов меняется на протяжении всего периода вегетации. Именно подкормки позволяют в нужный момент дать растению необходимые элементы и в нужных пропорциях.

Кроме того, многие культуры отрицательно реагируют на повышенную концентрацию почвенного раствора, другими словами – на внесение сразу больших доз удобрений. Поэтому в основную заправку перед посевом вносят часть всей нормы удобрений, необходимых растениям на весь период вегетации, а оставшуюся часть удобрений дают в виде подкормок. Нормы подкормочных удобрений, конечно, зависят от количества внесенных удобрений в основную и предпосевную заправки, от плодородия почвы и других условий. Приведенные ниже нормы удобрений для подкормок усредненные и могут корректироваться в зависимости от приведенных выше факторов. Поверхностное внесение особенно фосфорных и калийных удобрений положительного результата не даёт, так как эти элементы малоподвижны в почве. Удобрения обязательно заделывают рыхлением в корнеобитаемый слой или проводят жидкие подкормки этими удобрениями.

Чеснок

Весной, как только сходит снег, на грядке уже видны зеленые листья озимого чеснока. Осенью под посадки мы вносили органические, фосфорные и калийные удобрения.

Ранней весной наблюдается активный рост листьев. Этот период очень важен для чеснока. Необходимо нарастить крепкую здоровую листву, а во второй половине вегетации происходит отток питания из листьев в луковицы. Без крепкой надземной части чеснока хорошего урожая не видать. Для нарастания зеленой массы в большей степени понадобится азот. Первую подкормку делают ранней весной: 8-10 г карбамида на 1 м кв. вносят в почву и заделывают рыхлением.

Морковь

Первую подкормку моркови проводят в фазе 3-4 листьев. При недостатке азота идет слабое нарастание надземной вегетативной массы. Листья желтеют и быстро отмирают. На 1 м кв. расходуют азотных (Карбамид) 3-6 г., фосфорных (суперфосфат) 2-5 г., калийных (сульфат калия) 2-4 г.

Свекла

Свеклу подкармливают после второго прореживания это примерно через месяц после всходов. Подкормку производят азотными, фосфорными и калийными удобрениями по 8-10 г на кв. м. Для свеклы лучшим калийным удобрением является хлористый калий. Свекла легко переносит повышенную концентрацию почвенного раствора. Поэтому в основную заправку допустимо вносить полные нормы фосфорных и калийных удобрений. В этом случае первую подкормку проводят только азотными удобрениями из расчета 8-10 г. на м кв.

Салат

Салат скороспелая, интенсивная культура, с коротким периодом вегетации. За этот короткий период потребляет большое количество питательных веществ. Фосфорные и калийные удобрения можно заправить в основную заправку полную норму, и часть азотных на весь период вегетации, в первую подкормку, недели через 2 после появления всходов произвести азотными удобрениями из расчета 8 г. на м кв. например карбамидом.

Огурец

Огурец не выносит повышенную концентрацию почвенного раствора, хорошо отзывается на органику.

Поэтому в основную заправку вносят часть удобрений.

При недостатке азота в начальный период листья образуются мелкие и в основном направлены вверх, а также образуются много мужских цветков. Первую подкормку огурца проводят при появлении первого настоящего листа. Огурец хорошо отзывается на подкормки органическими удобрениями: например, коровяком, разведенным 1:10 или птичьем пометом, разведенным 1:20. Из минеральных удобрений можно применить нитрофоску 10-15 г на м кв.

Кабачки и патиссоны

Кабачки и патиссоны по своим требованиям к питанию близки к огурцу. Они прекрасно отзываются на органические и минеральные удобрения, а также используют питательные вещества из труднорастворимых соединений почвы. Кабачки и патиссоны хорошо реагируют на подкормки органическими удобрениями: коровяком, разведенным 1:10 или птичьем пометом, разведенным 1:20. Из минеральных удобрений можно применить нитрофоску 10-12 г на м кв. Часто эти культуры, а также тыкву выращивают прямо на компостных кучах. В этом случае дополнительного питания не потребуется.

Тыква отличается высокими темпами роста массы, по этой причине у неё повышенная потребность в элементах питания. Хорошо переносит повышенную концентрацию почвенного раствора. Поэтому в основную заправку можно внести полную норму фосфорных удобрение 15-20 г на м кв. А азотные и калийные - часть в основную заправку и часть в подкормки. В этом случае первую подкормку проводят в фазе 3-5 настоящих листьев. В подкормочный раствор на 10 л вносят от 4 до 7 г аммиачной селитры, от 3 до 5 г сульфата калия. В первую подкормку хорошо внести и магниевое удобрение сульфат магния 2-4 г.

Томат

У томатов начинают подкормки недели через 3 после высадки рассады на постоянное место. Томатам в начале вегетации необходим азот для нарастания зеленой массы, но при избытке азота растения «Жируют». При этом листья становятся ярко-зелеными, большими, стволики утолщенными. Все это в ущерб цветению и плодообразованию. Подкормку можно произвести раствором коровяка разведенным 1:10 или же нитрофоской 15 г на м кв. или развести 15г на 10 л воды и произвести полив.

Перец

В начальный период вегетации перец особенно нуждается в фосфорном и азотном питании.

Потребность в азоте у растений перца выше, чем у томата. Недостаток азота и фосфора способствует массовому опадению бутонов и завязей.

Первую подкормку перца производят через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. В подкормочный раствор вносят мочевину (10 г) и суперфосфат (5 г). Указанные компоненты разводят в 10 л воды. Под каждое растение выливают 1 л раствора.

Все рекомендуемые нормы приблизительны. Необходимо наблюдать за состоянием растений. Например, если у томата наблюдается ярко-зеленые листья больших размеров, утолщение стебля, исключите из подкормочного раствора азот. И наоборот, если листья бледные, плохо развиваются, то норму азота можно увеличить. И еще совет: Жидкие подкормки не следует проводить по сухой почве. Почва увлажняется, затем производится полив раствором.

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