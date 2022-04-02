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::. Потребность в питании у растений в разные периоды вегетации | Овощеводство / Удобрения
Потребность в питании у растений в разные периоды вегетации
На протяжении всего периода вегетации растению необходимо питание. Но требование к количеству и соотношению элементов питания меняется на разных этапах. Прорастание семечка не требует питания, сам процесс протекает за счет энергии семечка. Из семени в первую очередь появляется корешок, который углубляется и образует корешок. Именно в этот период растения отличаются высокой чувствительностью к недостатку элементов питания. Неразвитая корневая система способна поглощать элементы питания в доступной форме при наличие их в почве в необходимых количествах. В этот период в почве, в слое образовавшегося корешка должны находится необходимые элементы питания в легкорастворимой форме с преобладанием фосфорного питания над азотным и калийным.
Этот период называется критическим. Под критическим понимается такой период, когда при небольшом потреблении питательных элементов, недостаток или отсутствие какого-либо элемента питания отрицательно сказывается на росте растений, а в конечном итоге и на урожае. Внесение недостающих элементов питания в дальнейшем не может полностью исправить положение, т.е. повысить урожай.
Как правило, у большинства растений критический период к фосфорному питанию приходится на первые 15 дней. По отношению к азотному питанию критический период приходится на первые 15-30 дней. От недостатка калия также страдают растения в начальный период, но последующее внесение калия может существенно исправить положение. Именно поэтому в питании калием не выделяют критического периода.
Второй этап более продолжительный, чем первый. У растений нарастает вегетативная масса.У некоторых растений, таких как огурец образуются плоды. Хорошо развитая корневая система активно поглощает элементы питания. Этот период для большинства растений характеризуется максимальным потреблением элементов питания. Возрастает интенсивность их накопления в тканях растения.
Третий этап – затухание процесса поглощения элементов питания. Обычно этот период начинается с образованием репродуктивных органов. Поглощение элементов питания затухает, но интенсивность синтеза в тканях растения остается высокой. Происходит повторное использование элементов питания - реутилизация, и отток их из листьев к репродуктивным органам.
П. Соколов
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